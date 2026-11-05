ভুতুড়ে দুনিয়ায় পা দিতে চলেছেন ভূমি, কোন ছবিতে চুক্তিবদ্ধ হলেন তিনি?
এখনো পর্যন্ত বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছেন ভূমি পেডনাকর। তবে এবার ভুতুড়ে দুনিয়ায় পা দিতে চলেছেন তিনি। এই প্রথম হরর মুভি করতে চলেছেন ভূমি। ছবির নাম জানি দুশমন: ডর কে আগে মত হ্যায়। ভুষণ কুমারের টি সিরিজ ফিল্মস এবং প্রভলিন সান্ধুর অলমাইটি মোশন পিকচারের প্রযোজনায় নির্মিত হতে চলেছে এই ছবিটি।
এখনো পর্যন্ত বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছেন ভূমি পেডনাকর। তবে এবার ভুতুড়ে দুনিয়ায় পা দিতে চলেছেন তিনি। এই প্রথম হরর মুভি করতে চলেছেন ভূমি। ছবির নাম ‘জানি দুশমন: ডর কে আগে মত হ্যায়’। ভুষণ কুমারের টি সিরিজ ফিল্মস এবং প্রভলিন সান্ধুর অলমাইটি মোশন পিকচারের প্রযোজনায় নির্মিত হতে চলেছে এই ছবিটি।
খুব সম্ভবত ছবিটি ২০২৭ সালে মুক্তি পাবে। ছবিটির প্রযোজক রবি গ্রেওয়াল। ছবির পরিচালনা করছেন আরশাদ সৈয়দ। জানি দুশমন-এর মাধ্যমে টি-সিরিজ এবং অলমাইটি মোশন পিকচার্স আবারও একসঙ্গে কাজ করছে, যারা এর আগে ‘মেড ইন ইন্ডিয়া – এ টাইটান স্টোরি’ ছবিতে একসঙ্গে কাজ করেছিল। এবার এই দুটি প্রযোজনা সংস্থা একটি অতিপ্রাকৃত গল্পের জন্য একত্রিত হচ্ছে, যা আরও বড় পরিসরে তুলে ধরা হবে।
গল্প প্রসঙ্গে
এই সিনেমার গল্প এক মা ও মেয়েকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে, যার মূল কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে অতিপ্রাকৃত ঘটনা এবং পারিবারিক গোপন রহস্য। নির্মাতারা আবেগঘন নাটকের সাথে হরর ও অ্যাকশনের সংমিশ্রণ ঘটাতে চাইছেন, যা চলচ্চিত্রটিকে একটি প্রেক্ষাগৃহের জমকালো আয়োজনের রূপ দেবে। ছবিতে সৃজনশীল প্রযোজক হিসেবে তত্ত্বাবধান করবেন রবি গ্রেওয়াল।
আরও পড়ুন: এ যেন সাক্ষাৎ মা কালী, চিনতে পারছেন এই খুদে শিল্পীকে?
ছবির হরর অ্যাকশন এবং স্টান্ট সিকোয়েন্সগুলো সামলাবেন পিটার পেড্রেরো। এই স্টান্ট বিশেষজ্ঞ হ্যারি পটার, ফাস্ট অ্যান্ড ফিউরিয়াস, দ্য এক্সপেন্ডেবলস, গেম অফ থ্রোনস এবং দ্য কনজ্যুরিং-সহ বেশ কয়েকটি সুপরিচিত আন্তর্জাতিক প্রযোজনায় কাজ করেছেন।
অলমাইটি মোশন পিকচারের সাথে আবারও কাজ করার প্রসঙ্গে প্রযোজক ভূষণ কুমার বলেন, ‘অলমাইটি মোশন পিকচার আমাদের একটি মূল্যবান সৃজনশীল সহযোগী, এবং প্রভলিন ও তার দলের সাথে কাজ করাটা সবসময়ই আনন্দের। ‘মেড ইন ইন্ডিয়া – এ টাইটান স্টোরি’-র পর, ‘জানি দুশমন’-এ তাদের সাথে আবারও কাজ করতে পেরে আমরা আনন্দিত। এই ছবিতে বিভিন্ন প্রতিভার এক আকর্ষণীয় মিশ্রণ ঘটেছে, যেখানে অ্যাকশন ও স্টান্টে পিটার পেডরেরোর দক্ষতা এই প্রকল্পে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাত্রা যোগ করেছে। ভূমিকে আমাদের সাথে পেয়েও আমরা আনন্দিত। আমরা দর্শকদের একটি আকর্ষণীয় প্রেক্ষাগৃহের অভিজ্ঞতা দিতে এবং হরর ঘরানাকে একটি রোমাঞ্চকর আঙ্গিকে তুলে ধরতে আশা করি।’
আরও পড়ুন: পিছিয়ে যায় ছবি মুক্তি, এবার ঘোষণা নতুন তারিখ, কবে আসছে ‘সাধক বামাক্ষ্যাপা’?
অলমাইটি মোশন পিকচারের প্রতিষ্ঠাতা প্রভলিন সান্ধু বলেন, ‘ভূষণ জি এবং টি-সিরিজের সাথে কাজ করা সবসময়ই আনন্দের। আমাদের সম্পর্ক সবসময়ই বিশেষ, এবং আমরা সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি সিনেমাটিক অভিজ্ঞতার জন্য আবারও একত্রিত হতে পেরে উত্তেজিত। ‘জানি দুশমন’ বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ এটি আমাকে রবি গ্রেওয়াল এবং আরশাদ সৈয়দের সাথে পুনরায় একত্রিত করছে, যাদের সাথে আমরা ভারতের অন্যতম প্রিয় প্যারানরমাল থ্রিলার সিরিজ তৈরি করেছিলাম। ভূমি পেডনেকারের মতো একজন অসাধারণ ও শক্তিশালী অভিনেত্রীকে প্রধান চরিত্রে নিয়ে এবং আন্তর্জাতিকভাবে প্রশংসিত স্টান্ট বিশেষজ্ঞ পিটার পেডরেরো আমাদের সাথে যোগ দেওয়ায়, আমাদের লক্ষ্য হলো একটি দর্শনীয় এবং অবিস্মরণীয় থিয়েটারিক অভিজ্ঞতার মাধ্যমে ভারতীয় হররকে নতুনভাবে তুলে ধরা।’