Bhumi Pednekar: ‘দেশের সেবা করা আমার রক্তে…’, তবে কি রাজনীতিতে যোগ দিতে চলেছেন ভূমি পেডনেকর?

Bhumi Pednekar: ভূমি পেডনেকর সম্প্রতি কেরিয়ার নিয়ে কথা বলেছেন। ভূমি বলেছেন যে আজকাল বলিউডে সেই গল্পগুলি নেই যা আগে ছিল। তিনি মা-বাবাকে অনুরোধ করেছেন যে তারা তাদের কন্যাদের দায়িত্ব না দিয়ে তাদের পড়াবেন এবং তাদের নিজেদের পায়ে দাঁড়াতে সাহায্য করবেন। শুধু তাই নয়, তিনি রাজনীতিতে যাওয়ার ইঙ্গিতও দিয়েছেন।
ভূমি এনডিটিভি মারাঠির 'মঞ্চ'-এ বলেছেন, 'আমি ভারতীয় হতে গর্বিত। দেশের সেবা করা আমার রক্তে। আমার জন্য, আমি যে কাজগুলো পর্দার পিছনে করি, তা দেশের সেবা করার জন্য করি। এবং যদি দেশের সেবা করার জন্য আমাকে রাজনীতিতে আসতে হয়, তবে কেন নয়? আমি অবশ্যই রাজনীতিতে আসব।'
ভূমি আরও বলেন, 'আমি যখন আমার প্রথম সিনেমা করেছি তখনই বুঝে গিয়েছিলাম যে শুধুমাত্র সেই সিনেমাগুলি তাদের ছাপ ফেলতে পারবে যা ভারতের সম্পর্কে কথা বলে এবং ভারতীয় মহিলাদের সম্পর্কে কথা বলে। আজকের সময়ে, এমন গল্পগুলির খুব বেশি প্রয়োজন আছে যেখানে মহিলাদের অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে।'
ট্রোলিং প্রসঙ্গে ভূমি বলেন, ‘আমরা একটি মহামারীর যুগে বাস করছি। এখন ট্রোলিং এবং বুলিং-এর মধ্যে কোনও পার্থক্য নেই। এখন তো আমাকে ট্রোলিং-এর কারণে কোনও সমস্যা হয় না, কিন্তু এরকম হতে আমাকে অনেক খারাপ সময় পার করতে হয়েছে। ট্রোলড হওয়ার কারণে আমাকে কাঁদতেও হয়েছে। এই মানুষগুলো বোঝেন না যে আমারও একটি পরিবার আছে, আমারও মা আছেন যে আমার সম্পর্কে লেখা নেতিবাচক বিষয় পড়ে এবং তার প্রভাবিত হয়।’
ক্লাইমেট ওয়ারিয়র নিয়ে ভূমি বললেন, 'আমি ২০১৮ সালে 'ক্লাইমেট ওয়ারিয়র' শুরু করেছিলাম। আমি জলবায়ু নিয়ে অনেক কাজ করেছি। আমি চেষ্টা করি যে আমার সিনেমায়ও জলবায়ু সংক্রান্ত বিষয়গুলি দেখাই। ছোট ছোট জিনিস হয়। যদি আপনি আপনার জন্মদিন এবং বিয়ের সময় একটি গাছ লাগান তবে ভাবুন কত বড় সেবা হবে।'
