Hiran Chatterjee Wedding: চুপিচুপি বেনারসে ২য় বিয়ে করে ফেললেন বিজেপি বিধায়ক-অভিনেতা হিরণ, নিজেই দিলেন ছবি! কে কনে?

দ্বিতীয়বার বিয়ের পিঁড়িতে বসলেন বিজেপি বিধায়ক ও অভিনেতা হিরণ চট্টোপাধ্যায়। গোপনেই চার হাত এক হল। তাও আবার কলকাতা থেকে দূরে। বেনারসে বিয়ে করলেন হিরণ। পাত্রী ঋতিকা গিরি। অভিনেতা নিজেই তাঁর দ্বিতীয় বিয়ের ছবি শেয়ার করে নিয়েছেন সোশ্যাল মিডিয়াতে।
লাল বেনারসিতে দেখা গেল ঋতিকাকে। হাতে শাঁখা-পলা, সঙ্গে খোঁপায় ফুলের মালা। সঙ্গে সোনার গয়না। আর হলুদ পঞ্জাবিতে হিরণ। একটি ছবিতে দেখা গেল ঋতিকার সিঁথি সিঁদুরে দিচ্ছেন রাঙিয়ে।
এর আগে অনিন্দিতাকে বিয়ে করেছিলেন হিরণ। তবে তাঁর বিয়ে ভাঙার কোনো খবরই ছিল না সেভাবে। পেশায় ব্যবসায়ী অনিন্দিতা। alora নামে একটি ক্যাফে চালান। সঙ্গে বিক্রি করেন ডিজাইনার শাড়ি, গয়না-সহ এথনিক ওয়ার।
এমনকী হিরণ তাঁর বিয়ের যে ছবি শেয়ার করেছেন, সেখানেও এক মহিলা কমেন্টে দাবি করেছেন যে, ডিভোর্স না নিয়েই নাকি দ্বিতীয় বিয়ে করেছেন বিজেপি বিধায়ক। কমেন্টে লেখা, ‘ছি ছি, তুমি এখনও আমার বান্ধবী অনিন্দিতার সঙ্গে বিবাহিত, ডিভোর্স হয়নি। কী করে কাওকে দ্বিতীয় বিয়ে করতে পারো। আমি নিশ্চিত এবারে তোমাকে জেলে যেতে হবে। তুমি আজকে যে জায়গায় পৌঁছেছ, তা শুধুমাত্র আমার বন্ধবীর আত্মত্যাগের জন্য।’
ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে হিরণের রিসেপশনের ছবিরও দেখা পাওয়া গেল। অফ হোয়াইট সিল্কের শাড়ি, লাল ব্লাউজে দেখা গেল কনেকে। আর পাশে কালো রঙের জ্যাকেটে হিরণ। সামনে সাজানো কেক। তা কী করেন ঋতিকা? সোশ্য়াল মিডিয়া প্রোফাইল বলছে তিনি পেশায় মডেল। ২০১৯ সালে মিস ইস্ট ইন্ডিয়া হয়েছিলেন। যোগায় গোল্ড মেডেলিস্ট।
সত্যিই কি ডিভোর্স না দিয়েই দ্বিতীয়বার বিয়ে করলেন হিরণ? বারবার চেষ্টা করেও হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার তরফে হিরণের সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি।
News/Entertainment/Hiran Chatterjee Wedding: চুপিচুপি বেনারসে ২য় বিয়ে করে ফেললেন বিজেপি বিধায়ক-অভিনেতা হিরণ, নিজেই দিলেন ছবি! কে কনে?