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    Welcome to the jungle vs Alpha: রবিবারের বক্স অফিস ধামাকা! আলফা না ওয়েলকাম টু দ্য জঙ্গল, কার আয় হল বেশি?

    অক্ষয় কুমারের হরর-কমেডি 'ওয়েলকাম টু দ্য জঙ্গল' মুক্তির ১০ দিন পরেও বক্স অফিসে দুর্দান্ত পারফরম্যান্স বজায় রেখেছে। আলিয়া ভাট ও শর্বরী ওয়াঘ অভিনীত 'আলফা'-র মতো বড় ছবির প্রতিযোগিতা সত্ত্বেও দ্বিতীয় রবিবারেও উল্লেখযোগ্য আয় করেছে ছবিটি। দেখে নিন ছবি দুটির বক্স অফিস কালেকশন।

    Jul 6, 2026, 12:00:44 IST
    By Tulika Samadder
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    অক্ষয় কুমার অভিনীত হরর-কমেডি 'ওয়েলকাম টু দ্য জঙ্গল' শুরু থেকেই বক্স অফিসে শক্ত অবস্থান ধরে রেখেছে। আহমেদ খান পরিচালিত এই মাল্টিস্টারার ছবির জন্য দীর্ঘদিন ধরেই অপেক্ষায় ছিলেন দর্শকরা। মুক্তির প্রথম দিন থেকেই ছবিটি ভালো ব্যবসা করছে এবং ১০ দিন পরেও সেই গতি বজায় রয়েছে। অন্য দিকে, ৩ জুলাই প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেয়েছে আলিয়া ভাট ও শর্বরী ওয়াঘ অভিনীত স্পাই-থ্রিলার 'আলফা'। মুক্তির আগে ছবিটি নিয়ে দর্শকদের মধ্যে যথেষ্ট উন্মাদনা থাকলেও বক্স অফিসে এখনও পর্যন্ত সেই প্রত্যাশার প্রতিফলন দেখা যায়নি।

    আলফা ভার্সেস ওয়েলকাম টু দ্য জঙ্গল বক্স অফিস।
    আলফা ভার্সেস ওয়েলকাম টু দ্য জঙ্গল বক্স অফিস।

    পাশাপাশি প্রেক্ষাগৃহে চলছে কঙ্গনা রানাওয়াতের 'ভারত ভাগ্য বিধাতা', দিলজিৎ দোসাঞ্জের 'ম্যায় ওয়াপস আউঙ্গা', 'হন্টেড থ্রিডি: ইকোজ অফ দ্য পাস্ট' এবং শহিদ কাপুরের 'ককটেল ২'। এত প্রতিযোগিতার মাঝেও অক্ষয়ের ছবি নিজের দাপট বজায় রেখেছে।

    'ওয়েলকাম টু দ্য জঙ্গল' মুক্তির দ্বিতীয় রবিবারে ৯.৭৫ কোটি টাকা আয় করেছে। অন্য দিকে, মুক্তির তৃতীয় দিন তথা প্রথম রবিবার আলফা ছবিটি প্রায় ১৩.২৫ কোটি টাকা আয় করেছে।

    ওয়েলকাম টু দ্য জঙ্গল বক্স অফিস কালেকশন:

    বক্স অফিস ট্র্যাকার Sacnilk-এর প্রাথমিক রিপোর্ট অনুযায়ী, 'ওয়েলকাম টু দ্য জঙ্গল' মুক্তির দ্বিতীয় রবিবারে ৯.৭৫ কোটি টাকা আয় করেছে। এর ফলে ১০ দিনের শেষে ভারতে ছবিটির মোট নেট সংগ্রহ দাঁড়িয়েছে ১১৪.৯০ কোটি টাকা। ছবিটি প্রথম দিনে ১৫.২৫ কোটি টাকার ওপেনিং করেছিল। এরপর সপ্তাহান্তে ব্যবসায় আরও গতি আসে এবং দ্বিতীয় সপ্তাহেও সেই ধারাবাহিকতা বজায় রয়েছে।

    ১২৫ কোটি টাকা বাজেটে নির্মিত এই ছবিতে অক্ষয় কুমারের পাশাপাশি রয়েছেন রাভিনা ট্যান্ডন, দিশা পাটানি, জ্যাকলিন ফার্নান্দেজ, সুনীল শেট্টি, আরশাদ ওয়ারসি, আফতাব শিবদাসানি, দালের মেহেন্দিসহ একঝাঁক তারকা। মাল্টিস্টারার কাস্ট এবং কমেডি-হররের মিশেলে তৈরি ছবিটি দর্শকদের কাছ থেকে ইতিবাচক সাড়া পাচ্ছে।

    আলফার বক্স অফিস কালেকশন:

    শনিবারের তুলনায় রবিবার আলফা ছবির আয়ে প্রায় ১৫.২ শতাংশ বৃদ্ধি দেখা গিয়েছে। তিন দিনের শেষে ভারতে 'আলফা'-র মোট নেট সংগ্রহ দাঁড়িয়েছে ৩৪ কোটি টাকা। একই সময়ে ছবিটির গ্রস সংগ্রহ হয়েছে ৪০.৮০ কোটি টাকা। ফলে প্রথম তিন দিনেও দেশীয় বক্স অফিসে ৫০ কোটির মাইলফলক স্পর্শ করতে পারেনি ছবিটি। তবে বিশ্বব্যাপী ছবিটির মোট গ্রস সংগ্রহ পৌঁছেছে ৫৮.৮০ কোটি টাকা।

    'আলফা' হল যশ রাজ ফিল্মসের স্পাই ইউনিভার্স-এর নতুন সংযোজন। ছবিটি পরিচালনা করেছেন শিব রাওয়েল, যিনি এর আগে নেটফ্লিক্স সিরিজ 'দ্য রেলওয়েম্যান' পরিচালনা করেছিলেন। আলিয়া ভাট ও শর্বরী ওয়াঘ ছাড়াও ছবিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় রয়েছেন অনিল কাপুর, ববি দেওল। ক্যামিও রয়েছে হৃতিক রোশনের।

    • Tulika Samadder
      ABOUT THE AUTHOR
      Tulika Samadder

      হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার। সাংবাদিকতা জগতের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে। কেরিয়ার শুরু করেন ২০১৫ সালে, শুরু থেকেই বিনোদন জগত ও লাইফস্টাইল সেকশনে কাজ করে আসছেন। তারকা থেকে সিনেমা, টলিপাড়ার খুঁটিনাটি খবর রাখা, এমনকী অজানা হাঁড়ির খবরও গসিপ-প্রেমী পাঠকদের কাছে তুলে ধরাই কাজ। এছাড়াও বলিউডের তারকাদের হালহাকিকতও তুলে ধরেন পাঠকদের সামনে। সঙ্গে সিনেমার রিভিউ, তারকাদের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট, সমস্তটাই নখদর্পণে। সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে তুলিকা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিরাটি মৃণালিনী দত্ত মহাবিদ্যাপীঠ থেকে। এরপর মাস কমিউনিকেশন (Mass Communication) নিয়ে মাস্টার্স করেছেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ১০ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে তুলিকার কাজের জগতে হাতেখড়ি হয় সংবাদপত্র দিয়ে। ডিজিটাল সাংবাদিকতায় কাজ শুরু হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার হাত ধরেই। ২০২১ সাল থেকে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত। সাহিত্যের প্রতি তুলিকার ঝোঁক ছোটবেলা থেকেই, সেই থেকেই সিনেমার প্রতি ভালোবাসা তৈরি। এছাড়াও ঘুরতে যেতে ভালোবাসেন, আরও বিশেষভাবে বললে তুলিকা পাহাড়-প্রেমী। আর তাই পাঠককে দিতে পারেন নানা জানা-অজানা জায়গায় ভ্রমণের সুলুক সন্ধান, তাও পকেট বাঁচিয়ে কম খরচে। সঙ্গে নিজে গাছপ্রেমী, দিনের বড় একটা অংশ কাটে ছাদবাগানে, আর নিজের প্রাপ্ত জ্ঞান থেকেই তুলিকার গার্ডেনিংয়ের কপি লেখা শুরু।Read More

    Home/Entertainment/Welcome To The Jungle Vs Alpha: রবিবারের বক্স অফিস ধামাকা! আলফা না ওয়েলকাম টু দ্য জঙ্গল, কার আয় হল বেশি?
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