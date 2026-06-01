    Sushant Singh Rajput: ‘হতেই পারে না…’, ৬ বছর পরেও সুশান্তের মৃত্যুকে ‘আত্মহত্যা’ বলতে নারাজ এই অভিনেতা

    Sushant Singh Rajput: সুশান্ত সিং রাজপুত ১৪ জুন ২০২০ তারিখে তার বান্দ্রার বাড়িতে মৃত অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিলেন। তার পোস্টমর্টেম রিপোর্টে মৃত্যুর কারণ হিসেবে শ্বাসরোধকে উল্লেখ করা হয়েছিল। সুশান্তের পোস্টমর্টেম মুম্বইয়ের কূপার হাসপাতালে করা হয়েছিল। 

    Jun 1, 2026, 18:34:02 IST
    By Swati Das Banerjee
    Sushant Singh Rajput: বলিউডের উদীয়মান তারকা সুশান্ত সিং রাজপুত একজন এমন অভিনেতা ছিলেন, যিনি নিজেই ইন্ডাস্ট্রিতে একটি বিশেষ স্থান তৈরি করেছেন। টিভি থেকে তার কেরিয়ার শুরু করা সুশান্ত একাধিক হিট সিনেমা উপহার দিয়েছেন। আজ তিনি এই দুনিয়ায় নেই, তবে ভক্তদের হৃদয়ে তিনি সবসময় জীবিত থাকবেন। অভিনেতার মৃত্যুর ৬ বছর পূর্ণ হয়েছে। এত বছর পেরিয়ে গেলেও আজও তার ভক্ত ও সহ-অভিনেতারা তাকে ভুলতে পারছেন না।

    ৬ বছর পরেও সুশান্তের মৃত্যুকে 'আত্মহত্যা' বলতে নারাজ এই অভিনেতা (instagram)

    এই অবস্থায় প্রবীণ অভিনেতা শিশির শর্মা সুশান্তকে স্মরণ করেছেন এবং কিছু এমন কথা বলেছেন যা তার মৃত্যুর সংবাদকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে। শিশির সুশান্তকে স্মরণ করে তার সাথে সম্পর্কিত অনেক আবেগময় কথা শেয়ার করেছেন। তিনি জোর দিয়ে বলেছেন যে তিনি আজও বিশ্বাস করতে পারছেন না যে সুশান্ত আত্মহত্যা করেছেন। সুশান্ত এমন কাজ করতে পারেন না।

    শিশির শর্মা সম্প্রতি সিদ্ধার্থ কন্নানের সঙ্গে একটি সাক্ষাৎকারে দিতে গিয়ে 'ছিছোরে' সিনেমার সহ-অভিনেতা সুশান্ত সিং রাজপুতকে স্মরণ করে সেই দুঃখজনক ঘটনাটি নিয়ে খোলাখুলি কথা বলেছেন, যা আজও চলচ্চিত্র শিল্পের অনেকের মনে তাজা। যখন শিশিরকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে তিনি মনে করেন সুশান্তের মৃত্যু আত্মহত্যা ছিল, তখন অভিজ্ঞ অভিনেতা বলেছেন যে তিনি মনে করেন না যে মৃত তারকা এমন একজন ব্যক্তি হবে যে এত বড় পদক্ষেপ নেবে।

    ৬ বছর পরেও সুশান্তের মৃত্যুকে 'আত্মহত্যা' বলতে নারাজ এই অভিনেতা

    শিশির বলেন, 'আমি মনে করি না যে ও (সুশান্ত) এমন একজন মানুষ ছিল যে এমন পদক্ষেপ নেবে। সে খুবই বিচক্ষণ মানুষ ছিল। ২০২০ সালে যখন আমি তার মৃত্যুর খবর শুনলাম, তখন আমি আমার চোখের জল আটকে রাখতে পারিনি। এটি কঠিন ছিল।'

    শিশির আরও জানান যে এই খবরটি একটি বড় ধাক্কা ছিল এবং তাকে এই ক্ষতি সহ্য করতে খুব কঠিন মনে হয়েছিল। তিনি স্মরণ করেছেন যে তিনি বুঝতে পারছিলেন না যে এত প্রতিভাবান এবং প্রতিশ্রুতিশীল একজন ব্যক্তি এত আকস্মিকভাবে চলে যেতে পারে, এবং এই দুঃখজনক ঘটনাটিকে বিশ্বাস করতে তাকে অনেক সময় লেগেছিল। কিছু তো কারণ ছিল।

    শিশির বলেন, 'কিছু তো কারণ ছিল, এমন কেউ আত্মহত্যা করে না… এখন কাকে বলব? আমি কেবল এটি ছেড়ে দিয়েছি এবং বলেছি যে এটি খুব দুঃখজনক, বরং দুর্ভাগ্যজনক, একজন মানুষের জন্য এমন কিছু ঘটতে পারে যিনি অভিনয় পেশাকে গুরুত্বের সাথে নিয়েছিলেন।'

    সুশান্ত ছিলেন একজন অসাধারণ অভিনেতা। শিশির সুশান্তের কাজও দেখেছেন এবং 'এম.এস. ধোনি: দ্য আনটোল্ড স্টোরি' এর মতো সিনেমাগুলিতে তার অসাধারণ পারফরম্যান্সের প্রশংসা করেছেন।

    উল্লেখ্য, সুশান্ত সিং রাজপুতকে ১৪ জুন, ২০২০ তারিখে তার বান্দ্রার বাড়িতে মৃত অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিল। তার পোস্টমর্টেম রিপোর্টে মৃত্যুর কারণ হিসেবে শ্বাসরোধকে উল্লেখ করা হয়েছিল। সুশান্তের পোস্টমর্টেম মুম্বইয়ের কুপার হাসপাতালে করা হয়েছিল। তদন্তে জানা গেছে যে তার মৃত্যু আত্মহত্যার কারণে হয়েছে।

    এছাড়াও, সুশান্তের পরিবারের সদস্যরা তার গার্লফ্রেন্ড, অভিনেত্রী রিয়া চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে আত্মহত্যায় উসকানির মামলা দায়ের করেছিলেন। তাদের হোয়াটসঅ্যাপ চ্যাটের ভিত্তিতে তাদের দ্বারা অভিযোগিতভাবে ড্রাগস কেনার একটি সমান্তরাল তদন্তও শুরু হয়েছিল। যদিও ২০২৫ সালে, কেন্দ্রীয় তদন্ত ব্যুরো (সিবিআই) তাদের সুশান্তের মৃত্যুর মামলায় ক্লিন চিট প্রদান করেছে।

