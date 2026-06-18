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    Cocktail 2 Box Office: মুক্তির আগেই ৪.৬৬ কোটির অগ্রিম বুকিং! ‘ককটেল ২’-কে ঘিরে দর্শকদের উন্মাদনা তুঙ্গে

    Cocktail 2 Box Office:  শাহিদ কাপুরের ‘ককটেল ২’ সিনেমা ১৯ জুন প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাওয়ার কথা রয়েছে। মুক্তির আগেই আগাম বুকিংয়ের দিক থেকে ভালো শুরু হয়েছে ছবিটির।  

    Jun 18, 2026, 12:53:56 IST
    By Tulika Samadder
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    বলিউডের বহুল প্রতীক্ষিত রোম্যান্টিক ড্রামা ‘ককটেল ২’-এর মুক্তি আর মাত্র একদিন দূরে। তার আগেই ছবিটির অগ্রিম বুকিংয়ের পরিসংখ্যান প্রযোজকদের মুখে হাসি ফুটিয়েছে। ট্রেড ওয়েবসাইট স্যাকনিল্কের তথ্য অনুযায়ী, বৃহস্পতিবার সকাল পর্যন্ত ছবিটির ৭১ হাজারেরও বেশি টিকিট বিক্রি হয়েছে।

    ‘ককটেল ২’-র অগ্রিম বুকিং। (AFP)
    ‘ককটেল ২’-র অগ্রিম বুকিং। (AFP)

    প্রতিবেদন অনুযায়ী, ব্লক সিট বাদ দিয়ে ছবিটির অগ্রিম গ্রস সংগ্রহ দাঁড়িয়েছে প্রায় ২.৪৯ কোটি টাকা। আর ব্লক সিট যুক্ত করলে সেই অঙ্ক বেড়ে ৪.৬৬ কোটিতে পৌঁছেছে। ফলে মুক্তির আগেই ছবিটি বক্স অফিসে ইতিবাচক ইঙ্গিত দিতে শুরু করেছে।

    অগ্রিম বুকিংয়ে সবচেয়ে বেশি সাড়া মিলেছে দিল্লি-এনসিআর অঞ্চলে, যেখানে ছবিটি প্রায় ৯৬ লক্ষ টাকার ব্যবসা করেছে। এরপর রয়েছে মুম্বই, যেখানে অগ্রিম বুকিং থেকে এসেছে প্রায় ৬৪ লক্ষ টাকা। বেঙ্গালুরু, হায়দরাবাদ, পুনে, কলকাতা এবং আহমেদাবাদেও দর্শকদের আগ্রহ চোখে পড়ার মতো।

    ককটেল ২ (IMDb)
    ককটেল ২ (IMDb)

    ২০১২ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত জনপ্রিয় ছবি ‘ককটেল’-এর সিক্যুয়েল হিসেবে তৈরি হয়েছে ‘ককটেল ২’। প্রথম ছবিতে অভিনয় করেছিলেন সইফ আলি খান, দীপিকা পাড়ুকোন এবং ডায়ানা পেন্টি। নতুন ছবিতে সেই জায়গায় দেখা যাবে শাহিদ কাপুর, রাশমিকা মান্দানা এবং কৃতি শ্যাননকে। আগের ছবির মতো এবারও পরিচালনার দায়িত্বে রয়েছেন হোমি আদাজানিয়া।

    ২০১২ সালে মুক্তি পায় ককটেল। (IMDb)
    ২০১২ সালে মুক্তি পায় ককটেল। (IMDb)

    এদিকে ছবির নতুন গান ‘বন্ধু ২.০’-ও সোশ্যাল মিডিয়ায় ভালো সাড়া পাচ্ছে। জনপ্রিয় গান ‘তুমহি হো বন্ধু’-র নতুন সংস্করণ হিসেবে তৈরি হওয়া এই ট্র্যাকটি মুক্তির কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই লক্ষাধিক দর্শক দেখেছেন। গানটিতে শাহিদ কাপুর, রশ্মিকা মন্দনা ও কৃতি শ্যাননের প্রাণবন্ত উপস্থিতি দর্শকদের নজর কেড়েছে।

    গানটি গেয়েছেন কবিতা শেঠ এবং নীরজ শ্রীধর। সুর দিয়েছেন প্রীতম চক্রবর্তী, আর গানের কথা লিখেছেন ইরশাদ কামিল। সোশ্যাল মিডিয়ায় অনেকেই প্রশংসা করে বলেছেন, মূল গানের আবহ বজায় রেখেই নতুনত্ব আনার চেষ্টা করা হয়েছে। বিশেষ করে রশ্মিকা মান্দানার পারফরম্যান্স নিয়ে নেটিজেনদের উচ্ছ্বাস চোখে পড়েছে। এখন দেখার বিষয়, অগ্রিম বুকিংয়ের এই গতি ছবিটির প্রথম দিনের বক্স অফিস সংগ্রহে কতটা প্রভাব ফেলে।

    • Tulika Samadder
      ABOUT THE AUTHOR
      Tulika Samadder

      হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার। সাংবাদিকতা জগতের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে। কেরিয়ার শুরু করেন ২০১৫ সালে, শুরু থেকেই বিনোদন জগত ও লাইফস্টাইল সেকশনে কাজ করে আসছেন। তারকা থেকে সিনেমা, টলিপাড়ার খুঁটিনাটি খবর রাখা, এমনকী অজানা হাঁড়ির খবরও গসিপ-প্রেমী পাঠকদের কাছে তুলে ধরাই কাজ। এছাড়াও বলিউডের তারকাদের হালহাকিকতও তুলে ধরেন পাঠকদের সামনে। সঙ্গে সিনেমার রিভিউ, তারকাদের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট, সমস্তটাই নখদর্পণে। সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে তুলিকা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিরাটি মৃণালিনী দত্ত মহাবিদ্যাপীঠ থেকে। এরপর মাস কমিউনিকেশন (Mass Communication) নিয়ে মাস্টার্স করেছেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ১০ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে তুলিকার কাজের জগতে হাতেখড়ি হয় সংবাদপত্র দিয়ে। ডিজিটাল সাংবাদিকতায় কাজ শুরু হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার হাত ধরেই। ২০২১ সাল থেকে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত। সাহিত্যের প্রতি তুলিকার ঝোঁক ছোটবেলা থেকেই, সেই থেকেই সিনেমার প্রতি ভালোবাসা তৈরি। এছাড়াও ঘুরতে যেতে ভালোবাসেন, আরও বিশেষভাবে বললে তুলিকা পাহাড়-প্রেমী। আর তাই পাঠককে দিতে পারেন নানা জানা-অজানা জায়গায় ভ্রমণের সুলুক সন্ধান, তাও পকেট বাঁচিয়ে কম খরচে। সঙ্গে নিজে গাছপ্রেমী, দিনের বড় একটা অংশ কাটে ছাদবাগানে, আর নিজের প্রাপ্ত জ্ঞান থেকেই তুলিকার গার্ডেনিংয়ের কপি লেখা শুরু।Read More

    Home/Entertainment/Cocktail 2 Box Office: মুক্তির আগেই ৪.৬৬ কোটির অগ্রিম বুকিং! ‘ককটেল ২’-কে ঘিরে দর্শকদের উন্মাদনা তুঙ্গে
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