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    Prabaha-Debolina: 'আমাকে চড় মেরেছে…’, দেবলীনার মায়ের জন্যই বিয়ে ভাঙল? এতদিনে মুখ খুললেন প্রবাহ!

    ‘হয় মাকে ছাড়ো, নয় আমাকে ছাড়ো’— এমন কোনও শর্ত দেবলীনাকে দেননি প্রবাহ। সোশ্যাল মিডিয়াকে হাতিয়ার করে দেবলীনা ব্ল্য়াকমেল করত স্বামীকে, দাবি তাঁর। 

    Jun 12, 2026, 20:30:26 IST
    By Priyanka Mukherjee
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    টলিউডের জনপ্রিয় গায়িকা দেবলীনা নন্দী (Debolina Nandy) এবং তাঁর পাইলট স্বামী প্রবাহ নন্দী (Prabaha Nandy)-র বৈবাহিক জীবনের টানাপোড়েন ও আইনি বিচ্ছেদের খবর বিগত কয়েক মাস ধরেই বিনোদন জগতের অন্যতম চর্চার বিষয়। বছরের শুরুতে দেবলীনার আত্মহত্যার চেষ্টা এবং সম্প্রতি শ্বশুরবাড়ি থেকে জিনিসপত্র উদ্ধার করতে গিয়ে হেনস্থার অভিযোগের পর, কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হয়েছিল স্বামী প্রবাহকে। দীর্ঘ ছয় মাস ধরে সংবাদমাধ্যম ও সোশ্যাল মিডিয়ার সমস্ত ফোন এবং সমালোচনা এড়িয়ে সম্পূর্ণ চুপ ছিলেন পেশায় পাইলট প্রবাহ নন্দী। অবশেষে প্রথমবার মিডিয়ার সামনে মুখ খুললেন প্রবাহ।

    'আমাকে চড় মেরেছে…’, দেবলীনার মায়ের জন্যই বিয়ে ভাঙল? এতদিনে মুখ খুললেন প্রবাহ!
    'আমাকে চড় মেরেছে…’, দেবলীনার মায়ের জন্যই বিয়ে ভাঙল? এতদিনে মুখ খুললেন প্রবাহ!

    টিভি৯ বাংলাকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে প্রবাহ তাঁদের দাম্পত্য জীবনের ভাঙন, শাশুড়ির হস্তক্ষেপ এবং দেবলীনার আচরণের একাধিক বিস্ফোরক তথ্য ফাঁস করেছেন।

    দাম্পত্য কলহের মূল কারণ শাশুড়ির ‘অনুপ্রবেশ’ ও স্পেসের অভাব

    প্রবাহের দাবি, দেবলীনার সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগতভাবে কোনও বড় সমস্যা ছিল না। তাঁদের সুখের সংসারে আসল নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে দেবলীনার মায়ের অতিরিক্ত হস্তক্ষেপের কারণে। প্রবাহ জানান, ‘আমাদের বিয়েতে কোনও সমস্যা ছিল না। প্রধান সমস্যা ছিল ওঁর মায়ের সব কিছুতে ঢুকে পড়া। বিয়ের আগেও খুব কম জায়গায় আমি আর দেবলীনা একসঙ্গে যেতে পেরেছি। অধিকাংশ জায়গায় ওঁর মা সঙ্গে যেতেন। আমাদেরকে কোনও নিজস্ব স্পেস দেওয়া হতো না।’

    তিনি আরও অভিযোগ করেন যে, মা ও মেয়ের মধ্যেও প্রায়শই তুমুল ঝগড়া হতো। দেবলীনার মা অনেক সময় মেয়েকে ব্ল্যাকমেইল করতেন যে কথা না শুনলে তিনি শো-তে (Show) একসাথে যাবেন না। তবে প্রবাহ স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, তিনি কোনওদিন দেবলীনাকে ‘হয় মাকে ছাড়ো, নয় আমাকে ছাড়ো’— এমন কোনও শর্ত দেননি। সোশ্যাল মিডিয়াকে হাতিয়ার করে দেবলীনা ব্ল্য়াকমেল করত স্বামীকে, দাবি তাঁর

    আত্মহত্যার চেষ্টার রাতের আসল ঘটনা ও প্রবাহর প্রশ্ন

    চলতি বছরের প্রথম সপ্তাহে দেবলীনা একটি শো থেকে ফেরার পথে ঘুমের ওষুধ খেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিলেন। সেই রাতে প্রবাহ কেন আসেননি, তার ব্যাখ্যা দিয়ে তিনি বলেন, দিন কয়েক আগে লাঞ্চের একটি প্ল্যান বাতিল হওয়ায় এবং নতুন বছরের শুরুতে সোশ্যাল মিডিয়ায় দুজনের ছবি পোস্ট না করায় দেবলীনা তাঁর ওপর ক্ষুব্ধ ছিলেন।

    ডিউটি সেরে এসে প্রবাহ যখন ঘুমাচ্ছিলেন, তখন রাত ২টোর সময় দেবলীনার মায়ের ফোন থেকে মাত্র দু'বার ফোন এসেছিল। পরদিন সকালে তিনি অভিনেতা সায়কের পোস্ট দেখে জানতে পারেন দেবলীনা হাসপাতালে। প্রবাহর কথায়, ‘যেখানে শুনি ও ৭৮টা ঘুমের ওষুধ খেয়েছিল। ওই সময়ে আমি ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম, কী করা উচিত বুঝতে পারিনি। পরে আমার মনে হয়েছে, ৭৮টা ঘুমের ওষুধ খেয়ে হাসপাতালে যাওয়ার পর কীভাবে চিকিৎসা হয়েছে, কোন চিকিৎসকের অধীনে চিকিৎসা হয়েছে, এগুলো বিস্তারিতভাবে জানা প্রয়োজন।’

    ‘দেবলীনা আমাকে চড় মেরেছে, অন্তর্বাস গোনার গল্প সম্পূর্ণ মিথ্যা’

    দেবলীনার আনা শারীরিক নির্যাতনের (Domestic Violence) সমস্ত অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে প্রবাহ উল্টে দাবি করেছেন যে, দেবলীনা অত্যন্ত শর্ট-টেম্পারড (চটজলদি রেগে যাওয়া স্বভাবের)। প্রবাহ বলেন, 'ও আমাকে চড় মেরেছে, আবার পরে পা ধরে ক্ষমাও চেয়েছে। ও যখনই চাইত আমি ওঁর সব কথায় 'হ্যাঁ' বলি, আর তা না হলেই ও বলত সমাজ মাধ্যমে গিয়ে বলবে বা পলিটিক্যাল কানেকশন ব্যবহার করবে, নয়তো জীবন শেষ করে দেবে।'

    সম্প্রতি দেবলীনা অভিযোগ করেছিলেন যে, প্রবাহর ভাইয়ের সামনে তাঁকে নাকি নিজস্ব অন্তর্বাস গুনে দেখাতে হয়েছিল। এই অভিযোগকে সম্পূর্ণ 'মিথ্যা' ও 'ভিত্তিহীন' বলে দাবি করে প্রবাহ জানান, তাঁদের কাছে প্রমাণ আছে যে এমন কোনও ঘটনাই ঘটেনি। না জেনে সমাজমাধ্যমে যেভাবে তাঁকে এবং তাঁর পরিবারকে দিনের পর দিন অপমান ও হুমকি দেওয়া হয়েছে, তার বিরুদ্ধে এবার আইনি তদন্ত হওয়া দরকার বলে মনে করেন এই পাইলট।

    কাজ ও মানসিক জীবনে গভীর প্রভাব

    এই পুরো ঘটনায় প্রবাহ মানসিকভাবে এতটাই বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন যে ১৫-১৬ দিন তিনি ঠিকমতো ফ্লাই করতে বা কাজ করতে পারেননি। নিজের বিমান সংস্থা (Airline Company) থেকে তাঁকে বাধ্য হয়ে ছুটি নিতে হয়েছিল। নিজের স্ত্রীর সম্মানহানি করতে চাননি বলেই এতদিন তিনি চুপ ছিলেন, কিন্তু এবার নিজের বক্তব্য সাধারণ মানুষের সামনে আনা প্রয়োজন মনে করেই তিনি নীরবতা ভেঙেছেন।

    • Priyanka Mukherjee
      ABOUT THE AUTHOR
      Priyanka Mukherjee

      প্রিয়াঙ্কা মুখোপাধ্যায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন অভিজ্ঞ কন্টেন্ট প্রোডিউসার। বিগত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি সাংবাদিকতার জগতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। ২০১৪ সালে তাঁর পেশাদার জীবন শুরু এবং প্রথম দিন থেকেই তাঁর বিচরণক্ষেত্র হলো বিনোদন জগৎ। টলিউড থেকে বলিউড— বিনোদন সাংবাদিকতায় তাঁর লেখনী ও অভিজ্ঞতা পাঠকদের কাছে অত্যন্ত সমাদৃত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১২ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে প্রিয়াঙ্কা প্রথম ৫ বছর টেলিভিশন বা অডিও-ভিস্যুয়াল মাধ্যমে কাজ করেছেন। ২০১৯ সালে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা-র যাত্রার শুরু থেকেই তিনি এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। এখানেই তাঁর ডিজিটাল সাংবাদিকতার (Digital Journalism) হাতেখড়ি। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে বিনোদন সংক্রান্ত খবর, ফিচার এবং ইন-ডেপথ স্টোরি তৈরিতে তিনি বিশেষ পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে প্রিয়াঙ্কা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: পেশাগতভাবে বিনোদন সাংবাদিক হলেও প্রিয়াঙ্কার হৃদয়ের এক বড় অংশ জুড়ে রয়েছে ক্রীড়া জগত। সব ধরণের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বইয়ের পাতায় ডুবে থেকে। এছাড়া অজানাকে জানতে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ানো তাঁর অন্যতম নেশা।Read More

    Home/Entertainment/Prabaha-Debolina: 'আমাকে চড় মেরেছে…’, দেবলীনার মায়ের জন্যই বিয়ে ভাঙল? এতদিনে মুখ খুললেন প্রবাহ!
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