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    Deepika Padukone: মাতৃত্ব ঘোষণার পর প্রথম সর্বসমক্ষে দীপিকা, বেবিবাম্প দেখালেন হবু মা

    Deepika Padukone: দুয়া জন্মের পর এবার দ্বিতীয় সন্তানের জন্য প্রস্তুত দীপিকা। এই মুহূর্তে তিনি নিজের দ্বিতীয় মাতৃত্ব উপভোগ করছেন। রণবীরও কাজের ফাঁকে সমস্ত সময়টার দিচ্ছেন শুধুমাত্র স্ত্রীকে। মাতৃত্ব ঘোষণার পর এবার রণবীরের পাশে দাঁড়িয়ে প্রথম সর্বসমক্ষে এলেন দীপিকা।

    Jun 9, 2026, 14:20:58 IST
    By Swati Das Banerjee
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    Deepika Padukone: দুয়ার জন্মের পর এবার দ্বিতীয় সন্তানের জন্য প্রস্তুত দীপিকা। এই মুহূর্তে তিনি নিজের দ্বিতীয় মাতৃত্ব উপভোগ করছেন। রণবীরও কাজের ফাঁকে সমস্ত সময়টার দিচ্ছেন শুধুমাত্র স্ত্রীকে। মাতৃত্ব ঘোষণার পর এবার রণবীরের পাশে দাঁড়িয়ে প্রথম সর্বসমক্ষে এলেন দীপিকা।

    মাতৃত্ব ঘোষণার পর প্রথম সর্বসমক্ষে দীপিকা
    মাতৃত্ব ঘোষণার পর প্রথম সর্বসমক্ষে দীপিকা

    সোমবার সন্ধ্যায় নিজেদের নতুন বাড়ির বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায় দীপিকাকে। এই দিন সাদা রঙের কো- অর্ড পোশাকে দীপিকা কে ভীষণ সুন্দর দেখতে লাগছিল। স্ত্রীর পাশে একটি লাল রঙের টিশার্ট, কালো রঙের প্যান্ট এবং কালো ক্যাপ পরে দাঁড়িয়ে ছিলেন রণবীর।

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    রণবীর এবং দীপিকার এই ছবি দেখে উচ্ছ্বসিত ভক্তদের মধ্যে একজন লিখেছেন, ‘কি সুন্দর বেবি বাম্প!’ অন্য একজন লিখেছেন, ‘আর অপেক্ষা করতে পারছি না।’ তৃতীয় একজন লিখেছেন, ‘গর্ভাবস্থার সময় মায়েদের মুখে যে আভা দেখতে পাওয়া যায় এখন দীপিকার মুখে সেই আভাই দেখতে পাওয়া যাচ্ছে।’ অন্য একজন লিখেছেন, ‘মা এবং স্বাগতম সন্তানের জন্য শুভকামনা।’

    প্রসঙ্গত, চলতি বছরের শুরুতেই দীপিকা এবং রণবীর যৌথভাবে ইনস্টাগ্রামে একটি পোস্ট করে জানিয়েছিলেন তাঁদের দ্বিতীয় সন্তানের আগমনের কথা। দীপিকার যে ছবিটি পোস্ট করেছিলেন সেখানে দেখতে পাওয়া গিয়েছিল দুয়া হাতে প্রেগনেন্সির কিট ধরে রয়েছে, যেখানে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে দুটি গোলাপি রেখা। দুয়ার হাত আলতো করে ধরে রয়েছেন রণবীর এবং দীপিকা। পোস্টে অভিনেত্রী ক্যাপশনে শুধু ইভিল আই ইমোজি ব্যবহার করেন।

    দীপিকা এবং রণবীর ২০১৮ সালে ইতালিতে এমন এক অনুষ্ঠানে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন, যেখানে তাঁদের কোঙ্কনি ও সিন্ধি উভয় ঐতিহ্যকেই সম্মান জানানো হয়েছিল। ২০২৪ সালের সেপ্টেম্বরে তাঁদের প্রথম সন্তান দুয়ার জন্ম হয় এবং কয়েক মাস ধরে তাঁকে লোকচক্ষুর আড়ালে রাখা হয়। অবশেষে ২০২৫ সালের দিওয়ালিতে তাঁরা ভক্তদের সঙ্গে দুয়াকে পরিচয় করিয়ে দেন, তার নাম প্রকাশ করেন এবং তাঁদের পারিবারিক মুহূর্তের কিছু ঝলক শেয়ার করেন।

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    কাজের দিক থেকে, শাহরুখ খানের সঙ্গে ‘কিং’ ছাড়াও দীপিকা আল্লু অর্জুনের সঙ্গে তার আসন্ন ছবি ‘রাকা’ নিয়ে ব্যস্ত আছেন। ‘রাকা’ ছবিটি পরিচালনা করেছেন অ্যাটলি এবং প্রযোজনা করেছে সান পিকচার্স। ছবিটি ২০২৭ সালে মুক্তি পাবে বলে আশা করা হচ্ছে। অন্যদিকে, রণবীরকে শেষবার আদিত্য ধরের ‘ধুরন্ধর দ্য রিভেঞ্জ’ ছবিতে দেখা গিয়েছিল এবং সম্প্রতি ‘ডন ৩’ নিয়ে ফারহান আখতারের সঙ্গে তার চলমান বিবাদের কারণে তিনি আলোচনায় রয়েছেন।

    Home/Entertainment/Deepika Padukone: মাতৃত্ব ঘোষণার পর প্রথম সর্বসমক্ষে দীপিকা, বেবিবাম্প দেখালেন হবু মা
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