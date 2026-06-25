‘ধীরে হাঁটুন…’! অন্তঃসত্ত্বা দীপিকাকে আগলে পাপারাজ্জিরা, লজ্জায় লাল রণবীরের বউ

‘ধীরে হাঁটুন…’! অন্তঃসত্ত্বা দীপিকাকে আগলে পাপারাজ্জিরা, লজ্জায় লাল রণবীরের বউ
দ্বিতীয় সন্তানের অপেক্ষায় থাকা দীপিকা পাডুকোনকে সম্প্রতি মুম্বই বিমানবন্দরে দেখা গেল। পাপারাজ্জিদের সঙ্গে তাঁর মিষ্টি কথোপকথন ও এক অনুরাগীর সঙ্গে ছবি তোলার ভিডিও ইতিমধ্যেই ভাইরাল। এদিকে মাতৃত্বের নতুন সফর ও আসন্ন ছবিগুলিও রয়েছে চর্চার কেন্দ্রবিন্দুতে।
বলিউড অভিনেত্রী দীপিকা পাডুকোন বর্তমানে জীবনের অন্যতম বিশেষ সময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছেন। স্বামী রণবীর সিংয়ের সঙ্গে দ্বিতীয় সন্তানের অপেক্ষায় রয়েছেন তিনি। এর মাঝেই মুম্বই বিমানবন্দরে অভিনেত্রীকে দেখা যায়। সেখানে উপস্থিত পাপারাজ্জিদের সঙ্গে তাঁর আন্তরিক ও মিষ্টি কথোপকথনের একটি ভিডিয়ো সোশ্যাল মিডিয়ায় দ্রুত ভাইরাল হয়ে পড়েছে।
বিমানবন্দরে নজর কাড়লেন দীপিকা
সম্প্রতি মুম্বই বিমানবন্দরে ক্যামেরাবন্দি হন দীপিকা পাডুকোন। দ্বিতীয়বার মা হতে চলা অভিনেত্রীকে দেখা যায় সব্যসাচীর ২০২১ সালের কালেকশন থেকে বেছে নেওয়া একটি হালকা সবুজ রঙের ফ্লোরাল কুর্তায়। সাদামাটা অথচ মার্জিত এই সাজের সঙ্গে তিনি পরেছিলেন ন্যূনতম গয়না। পাশাপাশি একটি বিলাসবহুল হ্যান্ডব্যাগ তাঁর লুককে আরও আকর্ষণীয় করে তুলেছিল। অভিনেত্রীর এই অনাড়ম্বর কিন্তু অভিজাত উপস্থিতি অনুরাগীদের নজর কেড়েছে।
পাপারাজ্জিদের কথায় লজ্জায় লাল দীপিকা
বিমানবন্দর থেকে বেরিয়ে আসার সময় উপস্থিত পাপারাজ্জিরা অভিনেত্রীকে ধীরে হাঁটার অনুরোধ জানান। গর্ভাবস্থার কথা মাথায় রেখেই তাঁদের এই অনুরোধ ছিল। সেই কথা শুনে হাসিমুখে কিছুটা লজ্জা পেতে দেখা যায় দীপিকাকে।
এর কিছুক্ষণ পর এক অনুরাগীর সঙ্গে ছবি তুলতেও রাজি হন তিনি। অভিনেত্রীর এই আন্তরিক ব্যবহার নেটিজেনদের মন জয় করেছে। ভিডিয়োটি প্রকাশ্যে আসতেই তা ভাইরাল হয়ে যায়।
কীভাবে দ্বিতীয়বার মা হওয়ার খবর জানিয়েছিলেন দীপিকা?
চলতি বছরের ১৯ এপ্রিল দীপিকা পাডুকোন এবং রণবীর সিং তাঁদের দ্বিতীয় সন্তানের আগমনের সুখবর ভাগ করে নেন। তবে সেই ঘোষণার ধরন ছিল একেবারেই আলাদা। সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি ছবি পোস্ট করেছিলেন দীপিকা, যেখানে তাঁদের মেয়ে দুয়াকে একটি প্রেগন্যান্সি কিট হাতে ধরে থাকতে দেখা যায়। টেস্ট কিটে স্পষ্ট ছিল দুটি গোলাপি রেখা। সেই আবেগঘন পোস্ট মুহূর্তের মধ্যে ভাইরাল হয়ে যায় এবং ভক্তদের পাশাপাশি বলিউডের বহু তারকাও শুভেচ্ছা জানান।
প্রথম গর্ভাবস্থার অভিজ্ঞতা নিয়ে কী বলেছিলেন অভিনেত্রী?
এক সাক্ষাৎকারে দীপিকা তাঁর প্রথম গর্ভাবস্থার অভিজ্ঞতা নিয়ে খোলামেলা কথা বলেছিলেন। তিনি জানিয়েছিলেন, গর্ভাবস্থার শেষ কয়েক মাস এবং সন্তান জন্মদানের সময়টা তাঁর জন্য যথেষ্ট চ্যালেঞ্জিং ছিল।
অভিনেত্রীর কথায়, ‘গর্ভাবস্থার আট-নয় মাস এবং সন্তান প্রসবের সময়টায় আমি অনেক কিছুর মধ্যে দিয়ে গিয়েছি।’ তবে সেই অভিজ্ঞতাই তাঁকে মাতৃত্বের নতুন অর্থ বুঝতে সাহায্য করেছে বলেও জানান তিনি।
মেয়ে দুয়ার নামকরণের পেছনের গল্প
সাক্ষাৎকারে মেয়ে দুয়ার নামকরণ নিয়েও কথা বলেন দীপিকা। তিনি জানান, সন্তানের জন্মের পর তাড়াহুড়ো করে কোনও নাম ঠিক করেননি তাঁরা। বরং কিছুটা সময় নিয়ে মেয়ের স্বভাব, ব্যক্তিত্ব এবং উপস্থিতিকে অনুভব করার পরই নামটি নির্বাচন করা হয়েছিল।
সামনে কোন কোন ছবিতে দেখা যাবে দীপিকাকে?
কাজের ক্ষেত্রেও ব্যস্ত সময় কাটাচ্ছেন দীপিকা পাডুকোন। আগামী দিনে তাঁকে শাহরুখ খানের সঙ্গে বহুল প্রতীক্ষিত ছবি ‘কিং’-এ দেখা যাবে। এছাড়াও পরিচালক অ্যাটলির আসন্ন ছবি ‘রাকা’-তেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় অভিনয় করছেন তিনি, যেখানে তাঁর সহ-অভিনেতা হিসেবে রয়েছেন আল্লু অর্জুন।
অন্যদিকে রণবীর সিংকে শেষবার দেখা গিয়েছিল আদিত্য ধর পরিচালিত ‘ধুরান্ধর’ ফ্র্যাঞ্চাইজিতে। ছবিটি বিশ্বজুড়ে ব্যাপক সাফল্য অর্জন করেছে বলে জানা গিয়েছে।
- ABOUT THE AUTHORTulika Samadder
হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার। সাংবাদিকতা জগতের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে। কেরিয়ার শুরু করেন ২০১৫ সালে, শুরু থেকেই বিনোদন জগত ও লাইফস্টাইল সেকশনে কাজ করে আসছেন। তারকা থেকে সিনেমা, টলিপাড়ার খুঁটিনাটি খবর রাখা, এমনকী অজানা হাঁড়ির খবরও গসিপ-প্রেমী পাঠকদের কাছে তুলে ধরাই কাজ। এছাড়াও বলিউডের তারকাদের হালহাকিকতও তুলে ধরেন পাঠকদের সামনে। সঙ্গে সিনেমার রিভিউ, তারকাদের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট, সমস্তটাই নখদর্পণে। সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে তুলিকা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিরাটি মৃণালিনী দত্ত মহাবিদ্যাপীঠ থেকে। এরপর মাস কমিউনিকেশন (Mass Communication) নিয়ে মাস্টার্স করেছেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ১০ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে তুলিকার কাজের জগতে হাতেখড়ি হয় সংবাদপত্র দিয়ে। ডিজিটাল সাংবাদিকতায় কাজ শুরু হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার হাত ধরেই। ২০২১ সাল থেকে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত। সাহিত্যের প্রতি তুলিকার ঝোঁক ছোটবেলা থেকেই, সেই থেকেই সিনেমার প্রতি ভালোবাসা তৈরি। এছাড়াও ঘুরতে যেতে ভালোবাসেন, আরও বিশেষভাবে বললে তুলিকা পাহাড়-প্রেমী। আর তাই পাঠককে দিতে পারেন নানা জানা-অজানা জায়গায় ভ্রমণের সুলুক সন্ধান, তাও পকেট বাঁচিয়ে কম খরচে। সঙ্গে নিজে গাছপ্রেমী, দিনের বড় একটা অংশ কাটে ছাদবাগানে, আর নিজের প্রাপ্ত জ্ঞান থেকেই তুলিকার গার্ডেনিংয়ের কপি লেখা শুরু।Read More