নতুন বছরে আসছে দেবের ৫০ তম সিনেমা, ছবি মুক্তির তারিখ ঘোষণা করলেন পর্দার ‘করিমুল’
প্রজাপতি ২ ছবির মুক্তির দিনেই নিজের আগামী ছবির কথা ঘোষণা করেছিলেন দেব। জানিয়েছিলেন, বাইক এম্বুলেন্স দাদা হিসাবে এবার তিনি ধরা দিতে চলেছেন বড়পর্দায়। জীবনের ৫০ তম ছবি হিসেবে তিনি বেছে নিয়েছেন করিমুল হকের জীবনীকে। এবার নববর্ষের প্রথম দিনে জানালেন, ছবি মুক্তির দিনের কথা।
‘প্রজাপতি ২’ ছবির মুক্তির দিনেই নিজের আগামী ছবির কথা ঘোষণা করেছিলেন দেব। জানিয়েছিলেন, বাইক এম্বুলেন্স দাদা হিসাবে এবার তিনি ধরা দিতে চলেছেন বড়পর্দায়। জীবনের ৫০ তম ছবি হিসেবে তিনি বেছে নিয়েছেন করিমুল হকের জীবনীকে। এবার নববর্ষের প্রথম দিনে জানালেন, ছবি মুক্তির তারিখের কথা।
২০২৬ সালের প্রথম দিনে আগামী ছবির একটি পোস্টার শেয়ার করে দেব লেখেন, ‘রাস্তার ধুলোয় লেখা এক নীরব বিপ্লব। সাক্ষী থাকুক বাইক এম্বুলেন্স দাদার হিরোইক গল্পের।’ পোস্টারের পাশেই ছোট ছোট করে লেখা ছবি মুক্তির তারিখ।
চলতি বছরের ১৪ অগস্ট অর্থাৎ স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে মুক্তি পেতে চলেছে এই সিনেমাটি। বিনয় মুদগিল পরিচালিত এই সিনেমায় নাম ভূমিকায় অভিনয় করবেন তিনি। ছবিটি প্রযোজনা করা হবে দেব এন্টারটেনমেন্ট ভেঞ্চার এবং নন্দী মুভিজের তরফ থেকে। ছবিটি নিবেদনা করবেন প্রদীপ কুমার নন্দী, গুরুপদ অধিকারী এবং দেব অধিকারী, অর্থাৎ দেব।
এই সিনেমায় আছে আরও একটি বড় চমক। এই সিনেমার হাত ধরেই প্রথম বড়পর্দায় অভিনয় করতে চলেছেন ‘জগদ্ধাত্রী’ ধারাবাহিক খ্যাত অঙ্কিতা মল্লিক। তবে শুধু এই প্রথমবার নয়, এর আগে একাধিক ছোট পর্দার অভিনেত্রীকে বড় পর্দায় কাজ করার সুযোগ করে দিয়েছেন দেব।
প্রসঙ্গত, এই মুহূর্তে বড় পর্দায় হৈ হৈ করে চলছে দেব অভিনীত ‘প্রজাপতি ২’। সিনেমায় আবার মিঠুন চক্রবর্তীর সঙ্গে জুটি বাঁধতে দেখা গিয়েছে দেবকে। সিনেমায় অভিনয় করেছেন ইধিকা পাল, জ্যোতির্ময়ী কুন্ডু, অনুমেঘা কাহালি, খরাজ মুখোপাধ্যায়, কাঞ্চন মল্লিক এবং অপরাজিতা আঢ্য।
উল্লেখ্য, প্রথম সাতদিনে প্রজাপতি ২-এর আয় দাঁড়িয়েছে ৩.১৮ কোটি টাকা। জানাচ্ছে, বক্স অফিস সংক্রান্ত ওয়েবসাইট sacnilk। সপ্তম দিনে বক্স অফিসে ছবির নেট কালেকশন ছিল ৪১ লাখ, ছুটির দিনে আয় যতটা বাড়বে বলে আশা করেছিল ভক্তকূল, তেমনটা হয়নি।
তবে বৃহস্পতিবার, ১ জানুয়ারি হয়ত আরেকটু বেশি লাভের মুখ দেখবেন দেব। কিন্তু ১০ কোটির টার্গেট থেকে অনেকটাই দূরে এই ছবি। এখনও পর্যন্ত প্রজাপতি ২-এর কোনও বক্স অফিস রিপোর্ট সামনে আনেননি প্রযোজক দেব। তবে জানিয়েছেন এই ছবির বাজেট ৭ কোটি টাকা।
News/Entertainment/নতুন বছরে আসছে দেবের ৫০ তম সিনেমা, ছবি মুক্তির তারিখ ঘোষণা করলেন পর্দার ‘করিমুল’