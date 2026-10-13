বিশ্বমঞ্চে প্রতিযোগিতার লড়াইয়ে ‘ধুরন্ধর’, গ্র্যামির দৌড়ে যোগ হল অরিজিতের গান

বিশ্বমঞ্চে প্রতিযোগিতার লড়াইয়ে ‘ধুরন্ধর’, গ্র্যামির দৌড়ে যোগ হল অরিজিতের গান
‘ধুরন্ধর’ এবং' ধুরন্ধর দ্য রিভেঞ্চ', এই দুটি ছবি বক্স অফিসে যেভাবে ব্যবসা করেছে, সেটা বিগত কিছু বছরে অন্য কোনও ছবি করতে পারেনি। আদিত্য ধর পরিচালিত এই ছবিতে রণবীর সিং সহ বাকি তারকারা দুর্দান্ত অভিনয় করেছেন।
‘ধুরন্ধর’ এবং' ধুরন্ধর দ্য রিভেঞ্চ', এই দুটি ছবি বক্স অফিসে যেভাবে ব্যবসা করেছে, সেটা বিগত কিছু বছরে অন্য কোনও ছবি করতে পারেনি। আদিত্য ধর পরিচালিত এই ছবিতে রণবীর সিং সহ বাকি তারকারা দুর্দান্ত অভিনয় করেছেন। এই সিনেমা অভিনয় এবং স্ক্রিপ্ট সমালোচকদের থেকে যথেষ্ট প্রশংসিত হয়েছে, কিন্তু এবার বিশ্বের মঞ্চে সমাদৃত হতে চলেছে ছবির গান।
৬৯ তম গ্র্যামি অ্যাওয়ার্ডসের একাধিক বিভাগে ধুরন্ধর ছবির বিভিন্ন গান মনোনয়নের জন্য জমা পড়েছে। খুব স্বাভাবিকভাবেই এটি ভারতীয় সিনেমার জন্য ভীষণ গর্বের একটা মুহূর্ত। এই খবর জানানো হয়েছে টি সিরিজ এবং বি ৬২ স্টুডিওসের পক্ষ থেকে। খবরটি ঝড়ের গতিতে সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়ে গিয়েছে।
খবরটি শেয়ার করে অরিজিৎ লিখেছেন, ধুরন্ধর দা রিভেঞ্জ: ফিরসে গানটি ভিজুয়াল মিডিয়ার জন্য লেখা সেরা গানের গ্র্যামি মনোনয়নের জন্য। আপনাদের ভালবাসার জন্য ধন্যবাদ।
দেখে নিন কোন কোন গান গ্র্যামি পুরস্কারের দৌড়ে রয়েছে
টি-সিরিজ এবং বি৬২ স্টুডিওস দ্বারা চালু করা গ্র্যামি প্রচারাভিযানে চলচ্চিত্রটির সাউন্ডট্র্যাক অ্যালবামের পাশাপাশি গ্লোবাল মিউজিক, এশিয়ান পপ, সংরাইটিং, র্যাপ, ডান্স এবং ইলেকট্রনিক রেকর্ডিংস সহ বিভিন্ন বিভাগে বিবেচনার জন্য জমা দেওয়া বেশ কয়েকটি স্বতন্ত্র ট্র্যাক অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।
চলচ্চিত্রটির অন্যান্য বিবেচিত গানগুলোর মধ্যে রয়েছে 'আরি আরি', 'জান সে গুজারতে হ্যায়', 'কানহাইয়া' এবং 'জাইয়ে সজনা'। এই প্রচারাভিযানের লক্ষ্য হল আন্তর্জাতিক দর্শকদের কাছে চলচ্চিত্রটির সঙ্গীতকে আরও বেশি পরিচিতি দেওয়া।'ধুরন্ধর: দ্য রিভেঞ্জ'-এর সাউন্ডট্র্যাকের সুর করেছেন শাশ্বত সচদেব, এবং এর গীতিকার হলেন ইরশাদ কামিল ও কুমার।
এই সিনেমার প্রথম কিস্তিটি ২০২৫ সালের ডিসেম্বরে মুক্তি পায় এবং এরপর ২০২৬ সালের মার্চে আসে 'ধুরান্ধর: দ্য রিভেঞ্জ'। এই ফ্র্যাঞ্চাইজিতে প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছেন রণবীর সিং এবং তাঁর সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় রয়েছেন সঞ্জয় দত্ত , আর মাধবন ও অক্ষয় খান্না।
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