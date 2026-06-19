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    ‘আমারও কি ন্যাড়া হয়ে যাওয়া উচিত?’ সলমনকে নতুন লুক নিয়ে খোঁচা দিলেন সময়?

    সময় রায়নাকে প্রায়শই তাঁর ভক্তদের সঙ্গে মজা করতে দেখা যায়। সম্প্রতি, এই কমেডিয়ানের একটি ভিডিয়ো সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হচ্ছে। এই ভাইরাল ভিডিয়োতে সময় রায়না ভক্তদের জিজ্ঞাসা করছেন, ‘আমারও কি ন্যাড়া হয়ে যাওয়া উচিত?’

    Jun 19, 2026, 12:20:34 IST
    By Sayani Rana
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    সময় রায়নাকে প্রায়শই তাঁর ভক্তদের সঙ্গে মজা করতে দেখা যায়। সম্প্রতি, এই কমেডিয়ানের একটি ভিডিয়ো সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হচ্ছে। এই ভাইরাল ভিডিয়োতে সময় রায়না ভক্তদের জিজ্ঞাসা করছেন, ‘আমারও কি ন্যাড়া হয়ে যাওয়া উচিত?’ সময় রায়নার এই রসিকতাটিকে সলমন খানের নতুন লুকের সঙ্গে যুক্ত করা হচ্ছে। কমেন্ট সেকশনে অনেকেই বলছেন যে সময় রায়নার সবার সম্পর্কে মজা করা উচিত নয়। একজন লিখেছেন যে, মনে হচ্ছে আশনিরের মতো সময় রায়নাও বিগ বসে আমন্ত্রিত হবেন।

    ‘আমারও কি ন্যাড়া হয়ে যাওয়া উচিত?’ সলমনকে নতুন লুক নিয়ে খোঁচা দিলেন সময়?
    ‘আমারও কি ন্যাড়া হয়ে যাওয়া উচিত?’ সলমনকে নতুন লুক নিয়ে খোঁচা দিলেন সময়?

    সময় রায়নার ভাইরাল ভিডিয়োতে তাকে পাপারাজ্জিদের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। তিনি বলেন, 'আমারও কি ন্যাড়া হয়ে যাওয়া উচিত?' এই বলে সময় হাসতে শুরু করেন। পাপারাজ্জিদের মধ্য থেকে একটি কন্ঠস্বর ভেসে আসে, ‘এটা ওরই মৌসুম’। তখন সময় বলেন, ‘ওকে তো বেশ ভালোই লাগছিল’। এরপর পাপারাজ্জিরা জিজ্ঞাসা করেন, ‘এখানে ন্যাড়া মাথার লোকটি কে?’ তখন সময় পাপারাজ্জিদের দিকে ইশারা করে বলেন, ‘ওই তো, তাই না? ও টুপি পরে এসেছে।’

    সময় রায়নার এই ভিডিয়োটি দ্রুত ভাইরাল হচ্ছে। এই ভিডিয়োতে একজন ব্যবহারকারী মন্তব্য করেছেন, ‘ভাই, আপনি সবার সঙ্গে মজা করতে পারেন না।’ আর একজন লেখেন, ‘মনে হচ্ছে সময় রায়না বিগ বসে আসতে চায়।’ আর একজন বলেছেন, ‘তাহলে সে বিগ বসে এসে ক্ষমা চাইবে’। আর একজন লিখেছেন, ‘বাবা, তোমার কেরিয়ার শেষ হয়ে যাবে, তুমি কার কথা বলছ?’ সময়ের এই ভিডিয়োতে আর একজন মন্তব্য করেছেন, ‘ভাই, সলমন খানের সঙ্গে মজা করবেন না।’

    প্রসঙ্গত, 'লগন'-এর ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে সলমন খান আমির খানের একটি পার্টিতে গিয়েছিলেন। পার্টিতে সলমন খানের লুক দেখে ভক্তরা অবাক হয়ে যান। সলমন খানকে ন্যাড়া মাথার লুকে দেখা যায়। সলমন খানের এই নতুন লুকটি ভক্তদের খুব পছন্দ হয়েছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় অনেকেই মনে করছেন যে, সলমন খানের এই লুকটি সম্ভবত 'তেরে নাম'-এর সিক্যুয়েলের জন্য। আমির খানের পার্টিতে সলমন খানকে সম্পূর্ণ কালো পোশাকে এবং ন্যাড়া মাথার লুকে দেখা গিয়েছিল। তিনি একটি লেদার জ্যাকেট, কালো জিন্স এবং একটি কালো ভেস্ট পরেছিলেন।

    সময় রায়নার কথা বলতে গেলে, তিনি তাঁর জনপ্রিয় শো 'ইন্ডিয়াস গট ল্যাটেন্ট'-এর সিজন ২ নিয়ে ফিরতে চলেছেন। সময় রায়নার 'ইন্ডিয়া'স গট ল্যাটেন্ট' সিজন ২ নেটফ্লিক্সে দেখা যাবে।

    Home/Entertainment/‘আমারও কি ন্যাড়া হয়ে যাওয়া উচিত?’ সলমনকে নতুন লুক নিয়ে খোঁচা দিলেন সময়?
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