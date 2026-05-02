কনসার্টে দিলজিতের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ! রেগে গিয়ে যা বললেন গায়ক

কনসার্টে দিলজিতের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ! রেগে গিয়ে যা বললেন গায়ক
সোশ্যাল মিডিয়ায় দিলজিৎ দোসাঞ্জের একটি ভিডিয়ো ভাইরাল হচ্ছে। এই ভাইরাল ভিডিয়োতে দিলজিৎ দোসাঞ্জকে তাঁর কনসার্টে সমবেত দর্শকদের সঙ্গে কথা বলতে দেখা যায়। ভাইরাল ভিডিয়োটিতে দাবি করা হয়েছে যে, কনসার্টে উপস্থিত কিছু লোক তাঁকে পতাকা দেখায়, যার পরে দিলজিৎ ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন এবং তাঁদের বলেন যে তিনি পাঞ্জাবের জন্য কথা বলা কখনও বন্ধ করবেন না।
ডিএনএ-র একটি প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে যে, দিলজিৎকে পতাকা দেখানো হয়েছিল কারণ তিনি জিমি ফ্যালনের শো-তে উপস্থিত হয়েছিলেন, কিন্তু পাঞ্জাবে বন্যার সময় তিনি আসেননি।
পতাকাগুলো দেখানোয় দিলজিৎ ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন এবং তিনি তাঁর কনসার্ট থামিয়ে সবার সঙ্গে কথা বলেন। তিনি বিশেষ ভাবে তাঁদের উদ্দেশ্য করে কথা বলেন যারা পতাকা দেখাচ্ছিলেন। দিলজিৎকে তাঁর ভিডিয়োতে পাঞ্জাবি ভাষায় কথা বলতে দেখা যায়। তিনি বলেন যে সমাজসেবা করা তাঁদের কাজ নয়, কিন্তু তিনি পাঞ্জাবকে ভালোবাসেন, তাই তিনি যে প্ল্যাটফর্মেই যান না কেন, পাঞ্জাব নিয়ে কথা বলেন। তিনি বলেন যে তিনি শোনেন জাতীয় গণমাধ্যমে পাঞ্জাব নিয়ে আলোচনা হয় না, কিন্তু তিনি শো-তে গিয়েছিলেন তাঁর গান বা সিনেমার প্রচার করতে নয়, বরং পাঞ্জাব নিয়ে কথা বলতে।
দিলজিৎ আরও বলেন যে, তিনি সবসময় পাঞ্জাবের হয়ে কথা বলবেন এবং যদি তাঁকে পাঞ্জাবের জন্য পতাকা দেখানো হয়, তাহলে তিনি যত খুশি পতাকা দেখাতে পারেন।ভক্তরা দিলজিৎকে উৎসাহ দিয়ে তাঁদের ফোনের ফ্ল্যাশলাইট নাড়তে থাকেন। দিলজিৎ দোসাঞ্জ দ্বিতীয়বারের মতো জিমি ফ্যালনের শো-তে উপস্থিত হয়েছিলেন।
প্রসঙ্গত, দিলজিৎ সম্প্রতি আমেরিকার জনপ্রিয় টক শো 'দ্য টুনাইট শো স্টাররিং জিমি ফ্যালন'-এ উপস্থিত হয়েছিলেন। সেই শো থেকে দিলজিতের একটি ভিডিয়ো ভাইরালও হয়েছে। এই ভাইরাল ভিডিয়োতে দিলজিৎ দোসাঞ্জকে শো-এর সঞ্চালক জিমি ফ্যালনকে ভাংড়া শেখাতে দেখা গিয়েছে। দিলজিতের এই ভিডিয়োটি সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রচুর ভালোবাসা পেয়েছে। ২০২৪ সালেও দিলজিৎ জিমি ফ্যালনের শো-তে এসেছিলেন।
দিলজিৎ তাঁর ইনস্টাগ্রামে শো-এর সঞ্চালকের সঙ্গে একটি ভিডিয়ো শেয়ার করেছেন। এই ভিডিয়োটির সঙ্গে দিলজিৎ দোসাঞ্জ ক্যাপশনে লিখেছেন, ‘জিমি ভাই, আপনার ব্যক্তিত্ব খুবই ইতিবাচক। আমাদের সংস্কৃতি তুলে ধরার জন্য একটি প্ল্যাটফর্ম দেওয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ।’