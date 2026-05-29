    Salman Khan: ‘ডন ৩’ বিতর্কে এবার মাঠে নামলেন সলমন, কথা বললেন ফারহান-রণবীরের সঙ্গে, সমাধান মিলল?

    Salman Khan: রণবীর সিং এবং ফারহান আখতার এর মধ্যে সবকিছু ঠিকঠাক হতে দেখা যাচ্ছে। আসলে, রিপোর্টে দাবি করা হচ্ছে যে সালমান খানের পরামর্শে উভয় পক্ষই সমাধানে প্রস্তুত হয়েছে।

    May 29, 2026, 10:43:16 IST
    By Swati Das Banerjee
    Salman Khan: ‘ডন ৩’ নিয়ে চলমান বিতর্ক এখন শেষ হতে চলেছে। আসলে, রণবীরের উপর FWICE দ্বারা আরোপিত নিষেধাজ্ঞার পর বিষয়টি গরম হয়ে উঠেছিল। অনেক সেলিব্রিটি এতে প্রতিক্রিয়া জানাতে এবং তাদের মতামত প্রকাশ করতে শুরু করেন। এদিকে খবর এসেছে যে এই পুরো ঘটনায় সলমন খানের প্রবেশ ঘটেছে। জানা গিয়েছে, সলমন রণবীর সিং এবং ফারহান আখতার এর মধ্যে বিষয়গুলো মিটিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছেন।

    ‘ডন ৩’ বিতর্কে মাঠে নামলেন সলমন, কথা বললেন ফারহান-রণবীরের সঙ্গে
    বলিউড হাঙ্গামাকে একটি সূত্র জানিয়েছে, ‘সালমান খান রণবীর সিংকে পছন্দ করেন। শুধু তাই নয়, ফারহান আখতারের পরিবারের সঙ্গে তার সম্পর্কও খুব ভালো। তাই তিনি উভয় পক্ষের সঙ্গে কথা বলেছেন এবং তাদের বলেছেন যে তারা একে অপরকে এবং আসন্ন প্রকল্পগুলোকে ক্ষতি না করে সমস্যাটি সমাধান করুন।'

    সূত্রটি আরও জানিয়েছে, 'সলমন ফারহানকে বুঝিয়েছেন যে এই ইন্ডাস্ট্রিতে সৃজনশীল ভিন্নতা হওয়া সাধারণ বিষয়। তিনি রণবীরের সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন, যাতে তার দৃষ্টিভঙ্গি বুঝতে পারেন। তিনি উভয়ের মধ্যে মিল করানোর চেষ্টা করছেন যাতে কেউই মনে না করে যে তাদের সঙ্গে কোনও ষড়যন্ত্র ঘটেছে।'

    সূত্রটি আরও জানিয়েছে যে সলমন ফারহান আখতার এবং রণবীর সিংকে বলেছেন যে তারা একই ইন্ডাস্ট্রির অংশ হিসেবে একসাথে বসে কথা বলুন এবং এটি সমাধান করুন। শুধু তাই নয়, তিনি উভয়কে পরামর্শ দিয়েছেন যে বিতর্ক শান্ত হলে তারা একসাথে অন্য একটি প্রকল্পে কাজ করতে পারেন।

    বিতর্ক প্রসঙ্গে

    ডন ৩ নিয়ে বলিউডে যে নাটক চলছে, তা কোনও সিনেমার স্ক্রিপ্টের চেয়ে কম নয়। শাহরুখ খানের না বলা 'ডন ২' (২০১১) এর বিশাল সাফল্যের পর ফ্যানরা বছর ধরে 'ডন ৩' এ শাহরুখ খানের প্রত্যাবর্তনের অপেক্ষায় ছিলেন। ফারহানও চান যে তিনি ‘ডন ৩’ এ তিন প্রজন্ম - অমিতাভ বচ্চন, শাহরুখ খান এবং একজন নতুন অভিনেতা নিয়ে আসুন। কিন্তু ২০২৩ এর আশেপাশে শাহরুখ এই প্রকল্প থেকে পা পিছিয়ে নেন। রিপোর্ট অনুযায়ী, শাহরুখ খান 'ডন ৩' এর স্ক্রিপ্ট এবং ধারণা নিয়ে সন্তুষ্ট ছিলেন না। 'পাঠান' এবং 'জওয়ান' এর মতো ব্লকবাস্টার সিনেমার পর, তিনি এমন বাণিজ্যিক সিনেমা করতে চান যা বৃহৎ সংখ্যক দর্শকদের আকর্ষণ করতে পারে।

    শাহরুখের না বলার পর, নির্মাতারা (এক্সেল এন্টারটেইনমেন্ট) ঘোষণা করেন যে তারা এই সিনেমায় রণবীর সিংকে কাস্ট করছেন। এই ঘোষণার পর সোশ্যাল মিডিয়ায় ঝড় উঠল। মানুষ রণবীর সিংকে ট্রোল করতে শুরু করলেন।

    রণবীর সিংয়ের সিনেমা ছাড়া বিতর্কটি আরও গভীর হয়ে যায় যখন শুটিং শুরু হওয়ার ঠিক আগে খবর আসে যে রণবীর সিং 'ডন ৩' ছেড়ে দিয়েছেন। বলা হয়েছে যে সিনেমার স্ক্রিপ্টে কিছু বড় পরিবর্তন করা হয়েছে, যা রণবীরের কাছে গ্রহণযোগ্য ছিল না। শুধু তাই নয়, রণবীর ‘ধুরন্ধর’ এবং ‘ধুরন্ধর ২’ এর সাফল্যের পর তার সিনেমার পছন্দে পরিবর্তন করতে চান।

    রণবীর সিংয়ের হঠাৎ সিনেমা ছাড়ার পর ফারহান আখতার FWICE এ অভিযোগ করেন। তিনি বলেন যে রণবীরের শেষ মুহূর্তে পিছিয়ে যাওয়ার কারণে প্রি-প্রোডাকশন এবং বিদেশী শিডিউলের প্রস্তুতিতে ব্যয়িত ৪৫ কোটি টাকা নষ্ট হয়েছে। এর ফলে FWICE রণবীরের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করে, কিন্তু রণবীর তাদের নোটিসের জবাব দেননি। পরে FWICE প্রেম কনফারেন্স করে ঘোষণা করে যে তারা রণবীরের বিরুদ্ধে ‘নন-কোঅপারেশন ডিরেকটিভ’ জারি করছে। এর মানে হল যে ইউনিয়নের সাথে যুক্ত হাজার হাজার প্রযুক্তিবিদ, স্পট বয় এবং দৈনিক মজুরি কর্মীরা তখন পর্যন্ত রণবীরের কোনও প্রকল্পে কাজ করবেন না, যতক্ষণ না তিনি এসে এই বিষয়টি সমাধান করেন।

