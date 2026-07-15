Mishmee Das: বাংলা ছেড়ে এখন মুম্বই পাকা ঠিকানা, পরশুরামের পর জি টিভির জগদ্ধাত্রীতে মিশমি!
Mishmee Das: হিন্দি টেলিভিশনে একের পর এক জনপ্রিয় মেগার অংশ হচ্ছেন মিশমি। বাংলা ছেড়ে এখন মুম্বই তাঁর পাকা ঠিকানা।
বাংলা টেলিভিশন ইন্ডাস্ট্রির অত্যন্ত পরিচিত ও জনপ্রিয় মুখ মিশমি দাস (Mishmee Das)। এই পথ যদি না শেষ হয় থেকে কোন গোপনে মন ভেসেছে, একাধিক মেগা সিরিয়ালে কখনও খলনায়িকা কখনও আবার পার্শ্ব চরিত্রে নজর কেড়েছেন মিশমি দাস। তবে মাস কয়েক ধরেই গঙ্গা পার ভুলে আরব সাগর পারের বাসিন্দা মিশমি। গত বছর মে মাস থেকেই মুম্বইনিবাসী মিশমি।
স্টার প্লাসের (Star Plus) জনপ্রিয় ধারাবাহিক ‘মিস্টার অ্যান্ড মিসেস পরশুরাম’ (Mr. and Mrs. Parshuram)-এ অভিনয় করে হিন্দি দর্শকদের মন জয় করার পর, এবার আরও একটি বড় হিন্দি প্রজেক্টে যুক্ত হলেন এই বঙ্গতনয়া।
জি টিভির (Zee TV) অন্যতম জনপ্রিয় ধারাবাহিক ‘জগদ্ধাত্রী’ (Jagaddhatri)-তে এবার এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও প্রভাবশালী চরিত্রে অভিনয় করতে দেখা যাবে মিশমিকে।
‘জানভি গাঙ্গুলি’র চরিত্রে মিশমি
জি টিভির হিন্দি ‘জগদ্ধাত্রী’ ধারাবাহিকে মিশমি দাস পা রাখছেন জাহ্নবী গাঙ্গুলি-র (Janvi Ganguly) চরিত্রে। এই নতুন চরিত্রটি গল্পের মোড় ঘুরিয়ে দিতে চলেছে। ধারাবাহিকের প্লট অনুযায়ী, জাহ্নবী বলেন জেডি (JD) এবং শিবায় (Shivaay)-এর বস। এই চরিত্রে মিশমির এন্ট্রি ধারাবাহিকটিতে নতুন টানটান উত্তেজনা ও ড্রামা নিয়ে আসবে বলেই আশা করছেন নির্মাতারা।
একই সাথে দুই হিন্দি মেগায় রাজত্ব
অভিনেত্রীর কেরিয়ারের গ্রাফ এই মুহূর্তে বেশ তুঙ্গে। একদিকে স্টার প্লাসের ‘মিস্টার অ্যান্ড মিসেস পরশুরাম’, অন্যদিকে জি টিভির ‘জগদ্ধাত্রী’— বর্তমানে এই দুটি ভিন্ন চ্যানেলের প্রথম সারির ধারাবাহিকেই সমান্তরালভাবে অভিনয় করছেন মিশমি। একই সাথে দুটি জাতীয় স্তরের হিন্দি ধারাবাহিকে দাপিয়ে কাজ করা নিঃসন্দেহে বাঙালি অভিনেত্রীদের জন্য অত্যন্ত গর্বের একটি বিষয়।
গত কয়েক বছরে নায়িকার ব্যক্তিগত জীবন নিয়েও কম কাটাছেঁড়া হয়নি। আপতত নিজেকে ভালোবাসার উপর জোর দিচ্ছেন মিশমি। কেরিয়ারই তাঁর মূল ফোকাস।
- ABOUT THE AUTHORPriyanka Mukherjee
প্রিয়াঙ্কা মুখোপাধ্যায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন অভিজ্ঞ কন্টেন্ট প্রোডিউসার। বিগত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি সাংবাদিকতার জগতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। ২০১৪ সালে তাঁর পেশাদার জীবন শুরু এবং প্রথম দিন থেকেই তাঁর বিচরণক্ষেত্র হলো বিনোদন জগৎ। টলিউড থেকে বলিউড— বিনোদন সাংবাদিকতায় তাঁর লেখনী ও অভিজ্ঞতা পাঠকদের কাছে অত্যন্ত সমাদৃত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১২ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে প্রিয়াঙ্কা প্রথম ৫ বছর টেলিভিশন বা অডিও-ভিস্যুয়াল মাধ্যমে কাজ করেছেন। ২০১৯ সালে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা-র যাত্রার শুরু থেকেই তিনি এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। এখানেই তাঁর ডিজিটাল সাংবাদিকতার (Digital Journalism) হাতেখড়ি। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে বিনোদন সংক্রান্ত খবর, ফিচার এবং ইন-ডেপথ স্টোরি তৈরিতে তিনি বিশেষ পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে প্রিয়াঙ্কা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: পেশাগতভাবে বিনোদন সাংবাদিক হলেও প্রিয়াঙ্কার হৃদয়ের এক বড় অংশ জুড়ে রয়েছে ক্রীড়া জগত। সব ধরণের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বইয়ের পাতায় ডুবে থেকে। এছাড়া অজানাকে জানতে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ানো তাঁর অন্যতম নেশা।Read More