Suvosmita-Sourav: চোখে জল, হাঁটু মুড়ে বসে সৌরভের আঙুলে আংটি পরালেন শুভস্মিতা! আর্শীবাদের ভিডিয়ো সামনে

Suvosmita-Sourav: চোখে জল, হাঁটু মুড়ে বসে সৌরভের আঙুলে আংটি পরালেন শুভস্মিতা! আর্শীবাদের ভিডিয়ো সামনে
প্রেম যখন পূর্ণতা পায়, তখন বোধহয় এমনই মায়াবী মুহূর্ত তৈরি হয়! লক্ষ্মী ঝাঁপির সেটে শুরু হয়েছিল তাঁদের প্রেমের গল্প। সৌরভের অতীতকেও আপন করে নিয়েছেন শুভস্মিতা। আর্শীবাদের দিনের ভিডিয়ো এবার সামনে আনলেন তারকা জুটি।
অভিনেত্রী মধুমিতা সরকারের সঙ্গে বিবাহবিচ্ছেদের পর দীর্ঘ সময় নিজের সিঙ্গল স্টেটাস বজায় রেখেছিলেন অভিনেতা-পরিচালক সৌরভ চক্রবর্তী। তবে বসন্তের বাতাস এবার তাঁর মনের দরজাতেও কড়া নাড়ল। ছোটপর্দার জনপ্রিয় মেগা সিরিয়াল ‘লক্ষ্মী ঝাঁপি’-র সেটের প্রেম এবার ছাদনাতলা পর্যন্ত পৌঁছনোর পথে প্রথম ধাপটি পার করে ফেলল। জমকালো অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে বাগদান পর্ব ও আর্শীবাদ সেরে ফেললেন সৌরভ চক্রবর্তী এবং অভিনেত্রী শুভস্মিতা মুখোপাধ্যায়। আর সেই আংটি বদলের অনুষ্ঠানেই এক চিলতে রোম্যান্সের ঝলক উপহার দিলেন এই তারকা জুটি। প্রকাশ্যে এল সেই বিশেষ দিনের ভিডিয়ো।
হাঁটু মুড়ে প্রপোজ শুভস্মিতার, চোখের কোণে জল:
আংটি বদলের অনুষ্ঠানের সবচেয়ে আকর্ষণীয় এবং আবেগঘন মুহূর্তটি তৈরি হলো যখন চিরাচরিত নিয়ম ভেঙে খোদ শুভস্মিতাই সৌরভের সামনে হাঁটু মুড়ে বসে পড়লেন। লাল ভারী সিল্কের শাড়ি, গা ভর্তি গয়না আর চন্দনের ফোঁটায় শুভস্মিতাকে লাগছিল একেবারে সাক্ষাৎ লক্ষ্মী। সেই সাজেই ভরা মজলিসে হাঁটু মুড়ে বসে সৌরভের আঙুলে আংটি গলিয়ে দিলেন তিনি। নিজের ভালোবাসার মানুষকে এভাবে সারাজীবনের জন্য আপন করে নেওয়ার মুহূর্তে আবেগে ভেসে গেলেন অভিনেত্রী, আনন্দের কান্নায় ভিজে উঠল তাঁর চোখের কোণ। অন্যদিকে প্রেমিকার এমন রাজকীয় ভঙ্গি দেখে লজ্জায় ও খুশিতে লাল হয়ে উঠলেন সৌরভও।
সাক্ষী ‘লক্ষ্মী ঝাঁপি’ পরিবার:
ধারাবাহিকে দীপ ও ঝাঁপির রসায়ন দর্শকেরা এমনিতেই তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করেন। তবে পর্দার সেই ভালোবাসাই যে বাস্তবেও এতটা গভীর, তার প্রমাণ মিলল এই অনুষ্ঠানে। সৌরভ-শুভস্মিতার জীবনের এই বিশেষ দিনের সাক্ষী থাকতে হাজির হয়েছিলেন দুই পরিবারের সদস্যরা। পাশাপাশি কামারপুকুরের সেট থেকে সোজা বাগদান অনুষ্ঠানে হাজির হয়েছিল ‘লক্ষ্মী ঝাঁপি’ ধারাবাহিকের গোটা টিম। সহ-অভিনেতা থেকে শুরু করে কলাকুশলীরা নতুন জুটিকে শুভেচ্ছায় ভরিয়ে দিলেন।
অতীত ভুলে নতুন শুরু:
একসময় টলিপাড়ার অন্যতম চর্চিত দম্পতি ছিলেন সৌরভ চক্রবর্তী এবং মধুমিতা সরকার। তবে ২০১৯ সালে তাঁদের দীর্ঘ দাম্পত্য জীবনে ইতি পড়ে। বিচ্ছেদের পর সৌরভ নিজেকে সম্পূর্ণভাবে অভিনয়ের পাশাপাশি পরিচালনা ও ওটিটি-র কাজে ব্যস্ত করে নিয়েছিলেন। অনেকেই ভেবেছিলেন তিনি হয়তো আর বিয়ের পিঁড়িতে বসবেন না। কিন্তু শুভস্মিতার মিষ্টি স্বভাব আর ভালোবাসাই যে সৌরভের জীবনের একাকীত্ব দূর করে নতুন ‘লক্ষ্মী’ নিয়ে এল, তা বলাই বাহুল্য।
নেটিজেনদের একাংশ ইতিমধ্যেই এই জুটিকে ‘মেড ফর ইচ আদার’ বলে আখ্যা দিয়েছেন। আংটি বদল তো সাঙ্গ হলো, এখন টলিপাড়া অপেক্ষা করে রয়েছে এই তারকা জুটির সানাই বাজার মাহেন্দ্রক্ষণের জন্য। যদিও নায়িকা ইঙ্গিত দিয়েছেন, সিরিয়াল শেষ হলেই শুভকাজটা সারবেন দুজনে।
