ষড়যন্ত্রের শিকার ঋদ্ধ, অনুষার হাত থেকে তাকে কীভাবে বাঁচাবে দুলারি?
দুলারি, গ্রামের মেয়ে হলেও তার বিচক্ষণতা অনেক। সে অনেক স্বপ্ন নিয়ে পড়াশোনা করতে এসেছে শহরে। শহরে তার বাবা ও গোটা পরিবার থাকলেও সে তার বাবাকে নিয়ে কিছুই জানে না। মায়ের কাছ থেকে সে কখনোই পাইনি তার বাবার পরিচয়।
দুলারি, গ্রামের মেয়ে হলেও তার বিচক্ষণতা অনেক। সে অনেক স্বপ্ন নিয়ে পড়াশোনা করতে এসেছে শহরে। শহরে তার বাবা ও গোটা পরিবার থাকলেও সে তার বাবাকে নিয়ে কিছুই জানে না। মায়ের কাছ থেকে সে কখনোই পাইনি তার বাবার পরিচয়। কিন্তু নিজের মতো যুদ্ধ করতে করতেই একটা সময় শহরে নিজের মাটি শক্ত করে ফেলেছে দুলারি।
কিন্তু এই যুদ্ধের মধ্যেও সে একটা মানুষকে খুব ভালবেসে ফেলেছে সে হলো তার স্যার ঋদ্ধ। অন্যদিকে ঋদ্ধও ভালোবেসে ফেলেছে দুলারিকে। কিন্তু দুলারি যখনই তার মনের কথা বলতে যাবে বা অন্যদিকে ঋদ্ধ যখন তার মনের কথা দুলারিকে বলতে যাবে ঠিক তখনই বড় চাল চেলে দেয় অনুষা।
সে ঋদ্ধকে প্রপোজ করে, যার উত্তরে অনুষাকে চড় মারে ঋদ্ধ। এই মারের বদলা নিতে অনুষা ষড়যন্ত্র তৈরি করে যার ফাঁদে পা দেয় ঋদ্ধ। সে বিয়ে করতে রাজি হয়ে যায়। এরপরই নিজের বিয়ের কথা কলেজে সবাইকে বলে দেয় অনুষা।
অনুষার বিয়ের খবর শুনে হতবাক হয়ে যায় দুলারি। সে কিছুতেই মানতে চায় না যে তার এই বিয়েতে রাজি হয়ে গিয়েছে। এরপরেই কলেজের একটি ঘরে সে অনুষা ও তার বন্ধুদের একটি ভিডিও দেখতে দেখা যায়, যে ভিডিও দেখেই ঋদ্ধকে বিয়ের জন্য রাজি করিয়েছে অনুষা।
দুলারির কাছে স্পষ্ট হয়ে যায় যে তার স্যার এই বিয়ের জন্য জোর করে রাজি হয়েছে। ঋদ্ধকে বাঁচাতে এবার নতুন লড়াই শুরু করবে দুলারি। এই লড়াইয়ে জিতবে কে? জানার জন্য চোখ রাখতে হবে জি বাংলায় আগামী ৫ এবং ৬ ডিসেম্বর, ৫:৩০ মিনিট থেকে।
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