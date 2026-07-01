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    ‘লক আপ’-এ ধুন্ধুমার কাণ্ড,শো থেকে রামকে বেরিয়ে যেতে বললেন ফারাহ, এল পাল্টা জবাব

    ফারাহ খান বর্তমানে শো 'লক আপ ২' হোস্ট করছেন। এই শোতে রাম কাপুরও একজন প্রতিযোগী হিসেবে আছেন। ফারাহ ও রামের মধ্যে শোয়ের বাইরে একটি ভালো সম্পর্ক রয়েছে, তবে সম্প্রতি তাদের মধ্যে কিছু মনোমালিন্য হয়ে গেছে।

    Jul 1, 2026, 19:14:26 IST
    By Swati Das Banerjee
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    রাম কাপুরকে 'লক আপ: সাচ ইয়া সাজা' শোতে দেখা যাচ্ছে। এই শোয়ের হোস্ট ফারাহ খান এবং রীতেশ দেশমুখ। এই অনুষ্ঠানে রাম কাপুর খুব আলোচনায় থাকছেন। সম্প্রতি যখন ফারাহ খান তাঁকে শোতে তাঁর আচরণ পরিবর্তন করার পরামর্শ দিলেন, তখন রাম তা গ্রহণ করতে পরিষ্কারভাবে অস্বীকার করলেন। এই কথা শুনে রেগে যান ফারাহ।

    ‘লক আপ’-এ ধুন্ধুমার কাণ্ড,শো থেকে রামকে বেরিয়ে যেতে বললেন ফারাহ
    ‘লক আপ’-এ ধুন্ধুমার কাণ্ড,শো থেকে রামকে বেরিয়ে যেতে বললেন ফারাহ

    ফারাহ রামকে বলেন, 'আমি জানতে চাই, আপনি এখন পর্যন্ত যতগুলো শো করেছেন, সেখানে আপনি তারকা ছিলেন, কিন্তু এখানে এসে আপনি পেছনের অভিনেতা হয়ে গেছেন।' রাম তখন ফারাহকে থামানোর চেষ্টা করছেন হাত উঁচু করে, কিন্তু ফারাহ তাকে শুনতে রাজি নন। তিনি বলছেন, 'আমি এমন রামকে দেখতে চাই না। এটা মজার নয়।'

    রাম তখনও নিশ্চিন্তভাবে বললেন, 'এটি আমার জন্য মজার। আমি যেমন আছি তেমনই রয়েছি।' ফারাহ বলতে থাকেন, 'আমি আপনাকে গেমটি আরও ভালো করার জন্য সাহায্য করছি,' তবে রাম বারবার 'হ্যাঁ ম্যাম' বলে তার সঙ্গে মজা করছেন। ফারাহ তখন বলেন, 'আপনি কী করছেন, আপনি যে বক্তৃতা দিচ্ছেন, আপনি এমন নন।' রাম তখন বললেন, 'তো আমাকে বের করে দিন। কিন্তু আমি পাল্টাব না। আমি যেমন আছি তেমনই আছি।' ফারাহ তখন ব্যঙ্গ করে বললেন, 'যারা পাল্টায় না তারা যা ডাইনোসর হয়ে যায়।' রাম বলেন, 'আমি তো ডাইনোসরই হতে চাই।'

    ফারাহ তখন রাম থেকে খুব বিরক্ত হয়ে পড়েন এবং তাঁর অভিব্যক্তি পরিষ্কার হয়ে ওঠে। তিনি বলেন, 'আমি এগুলো হোস্ট হিসেবে নয়, বন্ধুর হিসেবে বলছি।' তবে রাম নিজের অবস্থানে আঁটকে থাকেন এবং বলেন, 'কিন্তু ডার্লিং, আমি যেভাবে আছি, সেভাবেই আছি। এটি কেবল তাই।' ফারাহ তখন তাকে জানিয়ে দেন যে তিনি জিদ্দি।

    উল্লেখ্য, কিছুদিন আগে শোতে রাম বিয়েতে বিশ্বাস ঘাতকের অধিকার রক্ষা করেছিলেন, যার কারণে তিনি খুব আলোচনায় আসেন। রাম বলেছিলেন, 'যদি আপনি আপনার সঙ্গীকে খুব ভালোবাসেন, তবে কেউ সেই সম্পর্কটি ভেঙে দিতে পারে না। বিয়ে খুব কঠিন এবং এটি একটি যাত্রা। আপনাকে প্রতিদিন বিয়ের জন্য কাজ করতে হবে। বিয়েতে ওঠানামা থাকে। কখনো ভালোদিন আসে আবার কখনো খারাপ, কখনো শক্তিশালী পর্যায় আসে আবার কখনো দুর্বল। খারাপ সময়ে যদি ভুলবশত কিছু ঘটে এবং আপনি আপনার সঙ্গী ও সন্তানের ছাড়া থাকতে না পারেন, তবে সময় সবকিছু ছেড়ে দেবে এবং এমন কিছু নেই যা সম্পর্ককে ভাঙতে পারে।

    Home/Entertainment/‘লক আপ’-এ ধুন্ধুমার কাণ্ড,শো থেকে রামকে বেরিয়ে যেতে বললেন ফারাহ, এল পাল্টা জবাব
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