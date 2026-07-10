অন্যকে বাঁচাতে বিপদের মুখে গঙ্গা, সুখবর পাওয়ার আগেই কি থমকে যাবে তার জীবন?

অন্যকে বাঁচাতে বিপদের মুখে গঙ্গা, সুখবর পাওয়ার আগেই কি থমকে যাবে তার জীবন?
বেশ কিছু মাস হয়েছে স্টার জলসার পর্যায়ে শুরু হয়েছে নতুন ধারাবাহিক গঙ্গা। গ্রামের মেয়ে গঙ্গা, প্রথম থেকেই সাহসী মেয়ে হিসেবে পরিচিত। ঘটনাচক্রে তার বিয়ে হয়ে যায় অর্জুনের সঙ্গে। অর্জুন নিজের অতীত থেকে প্রথমে সরে থাকলেও গঙ্গা আবার তাকে পুরনো জীবনে ফিরিয়ে আনে।
বেশ কিছু মাস হয়েছে স্টার জলসার পর্দায় শুরু হয়েছে নতুন ধারাবাহিক ‘গঙ্গা’। গ্রামের মেয়ে গঙ্গা, প্রথম থেকেই সাহসী মেয়ে হিসেবে পরিচিত। ঘটনাচক্রে তার বিয়ে হয়ে যায় অর্জুনের সঙ্গে। অর্জুন নিজের অতীত থেকে প্রথমে সরে থাকলেও গঙ্গা আবার তাকে পুরনো জীবনে ফিরিয়ে আনে।
খুব সম্পতি ধারাবাহিকের গল্প যেদিকে এগোচ্ছিল, তাতে গঙ্গা অনেক কষ্ট করেও পুলিশের চাকরি কিছুতেই পাচ্ছিল না। সময়মতো পরীক্ষা দিয়েও অকৃতকার্য হয়, যার ফলে হাত থেকে সেই চাকরি বেরিয়ে যায়। মানসিকভাবে ভেঙে পড়ে গঙ্গা। এই সবকিছুর মধ্যে হঠাৎ করে এসে দেখতে পায় দিদি ভাইয়ের কোচিং সেন্টারে আগুন লেগে গিয়েছে।
এক মুহূর্ত চিন্তা না করে সে পড়ুয়া এবং দিদিকে বাঁচানোর জন্য ঝাঁপিয়ে পড়ে আগুনের মধ্যে। সকলকে উদ্ধার করতে পারলেও গঙ্গা কিছুতেই বেরিয়ে আসতে পারে না। আগুনের মধ্যেই আটকে যায় সে। ঠিক সেই সময় সেখানে পৌঁছে যায় অর্জুন। গঙ্গাকে আগুনের ভেতর থেকে বের করে নিয়ে আসে সে।
গঙ্গার এই সাহসিকতা দেখে গঙ্গাকে পুলিশে চাকরি দেওয়ার কথা বলে অর্জুনের সিনিয়র। পরীক্ষা না দিয়েই বা পাস না করেই ঠিক এইভাবে পুলিশে চাকরি পেয়ে যায় গঙ্গা। সিনিয়ারের কথা শুনে অর্জুন ভীষণ খুশি হয়ে যায় এবং সে গঙ্গাকে বারবার বলতে থাকে, গঙ্গার স্বপ্ন পূরণ হয়েছে।
কিন্তু ততক্ষণে গঙ্গা অজ্ঞান হয়ে গিয়েছে। তাহলে কি গঙ্গার ভালো দিন আসার আগেই খারাপ খবর পাবে অর্জুন? গঙ্গার আগামী জীবন কতটা কঠিন হবে? চোখ রাখতে দেখুন স্টার জলসার পর্দায় আগামী ১১ থেকে ১৩ জুলাই ঠিক রাত নটায়।
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