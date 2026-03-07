গৌরব-পত্নী আকাঙ্ক্ষার সাহসী দৃশ্য নিয়ে তোলপাড় নেটদুনিয়া! ‘আমার কাছে কোন ব্যাপার না…’, বললেন নায়ক

গৌরব-পত্নী আকাঙ্ক্ষার সাহসী দৃশ্য নিয়ে তোলপাড় নেটদুনিয়া! ‘আমার কাছে কোন ব্যাপার না…’, বললেন নায়ক
গৌরব খান্না ‘বিগ বস’-এ আসার পর থেকেই তাঁর স্ত্রী আকাঙক্ষা চামোলাকে নিয়ে চর্চা লেগেই আছে। সম্প্রতি মুক্তি পেয়েছে আকাঙক্ষার সিরিজ, ‘দিল ধোকা অর ডিজায়ার’। এই ধারাবাহিকে কিছু সাহসী দৃশ্য রয়েছে এবং সেগুলির জন্য তাকে ব্যাপকভাবে ট্রোল করা হয়েছে। এবার গৌরব খান্না এই ঘটনার প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন।
গৌরব খান্না ‘বিগ বস’-এ আসার পর থেকেই তাঁর স্ত্রী আকাঙক্ষা চামোলাকে নিয়ে চর্চা লেগেই আছে। সম্প্রতি মুক্তি পেয়েছে আকাঙক্ষার সিরিজ, ‘দিল ধোকা অর ডিজায়ার’। এই ধারাবাহিকে কিছু সাহসী দৃশ্য রয়েছে এবং সেগুলির জন্য তাকে ব্যাপকভাবে ট্রোল করা হয়েছে। এবার গৌরব খান্না এই ঘটনার প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন।
টাইমস গ্রুপের এমডি বিনীত জৈনের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে অভিনেতা বলেন, ‘এটা আমার কাছে কোন ব্যাপার না। ও খুব শক্তিশালী মেয়ে। ও ওঁর জীবনকে ওঁর ইচ্ছামতো জীবনযাপন করে। আমি ওঁকে কখনও পরিবর্তন করার চেষ্টা করিনি কারণ আমি ওঁকে যেমন ভাবে পছন্দ করি তেমনই ও। আকাঙক্ষাও আমাকে আমার মতো করেই পছন্দ করে। ও ওঁর যা পছন্দ নয়, তা করতে আমাকে বাধা দেয় না। ও আমাকে আমার মতো করেই পছন্দ করে।’
কয়েকদিন আগে আকাঙক্ষা যখন এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেছিল, তখন তিনি বলেছিলেন, ‘এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। গৌরব সব জানে।’
বিগ বস-এ গৌরব যখন প্রকাশ করেন যে তাঁর স্ত্রী সন্তান চান না, তাই তাঁরা সন্তান নেওয়ার পরিকল্পনাও করছেন না। তিনি কখনও আকাঙক্ষাকে সন্তান নিতে বাধ্য করবেন না, তখন থেকেই আকাঙক্ষা ট্রোলের শিকার হচ্ছেন। আকাঙক্ষা নিজেও বলেছেন যে তিনি মা হওয়ার জন্য প্রস্তুত নন।
প্রসঙ্গত, গৌরব এবং আকাক্ষা ২০১৬ সালে বিয়ে করেছিলেন। তাঁদের বিয়ের ৯ বছরেরও বেশি সময় হয়ে গিয়েছে। কাজের সূত্রে গৌরব ‘কুকুম’ এবং ‘চন্দ্রকান্ত’ -সহ অসংখ্য অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছেন। তবে, 'অনুপমা' শোতে অনুজ চরিত্রে অভিনয়ের জন্য তিনি জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। অনুষ্ঠানটি ছেড়ে যাওয়ার পর, তিনি ‘সেলিব্রিটি মাস্টারশেফ’-এ উপস্থিত হন এবং বিজয়ী হন। এরপর তিনি 'বিগ বস'-এ উপস্থিত হন, যেখানে তিনি জেতেন।
বিগ বসের পর থেকে গৌরব কোনও নতুন শোতে যোগ দেননি এবং সকলেই আশা করছেন যে তিনি শীঘ্রই একটি নতুন শোতে উপস্থিত হবেন। গৌরব কয়েকদিন আগে বলেছিলেন যে তিনি একটি ওয়েব শোতেও উপস্থিত হতে পারেন, তবে এখনও এই বিষয়ে কোনও আপডেট পাওয়া যায়নি।
News/Entertainment/গৌরব-পত্নী আকাঙ্ক্ষার সাহসী দৃশ্য নিয়ে তোলপাড় নেটদুনিয়া! ‘আমার কাছে কোন ব্যাপার না…’, বললেন নায়ক