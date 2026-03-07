Edit Profile
    সরোজ খান কাঁদিয়েছিলেন রেখাকে! কী এমন ঘটে ছিল 'শেষনাগ' ছবির সেটে?

    যদি আপনি বলিউডের পর্দার পেছনের গল্পগুলি সম্পর্কে জানতে আগ্রহী হন, তাহলে আজ আমরা ১৯৯০ সালের 'শেষনাগ' ছবির একটি মজার ঘটনা শেয়ার করছি। এই ছবির সেটে, রেখা এবং সরোজ খানের মধ্যে এমন কিছু ঘটে যা তাকে কাঁদিয়ে তোলে।

    Published on: Mar 07, 2026 4:04 PM IST
    By Sayani Rana
    রেখার সাসপেন্স থ্রিলার ছবি 'শেষনাগ' ১৯৯০ সালে মুক্তি পায়। এই ছবির সেটেই একটি ঘটনা ঘটে। আর সেই ঘটনার জন্যই কেঁদেছিলেন রেখা, এর নেপথ্যে ছিলেন সরোজ খান। ঠিক কী ঘটে ছিল জানেন?

    সরোজ খান কাঁদিয়েছিলেন রেখাকে! কী এমন ঘটে ছিল 'শেষনাগ' ছবির সেটে?

    'শেষনাগ' ছবির কোরিওগ্রাফার ছিলেন প্রয়াত সরোজ খান, তিনি ছবির গানে অভিনেত্রী রেখার নাচের কোরিওগ্রাফি করেছিলেন। ‘শেষনাগ’ ছবিতে রেখার একটি কঠিন নাচ ছিল। গানটির প্রস্তুতির জন্য সরোজ খানের হাতে তিন দিন সময় ছিল। সরোজ খান ছবির প্রযোজককে রেখাকে সেটে আসতে বলতে বলেন।

    তবে, রেখা অসুস্থতার কারণ দেখিয়ে সেই সময় সেটে আসতে রাজি হন না। তিন দিন পরে (শ্যুটিংয়ের দিন) রেখা যখন সেটে আসেন, তখন সরোজ খান তাঁকে আবার নাচের জন্য ডাকেন।

    তারপরও, রেখা রিহার্সেল করতেও রাজি হয়নি। তিনি বলেন, ‘আজ শ্যুটিং বাতিল করুন, কারণ তিনি ভালো বোধ করছেন না।’ সরোজ খান এরপর রেখার কাছে যান এবং তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন কেন তিনি রিহার্সেল করতে আসছেন না?

    সরোজ খান একবার একটি পুরনো সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন যে তিনি রেখাকে বলেছিলেন, ‘রেখাজি, মনে হচ্ছে আপনার আমার প্রতি অ্যালার্জি আছে। আমি আপনাকে রিহার্সেলের জন্য ডাকি, কিন্তু আপনি আসেন না। আপনি শ্যুটিংয়ে এসে বলেন যে, আপনার শরীর ভালো লাগছে না। আপনি প্রযোজককে নৃত্যশিল্পী পরিবর্তন করতে বলতে পারেন। প্রযোজককে বলুন যে আপনি আমার সঙ্গে কাজ করতে চান না কারণ কিছু সমস্যা আছে।’

    সরোজ খানের এই কথা শুনে রেখা কাঁদতে শুরু করলেন। সরোজ খান বললেন, 'আমি যখন ওঁকে দেখলাম, তখন ওঁর চোখে জল। আমি বললাম, 'আমি কিছু ভুল বলেছি বলে মনে হয় না, তবে আমার মনে হয় আপনার আজই গুলি করা উচিত।' রেখা উত্তর দিলেন, 'আমি গুলি করব' এবং তারপর চলে গেলেন। এর পরে, রেখার সেক্রেটারি সরোজ খানের কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলেন যে তিনি রেখাকে কী বলেছিলেন, যে তিনি সেটে কাঁদছিলেন।'

