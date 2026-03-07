Edit Profile
    'কেউ দেখছে না…', দ্য কেরালা স্টোরি ২ প্রসঙ্গে বললেন রাহুল গান্ধী! পাল্টা কী বললেন মনোজ-পত্নী?

    মাত্র কয়েকদিন আগে মুক্তি পেয়েছে 'দ্য কেরালা স্টোরি ২'। মুক্তির আগেই ছবিটিকে ঘিরে নানা বিতর্ক দানা বেঁধে ছিল। মুক্তির পরেও বিতর্ক অব্যাহত রয়েছে। ছবিটি মিশ্র প্রতিক্রিয়া পেয়েছে। সম্প্রতি, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সদস্য রাহুল গান্ধী একটি বিবৃতি জারি করে বলেছেন যে কেউ ছবিটি দেখছেন না।

    Published on: Mar 07, 2026 3:00 PM IST
    By Sayani Rana
    'কেউ দেখছে না…', দ্য কেরালা স্টোরি ২ প্রসঙ্গে বললেন রাহুল গান্ধী!
    'কেউ দেখছে না…', দ্য কেরালা স্টোরি ২ প্রসঙ্গে বললেন রাহুল গান্ধী!

    আরও পড়ুন: 'সেই কবে থেকে কন্ট্রোভার্সি হ্যান্ডেল করে আসছি…', বিগ বসের ঘরের কন্ট্রোভার্সি সামাল দেওয়া প্রসঙ্গে সৌরভ!

    রাহুল গান্ধী কী বলেছেন?

    কংগ্রেসের এক্স হ্যান্ডেল থেকে রাহুল গান্ধী লেখেন, ‘কেউ দ্য কেরালা স্টোরি ২ দেখছে না। এটা থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে দেশের বেশিরভাগ মানুষ কেরালা কী তা বোঝে এবং এর ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির প্রশংসা করে।’

    সেখানে তিনি আরও দাবি করেন যে, ‘ছবি, টিভি এবং মিডিয়া মানুষকে অপমানিত করতে, সম্প্রদায়গুলিকে বিচ্ছিন্ন করতে এবং সমাজিক বিভাজন করার জন্য অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে এই ছবিকে যাতে কিছু গোষ্ঠী লাভবান হয় এবং অন্যরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়।’

    এতে আরও বলা হয়েছে যে, ‘কেউ যদি ছবি বানাতে চায়, মিডিয়ায় কথা বলতে চায়, অথবা কোনও ধারণার পক্ষে দাঁড়াতে চায়, তাহলে তাঁদের আক্রমণ করা হয় এবং কথা বলতে বাধা দেওয়া হয়। আমি এটা অনেকবার অনুভব করেছি। একই সঙ্গে, কিছু নির্দিষ্ট গল্প ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য খুব চেষ্টা করা হয়, কিন্তু তাঁরা তা করে না।’

    মনোজ তিওয়ারির স্ত্রী কী বললেন?

    অন্যদিকে, বিজেপি সাংসদ মনোজ তিওয়ারির স্ত্রী এএনআই-এর সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে বলেন, ‘লোকে অনেক কিছুই বলবে, বলা-ই তাদের কাজ। কিন্তু আমি মানুষকে বলতে চাই যে ঘরে বসে কথা বলবেন না। প্রেক্ষাগৃহে গিয়ে সিনেমাটি দেখুন, নথিপত্র বা মামলাটি পড়ুন এবং সংবাদ দেখুন। তবেই আপনি বুঝতে পারবেন এটা কি প্রচারণা নাকি সমাজের প্রতি আয়না ধরা।’

    তিনি আরও বলেন, ‘আমি ছবিটি সম্পর্কে যাই বলি না কেন, তা ন্যায়সঙ্গত হবে না। এটা কোনও ছবি নয়, বরং সমাজের প্রতিফলনকারী একটি আয়না। আমাদের একমাত্র প্রচেষ্টা হল কোনও হিন্দু মেয়েকে যাতে ছবিতে যা ঘটেছে তা সহ্য করতে না হয় তা নিশ্চিত করা।’

    আরও পড়ুন: মহারাজের হাত ধরে নতুন মোড়কে আসছে ‘বিগ বস বাংলা’! তৃণা-শুভ্রজিৎ-দীপান্বিতারা কী বলছেন?

    ‘দ্য কেরালা স্টোরি ২’ প্রসঙ্গে

    'দ্য কেরালা স্টোরি ২' হল ২০২৩ সালে মুক্তি প্রাপ্ত ‘দ্য কেরালা স্টোরি’র সিক্যুয়েল। ছবিতে অভিনয় করেছেন উলকা গুপ্তা, অদিতি ভাটিয়া এবং ঐশ্বর্য ওঝা।

