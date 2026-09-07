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'আমরা ভীষণ খারাপ সময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি', কী হল গৌরবের? কেন এমন কথা বললেন?

গত ৩ সেপ্টেম্বর শুরু হয়েছিল উত্তম কুমারের জন্ম শতবার্ষিকী উপলক্ষে একটি অনুষ্ঠান। টানা তিন দিনব্যাপী এই অনুষ্ঠানের শেষ দিন ছিল গতকাল। এই দিনে উত্তম কুমারের বিভিন্ন সিনেমার বিভিন্ন গানের তালে তালে নাচ করতে দেখা যায় নতুন প্রজন্মের তারকাদের। 

Published on: Sep 7, 2026, 15:00:25 IST
By Swati Das Banerjee
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গত ৩ সেপ্টেম্বর শুরু হয়েছিল উত্তম কুমারের জন্ম শতবার্ষিকী উপলক্ষে একটি অনুষ্ঠান। টানা তিন দিনব্যাপী এই অনুষ্ঠানের শেষ দিন ছিল গতকাল। এই দিনে উত্তম কুমারের বিভিন্ন সিনেমার বিভিন্ন গানের তালে তালে নাচ করতে দেখা যায় নতুন প্রজন্মের তারকাদের। নাচের তালে তাল মেলান দেব, জিৎ এবং প্রসেনজিৎ।

'আমরা ভীষণ খারাপ সময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি', কী হল গৌরবের?
'আমরা ভীষণ খারাপ সময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি', কী হল গৌরবের?

এই অনুষ্ঠানে বাকিদের মতো উপস্থিত ছিলেন উত্তম কুমারের গোটা পরিবার। উপস্থিত ছিলেন গৌরব চট্টোপাধ্যায়, দেবলীনা কুমার। অনুষ্ঠান শেষে ছবিশিকারীদের সামনে হঠাৎ করেই গৌরব বলে বসেন, ‘আমরা খুব খারাপ সময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি।’ গৌরবের মুখে এই কথা শুনে খুব স্বাভাবিকভাবেই সকলের অবাক হয়ে যান। আনন্দ উৎসবের মরশুমে হঠাৎ এমন কথা কেন বললেন গৌরব?

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না, পারিবারিক কোনও সমস্যার কথা এখানে উল্লেখ করেননি গৌরব, বরং মজার ছলে বলেছেন এই কথাটি। আসলে এই দিন গৌরব এবং দিতিপ্রিয়া ‘আনন্দ আশ্রম’ সিনেমার পৃথিবী বদলে গেছে, গানের তালে তালে নাচ করেন। এই সিনেমায় অভিনয় করেছিলেন উত্তম কুমার এবং শর্মিলা ঠাকুর। গৌরব খুব একটা নাচে পটু নন, কিন্তু দিতিপ্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গ দিয়ে বেশ ভালই নাচ করেছেন তিনি।

এবার আসা যাক আসল কথায়। আসলে দেবলীনা অত্যন্ত একজন ভালো নৃত্যশিল্পী। তিনি নিজের স্কুলে বহু ছাত্র-ছাত্রীকে নাচ শেখান। যেখানে স্ত্রী এত বড় নৃত্যশিল্পী যেখানে স্ত্রীর সামনে নাচ করতে গিয়ে খুব স্বাভাবিকভাবেই লজ্জায় পড়ে গিয়েছিলেন গৌরব। আর এই কথাটি বলতে গিয়েই তিনি বলেন, খুব খারাপ সময়ের মধ্যে দিয়ে আমরা যাচ্ছি। যে নাচ করতে পারে, সে আজ আমার নাচ দেখতে এসেছে।

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প্রসঙ্গত, অনুষ্ঠানে দিতিপ্রিয়া পরেছিলেন একটি সাদা রঙের শাড়ি। রেট্রো লুকে নিজেকে সাজিয়ে তুলেছিলেন অভিনেত্রী। অন্যদিকে গৌরব একটি কালো রঙের শার্ট এবং অফ হোয়াইট রঙের প্যান্ট পরেছিলেন। তবে সব থেকে বেশি নজর কেড়েছিলেন দেবলীনা যিনি গৌরী দেবীর শাড়ি পরেছিলেন যেটি উপহার দিয়েছিলেন স্বয়ং উত্তম কুমার।

Home/Entertainment/'আমরা ভীষণ খারাপ সময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি', কী হল গৌরবের? কেন এমন কথা বললেন?
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