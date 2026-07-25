গোবিন্দা যখন তার কেরিয়ারের শীর্ষে ছিলেন, তখন তার নাম অনেক অভিনেত্রীদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল, যার মধ্যে একজন হলেন করিশ্মা কাপূর। করিশ্মা এবং গোবিন্দা একসঙ্গে অনেক সিনেমায় কাজ করেছেন। তাদের অনস্ক্রিন কেমিস্ট্রি দর্শকদের কাছে বেশ জনপ্রিয় ছিল, এবং অফস্ক্রিন বন্ড নিয়েও অনেক আলোচনা চলত। এমন কথাও শোনা গিয়েছিল যে, তাঁরা একটি সম্পর্কের মধ্যে ছিলেন, কিন্তু হঠাৎ করেই তাঁরা একসাথে কাজ করা বন্ধ করে দেন।
সম্প্রতি শগুফতা আলি জানিয়েছেন, কেন গোবিন্দার সঙ্গে কাজ করা বন্ধ করেন করিশ্মা। শগুফতাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে করিশ্মা এবং গোবিন্দা জুটিকে অনেক পছন্দ করা হচ্ছিল, কিন্তু কেন করিশ্মা গোবিন্দার সঙ্গে কাজ করতে পারেনি? জবাবে কী বললেন তিনি?
শগুফতা কাননকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেন, 'ইন্টারেস্ট শেষ হয়ে গিয়েছিল। প্রেম, ভালোবাসা শেষ হয়ে গিয়েছিল। নায়িকাদেরও কি বিশ্বাস করা যায়? এটা ঠিক নয় যে, শুধুমাত্র নায়করা করেন, নায়িকাও করেন।
গোবিন্দা-করিশ্মার মধ্যে কি প্রেম ছিল?
করিশ্মা এবং গোবিন্দার মধ্যে কি প্রেম ছিল? উত্তরে শগুফতা বলেন, ওঁরা না বললেও সবাই জানত। ওঁদের জুটি একসময় জনপ্রিয় ছিল, কিন্তু পরে দর্শক বিরক্ত হয়ে যায় আর এই জুটি ভেঙে যায়।
এই সম্পর্কের কথা কি সুনিতা জানতেন? জানতে চাওয়ায় তিনি বলেন, 'আউটডোরে একবার এসেছিলেন। তিনি কম বের হতেন। সমস্ত বিষয় বেশ ভালভাবে সামলেছিলেন। কখনও সেটে এসে সিন ক্রিয়েট করেননি।'
শগুফতাকে আবার জিজ্ঞাসা করা হয় যে, সবাই যখন এই সম্পর্কের কথা জানত, তখন সুনিতা কেন কিছু বলেননি? উত্তরে তিনি বলেন, সুনিতা সব জেনেও চুপ থাকতেন। তিনি অনেক সহ্য করেছেন। তিনি বুদ্ধিমতী। অন্য কেউ হলে অনেক কিছু করতেন।
গোবিন্দা এবং করিশ্মা একসঙ্গে 'কুলি নাম্বার ১', 'রাজা বাবু', 'হিরো নাম্বার ১', 'হাসিনা মান যাবে', 'শিকারী', 'দুলারা', 'প্রেম শক্তি' এর মতো ছবিতে কাজ করেছেন।
Home/Entertainment/করিশ্মার সঙ্গে সত্যিই ছিল গোবিন্দার সম্পর্ক? ফাঁস করলেন তাঁদেরই সহ অভিনেত্রী