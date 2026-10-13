ধর্মেন্দ্রর মৃত্যুর পর ফের ছন্দে ফিরলেন হেমা, নবরাত্রি উৎসবে সাজলেন দুর্গার সাজে
গত বছর ২৪ নভেম্বর ধর্মেন্দ্রর মৃত্যুর পর মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছিলেন হেমা মালিনী। খুব কাছের মানুষটির মৃত্যুতে তিনি এতটাই শোকাহত হয়েছিলেন যে নিজেকে সবকিছু থেকে দূরে রেখেছিলেন।
গত বছর ২৪ নভেম্বর ধর্মেন্দ্রর মৃত্যুর পর মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছিলেন হেমা মালিনী। খুব কাছের মানুষটির মৃত্যুতে তিনি এতটাই শোকাহত হয়েছিলেন যে নিজেকে সবকিছু থেকে দূরে রেখেছিলেন। তবে ধীরে ধীরে আবার কাজে ফিরে আসছেন হেমা। এই বছর অনুষ্ঠিত হওয়া ক্লাসিক কনভেনশন সেন্টারে তাঁর জনপ্রিয় নৃত্যনাট্য দুর্গা পরিবেশন করে দর্শকদের মন জয় করে নিয়েছেন।
এই অনুষ্ঠানটি তেলেঙ্গানার আগারওয়াল সমাজ সংগঠনের আগ্রা ডান্ডিয়া নবরাত্রি উদযাপনের একটি অংশ ছিল। এই অনুষ্ঠানেই দেবী দুর্গা রূপে সকলের সামনে ধরা দিয়েছিলেন তিনি। নৃত্য পরিবেশনের কিছু ঝলক সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেন হেমা, যেখানে এই পরিবেশনাটি নিয়ে বেশ কিছু অভিজ্ঞতাও শেয়ার করতে দেখা যায় অভিনেত্রীকে।
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সোমবার, হেমা ইনস্টাগ্রামে তাঁর পারফরম্যান্সের ছবি শেয়ার করেছেন। ছবিগুলির মধ্যে একটিতে, তিনি মাতা পার্বতীর বেশে ছিলেন এবং তাঁর পাশে ভগবান শিবের ভূমিকায় ছিলেন একজন অভিনেতা। ছবিগুলো শেয়ার করে তিনি লিখেছেন, 'গতকাল সন্ধ্যায় তেলেঙ্গানার আগরওয়াল সমাজের 'আগ্রা ডান্ডিয়া নবরাত্রি উদযাপন'-এর জন্য ক্লাসিক কনভেনশন সেন্টারে পারফর্ম করেছি। এটি ১১.১০.২০২৬ তারিখে মহারাজা অগ্রসেন জয়ন্তীও ছিল। নবরাত্রির প্রথম দিনে আমার সবচেয়ে জনপ্রিয় ব্যালে 'দুর্গা' পরিবেশন করাটা এক চমৎকার, বিশেষ অনুভূতি ছিল এবং আমি নিজেকে সত্যিই ধন্য মনে করেছি।'
তিনি তাঁর পারফরম্যান্সের এক ঝলক দেখিয়ে একটি ভিডিও শেয়ার করেছেন এবং লিখেছেন, 'নবরাত্রির প্রথম দিনে আমার সবচেয়ে জনপ্রিয় ব্যালে 'দুর্গা' পরিবেশন করাটা ছিল এক আনন্দ ও পরম সৌভাগ্যের বিষয়। ১১.১০.২০২৬ তারিখে মহারাজা অগ্রসেন জয়ন্তীও ছিল সেদিন। এই শুভ উপলক্ষে আপনাদের সকলকে জানাই শুভ নবরাত্রি এবং দুর্গাপুজোর শুভেচ্ছা।'
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সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারকারীরা তাঁর পারফরম্যান্সের প্রশংসা করে কমেন্ট করেন কমেন্টবক্সে। একজন ব্যবহারকারী মন্তব্য করেছেন, ‘আমাদের হায়দ্রাবাদের ক্লাসিক কনভেনশনে আপনাকে দেখে খুব ভালো লাগলো।’ আরেকজন লিখেছেন, ‘কী অপূর্ব সুন্দর।’ তৃতীয় একজন মন্তব্য করেছেন, ‘হায়দরাবাদে আসার জন্য এবং এই সুন্দর পারফরম্যান্সের জন্য আপনাকে ধন্যবাদ হেমা মালিনী জি।’ আরেকজন ভক্ত লিখেছেন, ‘শিল্পের প্রতি তাঁর ভালোবাসা বয়সের ঊর্ধ্বে। প্রকৃত শিল্পী।’