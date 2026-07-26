‘আমাদের সমাজ ভালো চোখে দেখে না’, আমিরের ৩য় বিয়ে নিয়ে ‘পরনিন্দা পরচর্চা’ হিনা-রুবিনার!

‘আমাদের সমাজ ভালো চোখে দেখে না’, আমিরের ৩য় বিয়ে নিয়ে ‘পরনিন্দা পরচর্চা’ হিনা-রুবিনার!
রুবিনার টক শো 'দ্য পয়েন্ট অব ভিউ'-এ আমির খানের ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে আলোচনা টিভির দুই হিট ‘বউমা’ হিনা খান ও রুবিনা দিলায়েকের।
সম্প্রতি প্রেমিকা গৌরী স্প্র্যাট-এর সঙ্গে সইসাবুদ করে তৃতীয় বিয়ে সেরেছেন সুপারস্টার আমির খান। মুম্বাইয়ে মাত্র ১৫০ জন আমন্ত্রিত অতিথির উপস্থিতিতে অতি ঘরোয়াভাবে সম্পন্ন হওয়া এই তৃতীয় বিয়ে নিয়ে বি-টাউনে যেমন চর্চা চলছে, তেমনই নতুন আলোচনার ঝড় উঠেছে টিভি দুনিয়াতেও।
অভিনেত্রী রুবিনা দিলাইক (Rubina Dilaik)-এর টক শো ‘দ্য পয়েন্ট অফ ভিউ’-এ বিশেষ অতিথি হয়ে হাজির হয়েছিলেন হিনা খান ও তাঁর স্বামী রকি জয়সওয়াল। আর সেখানেই আমিরের এই বিয়ে এবং সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে রুবিনা ও হিনার মধ্যে গড়ে ওঠে দ্বিমত।
পেশাগত সাফল্য বনাম ব্যক্তিগত জীবন
অনুষ্ঠানে রুবিনার স্বামী অভিনব শুক্লা ও হিনার স্বামী রকি জয়সওয়ালের উপস্থিতিতে আলোচনা শুরু হয়— কোনও সুপারস্টারের ব্যক্তিগত জীবন কি তাঁর পেশাগত সাফল্যে প্রভাব ফেলে?
রুবিনা দাবি করেন, একজন তারকার ব্যক্তিজীবনের সিদ্ধান্ত তাঁর সিনেমা বা পেশাগত ইমেজের ওপর প্রভাব ফেলতে পারে। হিনা তা অস্বীকার করে বলেন, ‘সেই যুক্তিতে তো আমিরের কোনো সিনেমাই চলা উচিত ছিল না!’ পেশাগত সাফল্য ও ব্যক্তিগত জীবন সম্পূর্ণ আলাদা হওয়া উচিত।
‘আমাদের সমাজে বিয়ে-ডিভোর্স নিয়ে এখনো ছুৎমার্গ রয়েছে’
আমির খানের বারবার বিয়ে করা এবং সমাজ কীভাবে বিষয়টি দেখে, তা নিয়ে হিনা খান বলেন, ‘আমি তাঁকে বিয়ে করার জন্য বিচার করছি না। তবে রুবিনা, আমাদের সমাজে বারবার বিয়ে করাটা খুব ভালো চোখে দেখা হয় না! সাধারণ মানুষ ভাবতেই পারে— ‘আবার বিয়ে করছে? ওকেও কি ছেড়ে দিল?’
হিনার সাথে সুর মিলিয়ে তাঁর স্বামী রকি যোগ করেন, ‘বিয়ে তো দূরের কথা, আমাদের সমাজে ডিভোর্স হওয়াটাকেই তো ভালো চোখে দেখা হয় না।’
পুরোনো সম্পর্ক টিকিয়ে রাখার প্রশংসা
সমাজ একাধিক বিয়ে নিয়ে নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি রাখলেও, প্রাক্তন দুই স্ত্রী— রিনা দত্ত (Reena Dutta) ও কিরণ রাও (Kiran Rao)-এর সঙ্গে আমির খান যেভাবে সুসম্পর্ক এবং বন্ধুত্ব বজায় রেখেছেন, তার ভূয়সী প্রশংসা করেন হিনা।
বিতর্ক ও ভিন্ন মতামত থাকলেও শেষ পর্যন্ত হিনা ও রুবিনা দুজনেই একমত হন যে, মানুষ হিসেবে আমির খান অত্যন্ত হৃদয়বান এবং বারবার বিয়ে করা সত্ত্বেও দর্শকেরা তাঁর কাজ ও অভিনয়কে আগের মতোই ভালোবাসেন।
আমির ও গৌরীর বিয়ের ফ্ল্যাশব্যাক
উল্লেখ্য, বিগত ৫ জুলাই মুম্বাইয়ে দীর্ঘদিনের সঙ্গী গৌরী স্প্র্যাটকে বিয়ে করেন ৬০ পার করা আমির খান। ২৫ বছর আগে বেঙ্গালুরুতে প্রথম দেখা হলেও, ২০২৩ সালে আমির খানের তুতো বোন নুজহাত খানের মাধ্যমে পুনরায় তাঁদের যোগাযোগ হয়। দুই বছর প্রেমের পর অবশেষে ঘর বাঁধেন তাঁরা। গৌরীর আগের পক্ষের এক পুত্র সন্তান রয়েছে। আমিরের আগের দুই পক্ষের সন্তানদের সঙ্গেও দারুণ বন্ডিং আমিরের নতুন বউয়ের।
- ABOUT THE AUTHORPriyanka Mukherjee
প্রিয়াঙ্কা মুখোপাধ্যায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন অভিজ্ঞ কন্টেন্ট প্রোডিউসার। বিগত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি সাংবাদিকতার জগতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। ২০১৪ সালে তাঁর পেশাদার জীবন শুরু এবং প্রথম দিন থেকেই তাঁর বিচরণক্ষেত্র হলো বিনোদন জগৎ। টলিউড থেকে বলিউড— বিনোদন সাংবাদিকতায় তাঁর লেখনী ও অভিজ্ঞতা পাঠকদের কাছে অত্যন্ত সমাদৃত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১২ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে প্রিয়াঙ্কা প্রথম ৫ বছর টেলিভিশন বা অডিও-ভিস্যুয়াল মাধ্যমে কাজ করেছেন। ২০১৯ সালে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা-র যাত্রার শুরু থেকেই তিনি এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। এখানেই তাঁর ডিজিটাল সাংবাদিকতার (Digital Journalism) হাতেখড়ি। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে বিনোদন সংক্রান্ত খবর, ফিচার এবং ইন-ডেপথ স্টোরি তৈরিতে তিনি বিশেষ পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে প্রিয়াঙ্কা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: পেশাগতভাবে বিনোদন সাংবাদিক হলেও প্রিয়াঙ্কার হৃদয়ের এক বড় অংশ জুড়ে রয়েছে ক্রীড়া জগত। সব ধরণের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বইয়ের পাতায় ডুবে থেকে। এছাড়া অজানাকে জানতে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ানো তাঁর অন্যতম নেশা।Read More