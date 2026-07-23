Huma Qureshi Jantar Mantar protest: রাত ২টোয় যন্তর মন্তরে তারকারা! নিট আন্দোলনের মিছিলে হুমা কুরেশি ও সাকিব সালিম

Huma Qureshi Jantar Mantar protest: রাত ২টোয় যন্তর মন্তরে তারকারা! নিট আন্দোলনের মিছিলে হুমা কুরেশি ও সাকিব সালিম
Huma Qureshi Jantar Mantar protest: তারকারা আন্দোলনকারীদের সঙ্গে মুখোমুখি আলোচনা করেন, তাঁদের কথা শোনেন।
Huma Qureshi Jantar Mantar protest: বলিউডের তারকা অভিনেত্রী হুমা কুরেশি (Huma Qureshi), অভিনেতা সাকিব সালিম (Saqib Saleem) এবং রচিত সিং (Rachit Singh)—বলিউডের এই পরিচিত মুখগুলোকে এবার দেখা গেল প্রতিবাদ মঞ্চে। ‘হিন্দুস্তান টাইমস’ (Hindustan Times)-এ প্রকাশিত প্রতিবেদন অনুযায়ী, রাত দুটোয় দেশের রাজধানী দিল্লির যন্তর মন্তরে আয়োজিত শিক্ষার্থীদের প্রতিবাদ মঞ্চে সশরীরে হাজির হয়ে সবাইকে চমকে দিয়েছেন এই তারকারা। নিট (NEET) পরীক্ষা সংক্রান্ত অনিয়ম এবং শিক্ষার্থীদের অধিকার সুরক্ষার দাবিতে সিজেপি-র আহ্বানে আয়োজিত এই প্রতিবাদ কর্মসূচিতে শিক্ষার্থীদের সাথে পা মিলিয়ে হেঁটেছেন তাঁরা।
রাত ২টোর আন্দোলন ও তারকাদের সশরীরে উপস্থিতি
প্রতিবেদন সূত্রে জানা গিয়েছে, নিট (NEET) পরীক্ষার নানা অনিয়ম ও অস্বচ্ছতার প্রতিবাদে এবং সঠিক বিচার সুনিশ্চিত করতে রাজধানী দিল্লির ঐতিহ্যবাহী প্রতিবাদ কেন্দ্র যন্তর মন্তরে জমায়েত হয়েছিলেন শত শত মেডিকেল পরীক্ষার্থী ও শিক্ষার্থী। দিনের আলো পেরিয়ে রাত দুটো নাগাদ যখন শিক্ষার্থীদের সেই প্রতিবাদ চলছিল, ঠিক তখনই কোনো পূর্ব ঘোষণা ছাড়াই রাজপথে উপস্থিত হন অভিনেত্রী হুমা কুরেশি, অভিনেতা সাকিব সালিম এবং রচিত সিং। কোনো তারকাসুলভ বাড়তি নিরাপত্তার তোয়াক্কা না করে একদম সাধারণ মানুষের মতো গভীর রাতে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে দেখা করেন তাঁরা।
শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করা
প্রতিবাদের সময় তারকারা শিক্ষার্থীদের সাথে মুখোমুখি আলোচনা করেন, তাঁদের কথা শোনেন। হুমা কুরেশি ও সাকিব সালিম স্পষ্ট জানান যে, শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ ও শিক্ষা ব্যবস্থার স্বচ্ছতা নিয়ে কোনো রকম সমঝোতা করা উচিত নয়। মধ্যরাতের এই মিছিলে প্ল্যাকার্ড হাতে থাকা তরুণদের পাশে দাঁড়িয়ে স্লোগান দিতেও দেখা যায় তারকাদের। সোশ্যাল মিডিয়ায় রাত ২টোর সেই ছবি ও ভিডিও ছড়িয়ে পড়তেই সাধারণ মানুষ ও নেটিজেনরা তাঁদের নাগরিক ভূমিকার প্রশংসা করছেন।
বলিউড তারকাদের সামাজিক দায়বদ্ধতা
সাধারণত কোনো বড় সামাজিক আন্দোলন বা স্পর্শকাতর বিষয়ে মুখ খুলতে অনেক বলিউড তারকাকেই দ্বিধা করতে দেখা যায়। কিন্তু সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে মধ্যরাতে রাজপথে নেমে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে দেখা করা এক ব্যতিক্রমী নজির গড়েছে। এর আগেও সমাজের নানা গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে তাঁদের স্পষ্ট বার্তা দিতে দেখা গেছে।
- ABOUT THE AUTHORSuman Roy
সুমন রায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় ডেপুটি নিউজ এডিটর পদে কর্মরত। এই মুহূর্তে তিনি এই ওয়েবসাইটের ভারপ্রাপ্ত। কলেজের গণ্ডি পেরিয়েই সুমন সাংবাদিকতার পেশায় চলে এসেছিলেন। মূল আগ্রহের জায়গা ছিল লেখালিখি। সাংবাদিক হিসাবে কাজ শুরু করার পরে সংবাদপত্রের উত্তর সম্পাদকীয় পাতায় কাজ, বিনোদন এবং জীবনযাপন বিভাগে কাজ করতে করতে এখন সুমন ডিজিটাল মাধ্য়মের কনটেন্ট প্রোডিউসার হিসাবে কর্মরত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১৮ বছরের সামান্য বেশি সময় ধরে সুমন এই পেশায় কর্মরত। প্রথম বছর খানেক কাটে খবরের কাগজে। তার পরে তারা নিউজে স্বল্প কিছু সময়ের কাজ এবং তার পর থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত খবরের কাগজে কাজ করেছেন সুমন। এর মধ্যে ‘একদিন’ নামক দৈনিক পত্রিকায় কয়েক বছর কেটেছে। তবে কেরিয়ারের বেশির ভাগ সময়ই কেটেছে ‘এই সময়’ সংবাদপত্রে। সেখানে বিনোদন, জীবনযাপন এবং ফিচার বিভাগে সুমন কর্মরত ছিলেন। পরবর্তীতে এক বছর কাটে আনন্দবাজার ডিজিটালে। ২০২১ সালের ডিসেম্বর থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় কর্মরত সুমন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: হিন্দুস্কুল থেকে মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেছেন সুমন। তার পরে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বাংলা নিয়ে স্নাতকস্তরের পড়াশোনা করেন তিনি। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: গল্পের বই পড়া, গান শোনা এবং বেড়ানো। কাজের বাইরে মূলত এই তিনটি জিনিস নিয়েই বাঁচেন সুমন। একটু লম্বা ছুটি পেলেই বেরিয়ে পড়েন নতুন জায়গা দেখতে। অচেনা মানুষের সঙ্গে আলাপ করতে, তাঁদের সংস্কৃতি সম্পর্কে জানতে এবং সেই অভিজ্ঞতার কথা লিখতে পছন্দ করেন সুমন।Read More