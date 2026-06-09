Priyanka Sarkar: 'কে কী বলল ভাবি না…', রাহুলের মৃত্যু তদন্ত কতদূর? জবাব সদ্যবিধবা প্রিয়াঙ্কার

Priyanka Sarkar: 'কে কী বলল ভাবি না…', রাহুলের মৃত্যু তদন্ত কতদূর? জবাব সদ্যবিধবা প্রিয়াঙ্কার
Priyanka Sarkar: কাজ-পাগল মানুষ প্রিয়াঙ্কা সরকার। কৈশোর থেকে ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করছেন। স্বামীর মৃত্যু সংবাদ পেয়েও পেশাদারিত্ব অটুট রেখে শেষ করেছেন। কটাক্ষ, বিদ্রুপ গায়ে মাখেন না। তারকাটা সিরিজের প্রচারে রাহুলের মৃত্যু তদন্ত নিয়ে কী বললেন নায়িকা?
অভিনেতা রাহুল বন্দ্যোপাধ্যায়ের আকস্মিক প্রয়াণের পর কেটে গিয়েছে দুটো মাসেরও বেশি সময়। শোকের পাহাড় বুকে নিয়েই ধীরে ধীরে চেনা ছন্দে, নিজের কাজের জগতে ফিরছেন অভিনেত্রী প্রিয়াঙ্কা সরকার (Priyanka Sarkar)। তাঁর আগামী ওয়েব সিরিজ ‘তারকাটা’ (Tarakata)-র প্রচারের আলোয় এসে প্রথমবার নিজের জীবনের এই কঠিনতম অধ্যায়, চারপাশের মানুষের সমালোচনা এবং স্বামী রাহুলের মৃত্যু তদন্তের অগ্রগতি নিয়ে সংবাদমাধ্যমের সামনে মুখ খুললেন প্রিয়াঙ্কা।
‘কঠিন সময় ছিল, তবে মানসিক শান্তি ধরে রাখতে পেরেছি’
রাহুলের মৃত্যুর পর স্বাভাবিকভাবেই প্রিয়াঙ্কার ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে সমাজমাধ্যমে নানারকম কাটাছেঁড়া ও আলোচনা হয়েছে। তবে সেই সমস্ত 'জাজমেন্ট' বা সমালোচনাকে এক ফুঁয়ে উড়িয়ে দিয়ে প্রিয়াঙ্কা নিজের জীবনের দর্শনের কথা শেয়ার করেছেন।
প্রিয়াঙ্কা বলেন—'আমি কাউকে জাজ করতে পছন্দ করি না। কোনো মানুষ তো পুরোপুরি সাদা বা কালো হয় না। তবে আমি চেষ্টা করি অন্যের দৃষ্টিভঙ্গিটা বোঝার। এটাই আমার জীবনের শিক্ষা। আর এখন আমাকে কেউ জাজ করলেও কিছু এসে যায় না। কে কী বলল আমি ভাবি না, কারণ আমি নিজে জানি আমি ঠিক আছি। আমি নিজের সময়টা উপভোগ করি। আমি কাজ করতে ভালোবাসি এবং আমি সবার কাছে কৃতজ্ঞ।'
বিগত দুই মাসের মানসিক যন্ত্রণার কথা স্মরণ করে তিনি আরও যোগ করেন:'এই কঠিন সময়টা পার করা সত্যিই খুব কঠিন ছিল। তবে আমি যে আমার মানসিক শান্তি (Sanity) ধরে রাখতে পেরেছি, তার কারণ সবাই আমার পাশে ছিল। সবার এই সমর্থনের জন্য আমি মন থেকে কৃতজ্ঞ।'
রাহুলের মৃত্যু তদন্ত কতদূর?
বিয়োগান্তক এই ঘটনার পর আইনি প্রক্রিয়া এবং পুলিশের তদন্ত কতদূর এগোল— এই নিয়ে সাংবাদিকরা প্রশ্ন করলে প্রিয়াঙ্কা অত্যন্ত সংযত ও পরিপক্ব উত্তর দেন।
তদন্তের আপডেট নিয়ে তিনি জানান, ‘এই মুহূর্তে তোমাদের (সংবাদমাধ্যমকে) আপডেট করার মতো কোনো তথ্য আমার কাছে নেই। নতুন কিছু জানতে পারলে তোমরা নিশ্চয়ই জানতে পারবে। পুরো বিষয়টি একটা আইনি প্রক্রিয়ার (Legal Process) মধ্যে রয়েছে, তাই এই নিয়ে আমি বেশি কিছু বলতে পারব না। তবে আমরা আশাবাদী সুবিচার পাব। আশা না থাকলে তো জীবন চলবে না।’
স্বামীর আকস্মিক চলে যাওয়ার ধাক্কা সামলে যেভাবে প্রিয়াঙ্কা আবার লাইট-ক্যামেরা-অ্যাকশনের দুনিয়ায় পা রেখেছেন এবং ট্রোলের তোয়াক্কা না করে ইতিবাচক মানসিকতা বজায় রাখছেন, তা দেখে টলিপাড়ার সহকর্মী থেকে শুরু করে সাধারণ অনুরাগী— সকলেই তাঁর সাহসিকতার প্রশংসা করছেন।
- ABOUT THE AUTHORPriyanka Mukherjee
প্রিয়াঙ্কা মুখোপাধ্যায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন অভিজ্ঞ কন্টেন্ট প্রোডিউসার। বিগত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি সাংবাদিকতার জগতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। ২০১৪ সালে তাঁর পেশাদার জীবন শুরু এবং প্রথম দিন থেকেই তাঁর বিচরণক্ষেত্র হলো বিনোদন জগৎ। টলিউড থেকে বলিউড— বিনোদন সাংবাদিকতায় তাঁর লেখনী ও অভিজ্ঞতা পাঠকদের কাছে অত্যন্ত সমাদৃত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১২ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে প্রিয়াঙ্কা প্রথম ৫ বছর টেলিভিশন বা অডিও-ভিস্যুয়াল মাধ্যমে কাজ করেছেন। ২০১৯ সালে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা-র যাত্রার শুরু থেকেই তিনি এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। এখানেই তাঁর ডিজিটাল সাংবাদিকতার (Digital Journalism) হাতেখড়ি। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে বিনোদন সংক্রান্ত খবর, ফিচার এবং ইন-ডেপথ স্টোরি তৈরিতে তিনি বিশেষ পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে প্রিয়াঙ্কা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: পেশাগতভাবে বিনোদন সাংবাদিক হলেও প্রিয়াঙ্কার হৃদয়ের এক বড় অংশ জুড়ে রয়েছে ক্রীড়া জগত। সব ধরণের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বইয়ের পাতায় ডুবে থেকে। এছাড়া অজানাকে জানতে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ানো তাঁর অন্যতম নেশা।Read More