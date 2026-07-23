Imran Khan joins protest in Mumbai: মুম্বইয়ের রাজপথে ইমরান খান! শিক্ষার্থীদের সঙ্গে হাঁটলেন মিছিলে, তুললেন ছবি
Imran Khan joins protest in Mumbai: বলিউড তারকাদের সামাজিক বা রাজনৈতিক প্রতিবাদ মিছিলে সশরীরে যোগ দিতে দেখা যাওয়ার ঘটনা খুব বেশি দেখা যায় না। কিন্তু ইমরান খান বরাবরই এই ক্ষেত্রে ব্যতিক্রমী ভূমিকা পালন করে এসেছেন। পূর্বেও একাধিক পরিবেশগত ও সামাজিক ইস্যুতে তিনি রাজপথে নেমেছেন।
Imran Khan joins protest in Mumbai: অভিনেতা ইমরান খান (Imran Khan) কেবল রুপালী পর্দায় তাঁর অনবদ্য অভিনয়ের জন্যই পরিচিত নন, বরং সামাজিক ও নাগরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট নানা ইস্যুতে স্পষ্টবাদী অবস্থানের কারণেও দর্শকমহলে সমাদৃত। দীর্ঘদিন অভিনয় জগত থেকে কিছুটা দূরে থাকার পর সম্প্রতি নতুন কাজের ঘোষণার পাশাপাশি একাধিক সামাজিক কর্মসূচিতে তাঁর সক্রিয় উপস্থিতি ভক্তদের নজর কাড়ছে।
‘হিন্দুস্তান টাইমস’ (Hindustan Times)-এ প্রকাশিত একটি প্রতিবেদন অনুযায়ী, সম্প্রতি মুম্বাইয়ের রাজপথে এক নাগরিক প্রতিবাদ মিছিলে যোগ দিয়ে চমক সৃষ্টি করেছেন ইমরান খান। এই প্রতিবাদ মিছিলে শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি পা মিলিয়ে হাঁটতে দেখা যায় অভিনেতাকে। একই সাথে তরুণ শিক্ষার্থীদের সাথে ছবি তুলে ও তাঁদের পাশে দাঁড়িয়ে স্পষ্ট বার্তা দিয়েছেন তিনি।
বলিউড তারকাদের সামাজিক বা রাজনৈতিক প্রতিবাদ মিছিলে সশরীরে যোগ দিতে দেখা যাওয়ার ঘটনা খুব বেশি দেখা যায় না। কিন্তু ইমরান খান বরাবরই এই ক্ষেত্রে ব্যতিক্রমী ভূমিকা পালন করে এসেছেন। পূর্বেও একাধিক পরিবেশগত ও সামাজিক ইস্যুতে তিনি রাজপথে নেমেছেন।
শিক্ষার্থীদের সঙ্গে মিছিলে সাধারণ মানুষের মতো হাঁটা
প্রতিবেদন সূত্রে জানা গেছে, এই প্রতিবাদ কর্মসূচিটি মুম্বইয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ রাস্তায় অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে ব্যানার ও প্ল্যাকার্ড হাতে জড়ো হয়েছিল প্রচুর তরুণ শিক্ষার্থী ও সাধারণ নাগরিক। কোনও ধরনের তারকাসুলভ ভিআইপি সুযোগ-সুবিধা বা বাড়তি নিরাপত্তার তোয়াক্কা না করে ইমরান খান অত্যন্ত সাধারণ পোশাকে সেই মিছিলে যোগ দেন। অন্য সব আন্দোলনকারীদের মতো তিনিও রাজপথে দীর্ঘ পথ হাঁটেন এবং শিক্ষার্থীদের সাথে সোচ্চার হন।
শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করা ও ছবি তোলা
মিছিল চলাকালীন উপস্থিত তরুণ শিক্ষার্থীদের মধ্যে ইমরান খানকে সামনে পেয়ে এক দারুণ উচ্ছ্বাস দেখা যায়। অভিনেতা তাঁদের সাথে অত্যন্ত নম্র ও আন্তরিকভাবে কথা বলেন এবং আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করেন। শিক্ষার্থীরা যখন সেলফি বা ছবি তোলার অনুরোধ জানান, তিনি হাসিমুখে তরুণদের সাথে পোজ দেন এবং তাঁদের দাবিদাওয়ার প্রতি সংহতি প্রকাশ করেন। সোশ্যাল মিডিয়ায় সেই মুহূর্তগুলোর একাধিক ভিডিও ছড়িয়ে পড়ার পর ভক্তরা অভিনেতার এই মাটির মানুষ সুলভ আচরণ ও দায়িত্বশীলতার প্রশংসায় মেতেছেন।
সামাজিক দায়বদ্ধতা ও ইমরান খানের অবস্থান
বলিউডে ‘জানে তু... ইয়া জানে না’, ‘দিল্লি বেলি’-র মতো সফল সিনেমার অভিনেতা ইমরান খান সামাজিক ইস্যুতে সবসময় নিজের মতামত তুলে ধরতে পিছপা হননি। দীর্ঘদিন রুপালী পর্দা থেকে বিরতিতে থাকলেও তিনি শহরের নাগরিক অধিকার, পরিবেশ সুরক্ষা এবং ন্যায়বিচারের পক্ষে পরিচালিত একাধিক উদ্যোগে নিজেকে যুক্ত রেখেছেন। এই প্রতিবাদ মিছিলে তাঁর অংশগ্রহণ কেবল একটি তারকা উপস্থিতি ছিল না, বরং তা তরুণ সমাজকে তাঁদের অধিকারের পক্ষে সরব হতে এক বিশেষ বার্তা দিয়েছে।
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সুমন রায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় ডেপুটি নিউজ এডিটর পদে কর্মরত। এই মুহূর্তে তিনি এই ওয়েবসাইটের ভারপ্রাপ্ত। কলেজের গণ্ডি পেরিয়েই সুমন সাংবাদিকতার পেশায় চলে এসেছিলেন। মূল আগ্রহের জায়গা ছিল লেখালিখি। সাংবাদিক হিসাবে কাজ শুরু করার পরে সংবাদপত্রের উত্তর সম্পাদকীয় পাতায় কাজ, বিনোদন এবং জীবনযাপন বিভাগে কাজ করতে করতে এখন সুমন ডিজিটাল মাধ্য়মের কনটেন্ট প্রোডিউসার হিসাবে কর্মরত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১৮ বছরের সামান্য বেশি সময় ধরে সুমন এই পেশায় কর্মরত। প্রথম বছর খানেক কাটে খবরের কাগজে। তার পরে তারা নিউজে স্বল্প কিছু সময়ের কাজ এবং তার পর থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত খবরের কাগজে কাজ করেছেন সুমন। এর মধ্যে ‘একদিন’ নামক দৈনিক পত্রিকায় কয়েক বছর কেটেছে। তবে কেরিয়ারের বেশির ভাগ সময়ই কেটেছে ‘এই সময়’ সংবাদপত্রে। সেখানে বিনোদন, জীবনযাপন এবং ফিচার বিভাগে সুমন কর্মরত ছিলেন। পরবর্তীতে এক বছর কাটে আনন্দবাজার ডিজিটালে। ২০২১ সালের ডিসেম্বর থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় কর্মরত সুমন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: হিন্দুস্কুল থেকে মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেছেন সুমন। তার পরে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বাংলা নিয়ে স্নাতকস্তরের পড়াশোনা করেন তিনি। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: গল্পের বই পড়া, গান শোনা এবং বেড়ানো। কাজের বাইরে মূলত এই তিনটি জিনিস নিয়েই বাঁচেন সুমন। একটু লম্বা ছুটি পেলেই বেরিয়ে পড়েন নতুন জায়গা দেখতে। অচেনা মানুষের সঙ্গে আলাপ করতে, তাঁদের সংস্কৃতি সম্পর্কে জানতে এবং সেই অভিজ্ঞতার কথা লিখতে পছন্দ করেন সুমন।Read More