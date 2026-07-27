Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in
    HomeNext

    Indian Idol 16 Winner: ট্রফি পেল না বাঙালি মিশমি, 'ইন্ডিয়ান আইডল ১৬' জিতে জ্যোতির্ময়ী কত টাকা পেলেন?

    Indian Idol 16 Winner: জ্যোতির্ময়ী নায়ক 'ইন্ডিয়ান আইডল ১৬'-এর ট্রফি জিতেছেন। এর পাশাপাশি তিনি ২০ লক্ষ টাকার নগদ পুরস্কারও পেয়েছেন।

    Updated on: Jul 27, 2026, 09:01:14 IST
    By Tulika Samadder
    Prefer HTPrefer HTPrefer HTon Google
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    ইন্ডিয়ান আইডল ১৬-র এর গ্র্যান্ড ফিনালে ছিল রবিবার অর্থাৎ ২৬ জুলাই। গানের রিয়েলিটি শোয়ের ট্রফি জিতে নিয়েছেন জ্যোতির্ময়ী নায়ক। এর সঙ্গে তিনি ২০ লক্ষ টাকার পুরস্কারও জিতেছেন। দর্শকদের কাছ থেকে সবচেয়ে বেশি ভোট পেয়েছেন জ্যোতির্ময়ী। অংশিকা চোঙ্কার, মনরাজ বীর সিং, মিশমি বসু, সুহেল সুফি এবং তনিষ্ক শুক্লাকে পরাজিত করেছেন। প্রথম রানারআপ হন তানিষ্ক শুক্লা, তৃতীয় স্থান অর্জন করেন মনরাজ।

    ইন্ডিয়ান আইডলের বিজেতা হলেন জ্যোতির্ময়ী নায়ক।
    ইন্ডিয়ান আইডলের বিজেতা হলেন জ্যোতির্ময়ী নায়ক।

    ওড়িশার ভুবনেশ্বরের কৃতি সন্তান ও প্রতিভাবান প্লেব্যাক গায়িকা জ্যোতির্ময়ী নায়ক। ইতিমধ্যেই প্লে ব্যাক করে ফেলেছেন একাধিক ওডিয়া ছবিতে। গানকে শুধু বিনোদন নয়, নিরাময়ের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করেন তিনি। ক্যান্সার আক্রান্ত রোগী ও মানসিক অবসাদগ্রস্তদের গান শুনিয়ে মানসিক শক্তি জোগান। ভুবনেশ্বরের বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রোগীদের থেরাপি দিয়ে থাকেন তিনি। তবে এবার ইন্ডিয়ান আইডল জয়ের পর জাতীয় স্তরে পেয়েছেন স্বীকৃতি।

    ইন্ডিয়ান আইডলের বিজেতা হিসেবে জ্যোতির্ময়ী জিতে নিয়েছেন ২০ লক্ষ টাকা। অন্য রানার্সআপরা ৫ লক্ষ টাকা পেয়েছেন। ইন্ডিয়ান আইডলের ১৬ নম্বর সিজন জেতার পর জ্যোতির্ময়ী বলেন, প্রতিটি পারফরম্যান্স তাঁকে আরও ভালো গায়ক, আরও দক্ষ পারফর্মার এবং আরও পরিণত মানুষ হয়ে ওঠার অনুপ্রেরণা দিয়েছে। এই দীর্ঘ সফরে যা যা শিখেছেন, তা তিনি সারাজীবন মনে রাখবেন বলেও জানান।

    ইন্ডিয়ান আইডল ১৬-এর বিজেতা আরও বলেন যে, এই ট্রফি শুধুমাত্র তাঁর নয়, বরং তাঁদের সকলের, যাঁরা সবসময় তাঁর পাশে দাঁড়িয়েছেন এবং তাঁর স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিতে সাহায্য করেছেন। ভবিষ্যতেও এমন গান তৈরি করতে চান, যা মানুষের হৃদয় ছুঁয়ে যাবে, অনুপ্রেরণা জোগাবে এবং সকলকে গর্বিত করবে।

    পুরো মরসুম জুড়েই একের পর এক স্মরণীয় পারফরম্যান্স উপহার দিয়েছেন জ্যোতির্ময়ী। 'ও জব তক হ্যায় জান, জানে জাহাঁ ম্যায় নাচুঙ্গি' গানটি পরিবেশন করার পর প্রবীণ অভিনেত্রী হেমা মালিনী উঠে দাঁড়িয়ে তাঁকে সম্মান জানান। আবার 'জানে কিউ লোগ মোহব্বত কিয়া করতে হ্যায়' গানটি গাওয়ার সময় আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন অভিনেত্রী লীনা চন্দভারকর।

    রবিবার অনুষ্ঠিত গ্র্যান্ড ফিনালে পর্বে বিচারক শ্রেয়া ঘোষাল ও বাদশার পাশাপাশি বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঊষা উথুপ, উদিত নারায়ণ, পাপন, কুমার শানু, শেহনাজ গিল এবং উর্মিলা মাতন্ডকর। তাঁদের উপস্থিতিতে জমে ওঠে 'ইন্ডিয়ান আইডল ১৬'-এর গ্র্যান্ড ফিনালের আসর।

    বিশাল দাদলানিও এই মরসুমের বিচারক ছিলেন। তবে ফাইনালে থাকতে পারেননি। কিন্তু যখন বিজয়ী ঘোষণা করা হচ্ছিল, তখন ভিডিয়ো কলের মাধ্যমে শোয়ের অংশ হয়ে ওঠেন বিশাল।

    • Tulika Samadder
      ABOUT THE AUTHOR
      Tulika Samadder

      হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার। সাংবাদিকতা জগতের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে। কেরিয়ার শুরু করেন ২০১৫ সালে, শুরু থেকেই বিনোদন জগত ও লাইফস্টাইল সেকশনে কাজ করে আসছেন। তারকা থেকে সিনেমা, টলিপাড়ার খুঁটিনাটি খবর রাখা, এমনকী অজানা হাঁড়ির খবরও গসিপ-প্রেমী পাঠকদের কাছে তুলে ধরাই কাজ। এছাড়াও বলিউডের তারকাদের হালহাকিকতও তুলে ধরেন পাঠকদের সামনে। সঙ্গে সিনেমার রিভিউ, তারকাদের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট, সমস্তটাই নখদর্পণে। সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে তুলিকা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিরাটি মৃণালিনী দত্ত মহাবিদ্যাপীঠ থেকে। এরপর মাস কমিউনিকেশন (Mass Communication) নিয়ে মাস্টার্স করেছেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ১০ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে তুলিকার কাজের জগতে হাতেখড়ি হয় সংবাদপত্র দিয়ে। ডিজিটাল সাংবাদিকতায় কাজ শুরু হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার হাত ধরেই। ২০২১ সাল থেকে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত। সাহিত্যের প্রতি তুলিকার ঝোঁক ছোটবেলা থেকেই, সেই থেকেই সিনেমার প্রতি ভালোবাসা তৈরি। এছাড়াও ঘুরতে যেতে ভালোবাসেন, আরও বিশেষভাবে বললে তুলিকা পাহাড়-প্রেমী। আর তাই পাঠককে দিতে পারেন নানা জানা-অজানা জায়গায় ভ্রমণের সুলুক সন্ধান, তাও পকেট বাঁচিয়ে কম খরচে। সঙ্গে নিজে গাছপ্রেমী, দিনের বড় একটা অংশ কাটে ছাদবাগানে, আর নিজের প্রাপ্ত জ্ঞান থেকেই তুলিকার গার্ডেনিংয়ের কপি লেখা শুরু।Read More

    Home/Entertainment/Indian Idol 16 Winner: ট্রফি পেল না বাঙালি মিশমি, 'ইন্ডিয়ান আইডল ১৬' জিতে জ্যোতির্ময়ী কত টাকা পেলেন?
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes