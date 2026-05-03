Indrakshi Nag: 'দিদি সাবধানে যান, লোকে মারধর করতে পারে...', কী হয়েছিল ইন্দ্রাক্ষীর সঙ্গে?
Indrakshi Nag: সিরিয়াল বা সিনেমায় অভিনয় যারা করেন, বিশেষ করে যারা খলনায়ক বা খলনায়িকার চরিত্রে অভিনয় করেন তাদের মধ্যে অনেককেই রাস্তাঘাটে এমন ঘটনার শিকার হতে হয়, যেটা হয়তো কল্পনাও করতে পারেন না তারা। অনেকেই ধারণা করতে পারেন না যে যে মানুষটা পর্দায় খারাপ মানুষের চরিত্রে অভিনয় করছেন, তিনি বাস্তব জীবনে অতটাও খারাপ নন। এমনই একটি অভিজ্ঞতা সম্প্রতি হয়েছে অভিনেত্রী ইন্দ্রাক্ষী নাগের সঙ্গে।
সম্প্রতি দ্য ওয়ালকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে অভিনেত্রী বলেন, ‘কিছুদিন আগে আমি আর আমার এক বন্ধু রাতে ডিনার করতে গিয়েছিলাম। বাড়ি ফিরতে ফিরতে এগারোটা বাজে। একটি ক্যাব নিয়ে আমরা বাড়ি ফিরছিলাম। সেদিন বন্ধুর বাড়িতেই আমার থাকার কথা ছিল। গাড়ি থেকে নামতে যাব হঠাৎ করে গাড়িচালক আমাকে বললেন, সাবধানে বাড়ি যাবেন। আপনাকে আবার রাস্তাঘাটে লোকে মারতে পারে।’
ক্যাবচালকের মুখে এই কথা শুনে হঠাৎ করে ভয় পেয়ে যান অভিনেত্রী। তিনি কিছুতেই বুঝতে পারেন না কেন হঠাৎ করে কেউ তাকে মারতে যাবে? তার বন্ধুও সেই পরিস্থিতিতে কি করবে বুঝতে পারেন না। অতঃপর কিছুটা সাহস জোগাড় করে ওই ক্যাব চালককে অভিনেত্রী জিজ্ঞাসা করেন, ‘কেন আমাকে কেউ মারবে? আপনি এমন কথা কেন বললেন?’
ইন্দ্রাক্ষীর মুখে এই কথা শুনে ওই ক্যাব চালক বলেন, ‘কেন আপনাকে নিশার লোকজন খুঁজে না। তাই বললাম।’ ড্রাইভারের মুখে এই কথা শুনে হেসে ফেলেন অভিনেত্রী। তিনি বুঝতে পারেন যে ওই ব্যক্তি রিল আর রিয়েল লাইফের মধ্যে গুলিয়ে ফেলেছেন। ‘জোয়ার ভাটা’ ধারাবাহিকে যে দৃশ্য দেখানো হচ্ছে, সেটা ভেবেই তিনি এই কথা বলেছেন।
তবে এই গোটা ব্যাপারটা যেমন হাস্যকর তেমন একটা শিক্ষাও বটে। অভিনেতা-অভিনেত্রীরা নিজেদের কাজে দক্ষ বলেই দর্শকরা গল্পকে এত বাস্তব রূপে ভাবতে পারে। এমন ঘটনা কিছুদিন আগে হয়েছিল নিশা অর্থাৎ শ্রুতি দাসের সঙ্গেও। ক্যাব ড্রাইভার তাঁকে কিউ আর কোড দিতে অস্বীকার করেন কারণ তিনি ভাবছিলেন, যদি নিশা স্ক্যাম করে সব টাকা নিয়ে নেয়! এমন ঘটনা বহুবার বহু অভিনেতা অভিনেত্রীর সঙ্গে ঘটেই থাকে।
