Uday Chopra: আলিয়া ভাটের ‘আলফা’ দিয়ে কি অভিনয়ে ফিরছেন উদয় চোপড়া? নতুন ভূমিকায় ইন্সপেক্টর আলি!

Uday Chopra: আলিয়া ভাটের ‘আলফা’ দিয়ে কি অভিনয়ে ফিরছেন উদয় চোপড়া? নতুন ভূমিকায় ইন্সপেক্টর আলি!
আলিয়া ভাটের আসন্ন স্পাই থ্রিলার ছবি ‘আলফা’-তে উদয় চোপড়ার অভিনয়ের গুঞ্জন ভুয়ো। তবে এই ফিল্মে বিশেষ ভূমিকায় পাওয়া যাবে রানির দেওরকে।
বুধবার যশ রাজ ফিল্মস তাদের বহুল প্রতীক্ষিত এবং স্পাই ইউনিভার্সের প্রথম নারীপ্রধান ছবি ‘আলফা’ (Alpha)-র প্রথম টিজার মুক্তি দিয়েছে। আলিয়া ভাট এবং ববি দেওল অভিনীত এই ছবির অ্যাকশন প্যাকড ঝলক সামনে আসতেই সোশ্যাল মিডিয়ায় সিনেমাটিকে নিয়ে জোর আলোচনা ও সমালোচনার ঝড় শুরু হয়েছে। এরই মাঝে বি-টাউনের অন্দরে কান পাতলে শোনা যাচ্ছে এক নতুন জল্পনা— ওয়াইআরএফ-এর ‘ধুম’ ফ্র্যাঞ্চাইজি খ্যাত অভিনেতা এবং আদিত্য চোপড়ার ভাই উদয় চোপড়া নাকি এই ছবির মাধ্যমে দীর্ঘদিন পর পর্দায় ফিরছেন!
সোশ্যাল মিডিয়ায় অনুরাগীদের একাংশ দাবি করছেন, স্পাই ইউনিভার্সের এই হাই-ভোল্টেজ ছবিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা বা ক্যামিও চরিত্রে দেখা যেতে পারে উদয়কে। কিন্তু এই খবরের সত্যতা ঠিক কতটা? আসুন জেনে নেওয়া যাক বিস্তারিত।
ক্যামেরার সামনে নয়, ক্যামেরার নেপথ্যে উদয় চোপড়া!
উদয় চোপড়াকে ‘আলফা’ ছবিতে দেখা যাবে কি না, তা নিয়ে তৈরি হওয়া ধোঁয়াশা খারিজ করে জানাই, না উদয় চোপড়া এই ছবিতে— অভিনয় করছেন না। অর্থাৎ, অভিনেতা হিসেবে বড় পর্দায় তাঁর কামব্যাকের খবরটি সম্পূর্ণ একটি গুঞ্জন।
তবে হ্যাঁ, এই ছবিতে উদয় চোপড়ার একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা বা ‘রোল’ অবশ্যই রয়েছে, তবে তা ক্যামেরার সামনে নয়, বরং ক্যামেরার পেছনে। যশ রাজ ফিল্মসের একজন অন্যতম অংশীদার এবং যৌথ কর্ণধার উদয় চোপড়া এই ছবির কাহিনিকার। হ্য়াঁ, এই স্পাই থ্রিলারের গল্প লিখেছেন ধুম খ্যাত অভিনেতা।
দীর্ঘদিন কেন লাইমলাইটের বাইরে উদয়?
২০১৩ সালে ‘ধুম ৩’ (Dhoom 3) ছবিতে ‘আলি আকবর’ চরিত্রে শেষবার অভিনয় করতে দেখা গিয়েছিল উদয় চোপড়াকে। তারপর থেকে প্রায় এক দশকেরও বেশি সময় ধরে অভিনয় জগত এবং গ্ল্যামার দুনিয়ার লাইমলাইট থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ দূরে সরিয়ে রেখেছেন তিনি।
অভিনয় থেকে বিরতি নিলেও ওয়াইআরএফ (YRF) প্রোডাকশন হাউসের বিজনেস হেড এবং ক্রিয়েটিভ ডিসিশন মেকিংয়ের ক্ষেত্রে তিনি সবসময়ই সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। স্পাই ইউনিভার্সের পরিধি যেভাবে বাড়ছে (যার মধ্যে টাইগার, ওয়ার, পাঠান-এর মতো ব্লকবাস্টার ফ্র্যাঞ্চাইজি রয়েছে), সেখানে ‘আলফা’র মতো একটি এক্সপেরিমেন্টাল এবং নারীপ্রধান ছবির পেছনের ব্যবসায়িক ও পরিকাঠামোগত পরিকল্পনা তৈরিতে উদয় চোপড়া অন্যতম প্রধান কারিগর হিসেবে কাজ করছেন।
কেমন সাড়া পেল ‘আলফা’র টিজার?
পরিচালক শিব রাওয়াইল পরিচালিত ‘আলফা’ ছবির টিজারটি দর্শকদের কাছ থেকে মিশ্র প্রতিক্রিয়া (Mixed Response) পেয়েছে। টিজারে ববি দেওলকে আলিয়ার কোচের ভূমিকায় দেখা গিয়েছে, যিনি তাঁর মেয়েকে একজন স্পাই হিসেবে ট্রেইনিং দিচ্ছেন। আলিয়ার অ্যাকশন অবতার প্রশংসিত হলেও, ববি দেওলের হরিয়ানভি উচ্চারণ এবং সহ-অভিনেত্রী শর্বরী ওয়াঘ (Sharvari)-র টিজারে অনুপস্থিতি নিয়ে নেটিজেনরা ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। ছবিটি আগামী ৩রা জুলাই থিয়েটারে মুক্তি পেতে চলেছে।
কেউ কেউ এটি নিয়ে বরং সমালোচনা করেছিলেন এবং লিখেছিলেন, "এখন #Alpha গল্পটি লিখেছেন উদয় চোপড়া, মনে হচ্ছে এটি কফিনে শেষ হাঁটু গেড়ে যাবে"। #Alpha গল্প লিখেছেন উদয় চোপড়া। এই ছবিটি কতটা বড় বিপর্যয় হবে তা কল্পনা করতে পারি," আরেকজন লিখেছেন। অভিনেতা হিসাবে, উদয়কে শেষবার ধুম 3 এ বাইকার আলী আকবর ফতেহ খানের ভূমিকায় দেখা গিয়েছিল, যা 20 ডিসেম্বর, 2013 এ প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেয়েছিল। এই চলচ্চিত্রের পরে, তিনি প্রযোজনায় মনোনিবেশ করার জন্য অভিনয় থেকে দূরে সরে যান। সৌমিল শুক্লা এবং শ্রীধর রাঘবনের চিত্রনাট্য থেকে ছবিটি পরিচালনা করেছেন শিব রাওয়াইল। এটি প্রযোজনা করেছেন আদিত্য চোপড়া এবং অক্ষয় বিধানি। সংলাপ লিখেছেন ঈশিতা মৈত্র।
টিজারে দেখা গেছে যে ববির চরিত্রটি আলিয়া অভিনীত তার মেয়েকে গুপ্তচর হওয়ার জন্য প্রশিক্ষণ দিচ্ছে। তার 18 তম জন্মদিনে, তিনি তাকে তার প্রথম হত্যা করার সুযোগ উপহার দেন। ছবিতে অনিল কাপুর ও শর্ভরিও অভিনয় করেছেন, তবে টিজারে তাদের কাউকেই দেখা যাচ্ছে না। টিজারটি সোশ্যাল মিডিয়ায় মিশ্র প্রতিক্রিয়া পেয়েছে। আলফা ওয়াইআরএফ স্পাই ইউনিভার্সের পরবর্তী চলচ্চিত্র যা এক থা টাইগার (2012), টাইগার জিন্দা হ্যায় (2017), ওয়ার (2019), পাঠান (2023), টাইগার 3 (2023) এবং ওয়ার 2 (2025) অনুসরণ করে। চলচ্চিত্রটি যুদ্ধ 2 এর শেষে টিজ করা হয়েছিল, ববিকে একটি যুবতী মেয়েকে প্রশিক্ষণ দেওয়ার এক ঝলক দেখানো হয়েছিল।
- ABOUT THE AUTHORPriyanka Mukherjee
প্রিয়াঙ্কা মুখোপাধ্যায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন অভিজ্ঞ কন্টেন্ট প্রোডিউসার। বিগত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি সাংবাদিকতার জগতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। ২০১৪ সালে তাঁর পেশাদার জীবন শুরু এবং প্রথম দিন থেকেই তাঁর বিচরণক্ষেত্র হলো বিনোদন জগৎ। টলিউড থেকে বলিউড— বিনোদন সাংবাদিকতায় তাঁর লেখনী ও অভিজ্ঞতা পাঠকদের কাছে অত্যন্ত সমাদৃত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১২ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে প্রিয়াঙ্কা প্রথম ৫ বছর টেলিভিশন বা অডিও-ভিস্যুয়াল মাধ্যমে কাজ করেছেন। ২০১৯ সালে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা-র যাত্রার শুরু থেকেই তিনি এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। এখানেই তাঁর ডিজিটাল সাংবাদিকতার (Digital Journalism) হাতেখড়ি। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে বিনোদন সংক্রান্ত খবর, ফিচার এবং ইন-ডেপথ স্টোরি তৈরিতে তিনি বিশেষ পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে প্রিয়াঙ্কা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: পেশাগতভাবে বিনোদন সাংবাদিক হলেও প্রিয়াঙ্কার হৃদয়ের এক বড় অংশ জুড়ে রয়েছে ক্রীড়া জগত। সব ধরণের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বইয়ের পাতায় ডুবে থেকে। এছাড়া অজানাকে জানতে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ানো তাঁর অন্যতম নেশা।Read More