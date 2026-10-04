‘নারীদের পণ্য হিসেবে দেখা বন্ধ করুন’, বিকৃত ভিডিও নিয়ে নীরবতা ভাঙলেন জাহ্নবী
অভিনেত্রী জাহ্নবী কাপুর তাঁর এবং জুনিয়র এনটিআর-এর ২০২৪ সালের ছবি ‘দেবারা’-র ‘চুট্টামাল্লে’ গানটির এআই-মর্ফ করা ভিডিও নিয়ে নীরবতা ভেঙেছেন, যা অনলাইনে ব্যাপক বিতর্কের জন্ম দিয়েছিল।
অভিনেত্রী জাহ্নবী কাপুর তাঁর এবং জুনিয়র এনটিআর-এর ২০২৪ সালের ছবি ‘দেবারা’-র ‘চুট্টামাল্লে’ গানটির এআই-মর্ফ করা ভিডিও নিয়ে নীরবতা ভেঙেছেন, যা অনলাইনে ব্যাপক বিতর্কের জন্ম দিয়েছিল। এই বিষয়ে একটি বিবৃতি শেয়ার করতে অভিনেত্রী তাঁর ইনস্টাগ্রাম স্টোরিজে নারীদের পণ্য হিসেবে দেখানোর জন্য প্রযুক্তির ‘অপরাধমূলক অপব্যবহার’-এর নিন্দা করেন। জাহ্নবী বলেন যে, এই বিষয়টি একজন নারী হিসেবে বৃহত্তর বাস্তবতাকে প্রতিফলিত করে, যাঁকে নিরাপত্তার জন্য প্রতিনিয়ত আপোস করতে হয়।
জাহ্নবীর বিবৃতি
নিজের নোটের শুরুতে জাহ্নবী বলেন, ‘নারীদের পণ্য হিসেবে উপস্থাপন করতে এবং তাদের সম্মতি ছাড়াই কাল্পনিক বিষয়বস্তু ছড়াতে প্রযুক্তির অপরাধমূলক অপব্যবহার অত্যন্ত অপমানজনক, যা যৌন নিপীড়নের পর্যায়ে পড়ে। আমার ইন্ডাস্ট্রির প্রায় প্রত্যেক নারীই এর কোনো না কোনো রূপের সম্মুখীন হয়েছেন এবং সর্বত্র নারীরা ক্রমশ এর শিকার হচ্ছেন।’
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তিনি আরও বলেন, 'সম্মতি, পছন্দ এবং নারীর শরীরের প্রতি সম্মান মানবতার অন্যতম মৌলিক ধারণা হওয়া উচিত। তবুও কোনওভাবে, এগুলোকে জটিল হিসেবে গণ্য করা অব্যাহত রয়েছে। এগুলো জটিল নয়। এটা আশ্চর্যজনক যে কিছু মানুষের কাছে এটা বোঝা এখনও খুব সূক্ষ্ম মনে হয় যে, একজন নারী যদি টানা পাঁচ দিন হ্যাঁ বলেন এবং ষষ্ঠ দিনে না বলেন, তাহলেও সেই 'না'-কে অবশ্যই সম্মান করতে হবে। তিনি যদি মিনিস্কার্ট পরেন, তার মানে এই নয় যে কেউ তার স্কার্টের নিচে ক্যামেরা ঢুকিয়ে দেবে, আপত্তিকর কোণ থেকে ছবি তুলবে বা তার শরীরকে দৃশ্যত শোষণ করবে। একজন নারী কিসে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন, কোথায় তিনি সীমা নির্ধারণ করেন এবং নিজের শরীর নিয়ে তিনি কী করতে চান, এই সিদ্ধান্তগুলো একান্তই তার। এটাই মৌলিক বিষয়।'
জাহ্নবী বলেন, বিষয়টি বিতর্কিত ভিডিও বা তার কর্মজীবনে ব্যক্তিগতভাবে অভিজ্ঞতা হওয়া কোনো কিছুর ঊর্ধ্বে। এটি নারী হওয়ার বৃহত্তর বাস্তবতা—দৃষ্টি, বিচার, নিরাপত্তার জন্য নিরন্তর আপোস এবং এই অনুভূতি যে আমাদের সীমারেখাগুলো কোনো না কোনোভাবে ব্যাখ্যার জন্য উন্মুক্ত থাকে। সেই হুমকি এখন ডিজিটাল জগতেও বিস্তৃত হয়েছে, অথচ আমরা সেই অতি বাস্তব, শারীরিক ভয়কেও যথাযথভাবে মোকাবিলা করতে পারিনি যা প্রতিদিন নারীদের জীবনকে ব্যাহত করে চলেছে।’
এরপর তিনি তার সমর্থনে এগিয়ে আসার জন্য জুনিয়র এনটিআর, চিরঞ্জীবি , বিজয় দেবেরাকোন্ডা এবং খুশবু সুন্দরকে ধন্যবাদ জানান । তিনি লিখেছেন, ‘এনটিআর স্যারের এমন দৃঢ় অবস্থান এবং এই লঙ্ঘনের নিন্দা জানানোর বিষয়টি আমাকে গভীরভাবে স্পর্শ করেছে। ধন্যবাদ, স্যার। যখন লক্ষ লক্ষ মানুষের আদর্শ কোনো ব্যক্তি এমন কোনো বিষয় নিয়ে মুখ খোলেন যা হয়তো তার নিজের সাথে সরাসরি সম্পর্কিত নয়, তখন তা সেই সব নারীদের জীবনে একটি বড় পরিবর্তন নিয়ে আসে, যারা কোনো না কোনোভাবে এই ধরনের আচরণের শিকার হয়েছেন।’
তিনি আরও বলেন, ‘এই অনুভূতিকে আরও জোরালো করার জন্য এবং এই মানসিকতা ও অনৈতিক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার আহ্বান জানানোর জন্য চিরঞ্জীবী স্যার, বিজয় এবং খুশবু ম্যাডামকেও ধন্যবাদ।’
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জাহ্নবী এই বলে শেষ করেন, ‘আমি আশা করি, আমাদের চারপাশে এখন যা কিছু ঘটছে, তা যেকোনো ধরনের হয়রানিতে অংশগ্রহণকারীদের আত্মবিশ্লেষণ করতে বাধ্য করবে। একজন নারীর পক্ষে শুধু একজন মানুষ হিসেবে গণ্য হওয়া এবং স্বীকৃতি পাওয়া কি সত্যিই খুব বেশি কিছু চাওয়া? তার শরীর। তার ভাবমূর্তি। তার সীমা। তার পছন্দ।’
২০২৪ সালের সেপ্টেম্বরে মুক্তিপ্রাপ্ত ‘দেবারা: পার্ট ১’ ছবিতে প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছেন জুনিয়র এনটিআর এবং কাপুর। অনিরুদ্ধ রবিচন্দরের সুরে এবং শিল্পা রাওয়ের কণ্ঠে গাওয়া ‘চুট্টামাল্লে’ গানটি ছবিটির জনপ্রিয় গানগুলোর মধ্যে অন্যতম ছিল।