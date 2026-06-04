Janhvi Kapoor: খালি পায়ে ৩,৫৫০ সিঁড়ি ভেঙে তিরুপতি দর্শনে জাহ্নবী! কীসের জন্য এই কঠিন ব্রত?

Janhvi Kapoor: খালি পায়ে ৩,৫৫০ সিঁড়ি ভেঙে তিরুপতি দর্শনে জাহ্নবী! কীসের জন্য এই কঠিন ব্রত?
আগামী প্রজেক্ট ‘পেড্ডি’-র সাফল্যের উদ্দেশ্যে অন্ধ্রপ্রদেশের তিরুমালা ভেঙ্কটেশ্বর মন্দিরে পুজো দিলেন বলিউড অভিনেত্রী জাহ্নবী কাপুর। মন্দিরে পৌঁছানোর জন্য তিনি কোনো গাড়ি ব্যবহার করেননি, বরং পাহাড়ের ৩,৫৫০টি সিঁড়ি সম্পূর্ণ খালি পায়ে হেঁটে পার করেন।
বলিউড অভিনেত্রী জাহ্নবী কাপুর তাঁর আধ্যাত্মিক বিশ্বাসের জন্য বরাবরই পরিচিত। বিশেষ করে নিজের জন্মদিন কিংবা নতুন কোনো ছবির কাজ শুরু বা মুক্তির আগে অন্ধ্রপ্রদেশের তিরুমালা ভেঙ্কটেশ্বর মন্দিরে পুজো দেওয়া তাঁর দীর্ঘদিনের অভ্যাস। এবারও তার ব্যতিক্রম হলো না। তাঁর আগামী প্রজেক্ট ‘পেড্ডি’ (Peddi)-র শুভ সূচনার আগে ফের একবার তিরুপতির দরবারে হাজির হলেন শ্রীদেবী-কন্যা। তবে কোনো গাড়ি বা বিলাসবহুল যানবাহনে নয়, তিরুমালার চড়াই-উতরাই মাখা পাহাড়ের ৩,৫৫০টি সিঁড়ি সম্পূর্ণ খালি পায়ে ভেঙে মন্দিরে পৌঁছালেন অভিনেত্রী।
সাবেকি পোশাকে ভাইরাল জাহ্নবী
সমাজমাধ্যমে জাহ্নবীর এই ভক্তিপূর্ণ সফরের ছবি ও ভিডিও ইতিমধ্যেই বেশ ভাইরাল হয়েছে। সেখানে প্রথাগত দক্ষিণ ভারতীয় লহেঙ্গা-চোলি (হাফ শাড়ি) পরিহিত অবস্থায় দেখা গেছে তাঁকে। কোনো রকম জাঁকজমক ছাড়াই, সাধারণ পুণ্যার্থীদের মতোই ভক্তিভরে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে দেখা যায় অভিনেত্রীকে। তাঁর এই কৃচ্ছ্রসাধন ও সাদামাটা রূপ দেখে প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়েছেন নেটিজেনরা।
তিরুপতির সঙ্গে গভীর টান
তিরুমালা মন্দিরের প্রতি জাহ্নবীর এই টান নতুন কিছু নয়। এর আগেও একাধিকবার নিজের জন্মদিন কিংবা বিগত ছবি ‘দেবরা’-র মুক্তির আগেও তাঁকে এভাবে খালি পায়ে তিরুপতির সিঁড়ি ভাঙতে দেখা গেছে।
এক সাক্ষাৎকারে জাহ্নবী জানিয়েছিলেন, এই মন্দিরের সঙ্গে তাঁর এক অদ্ভুত আত্মিক টান রয়েছে। মা শ্রীদেবীর হাত ধরেই ছোটবেলায় বহুবার এখানে এসেছেন তিনি। এখন মায়ের স্মৃতি আর নিজের মানসিক শান্তির খোঁজে প্রতি বছরই অন্তত একবার তিরুপতি বালাজির দর্শনে ছুটে আসেন তিনি।
এবার তাঁর আগামী কাজ ‘পেড্ডি’-র সাফল্যের প্রার্থনা নিয়েই তিনি ঈশ্বরের দরবারে আশীর্বাদ নিতে হাজির হয়েছিলেন বলে মনে করছেন সিনে-প্রেমীরা। মন্দিরে পুজো দেওয়ার পর ঐতিহ্যবাহী তিরুপতির প্রসাদও গ্রহণ করেন অভিনেত্রী।
পর্বত জয় করার পরে, জাহ্নবী খুব ভোরে একটি চমৎকার বেগুনি সিল্ক শাড়ি পরে বেরিয়ে এসেছিলেন। তিনি একটি নেকলেস, কানের দুল, চুড়ি এবং একটি কোমরের বেল্টের সাথে একটি বিন্দি এবং একটি ঝরঝরে অর্ধ-আপ চুলের স্টাইলের সাথে মার্জিত চেহারাটি বেঁধেছিলেন। ভিডিওগুলো ভাইরাল হতে বেশি সময় লাগেনি।
প্রেক্ষাগৃহগুলিতে পেড্ডি মুক্তির উদযাপন শুরু জাহ্নবী যখন তিরুপতিতে প্রার্থনা করছিলেন, তখন সিনেমা হলগুলিতে বাস্তবতা ইতিমধ্যে একটি পূর্ণাঙ্গ উত্সবে পরিণত হয়েছিল। হায়দরাবাদের আইকনিক শ্রী রামুলু থিয়েটারে রাম চরণের স্ত্রী উপাসনা কামিনেনি কোনিদেলা সরাসরি ভক্তদের সাথে ছবিটি দেখার জন্য ব্যক্তিগত স্ক্রিনিং এড়িয়ে যান। ভাইরাল ভিডিওগুলি তাকে পুরোপুরি উন্মাদনায় আটকে ফেলেছিল, কনফেটি বাতাসে ছুঁড়ে ফেলেছিল এবং রাম চরণ পর্দায় ফ্ল্যাশ করার সাথে সাথে একটি ভরা ভিড়ের সাথে উল্লাস করেছিল। বেঙ্গালুরুতে শক্তি ঠিক ততটাই বন্য ছিল। প্রথম প্রজেক্টরটি চালু হওয়ার কয়েক ঘন্টা আগে, বিশাল ভিড় থিয়েটারের বাইরের রাস্তায় দখল করে নিয়েছিল, সুপারস্টারের বিশাল কাট-আউটগুলির পাশে ছিল। প্রাক-শো উদযাপনগুলি দ্রুত ফুটপাথগুলিকে একটি ডান্স ফ্লোরে পরিণত করেছিল, ছবিটির মুক্তিকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাগত জানানোর জন্য অবিরাম স্লোগান এবং আতশবাজি দিয়ে সম্পূর্ণ হয়েছিল। স্পোর্টস ড্রামা পেড্ডির জন্য শক্তিশালী উদ্বোধনী বক্স অফিসে বিস্ফোরক আত্মপ্রকাশ করেছে। প্রত্যাশাটি মুক্তির ঠিক আগে জ্বরের পিচে পৌঁছেছিল যখন তেলেঙ্গানা সরকার বিশেষ প্রাথমিক স্ক্রিনিংয়ের পথ পরিষ্কার করে এবং টিকিটের মূল্য সামঞ্জস্য করে, একটি স্মরণীয় উদ্বোধনী দিনের মঞ্চ তৈরি করে। প্রাথমিক বাণিজ্য সংখ্যাগুলি ইঙ্গিত দেয় যে ছবিটি ইতিমধ্যে একটি পলাতক ট্রেন, প্রথম শুক্রবার সকাল 11 টার মধ্যে ভারতে 10.97 কোটি ডলার নেট অর্জন করেছে, নেটিভ তেলুগু সংস্করণটি ভারী উত্তোলন করছে। শিল্পের অভ্যন্তরীণরা প্রকাশ করেছেন যে পেড্ডি একটি বিশাল ক্যানভাসে তৈরি করা হয়েছে, যার প্রায় 350 কোটি টাকার বিস্ময়কর উত্পাদন বাজেট রয়েছে। বিনিয়োগের বিশাল পরিমাণের কারণে, বক্স অফিস বিশ্লেষকরা গণনা করেছেন যে সিনেমাটিকে একটি বড় বাণিজ্যিক হিট হিসাবে মর্যাদা সুরক্ষিত করতে বিশ্বব্যাপী ₹500 কোটি মাইলফলক অতিক্রম করতে হবে। পরিচালক বুচি বাবু সানা পরিচালিত এই হাই-অক্টেন স্পোর্টস অ্যাকশন ড্রামাটিতে সংগীত পরিচালনা করেছেন মায়েস্ট্রো এ আর রহমান। রাম চরণ শিরোনামের ভূমিকায় পর্দায় নেতৃত্ব দিচ্ছেন, জাহ্নবী কাপুরের সাথে জুটি বেঁধে, যিনি আচিয়াম্মার চরিত্রে পা রেখেছেন। ছবিতে আরও অভিনয় করেছেন শিব রাজকুমার, জগপতি বাবু, বোমান ইরানি এবং দিব্যান্দু।
- ABOUT THE AUTHORPriyanka Mukherjee
প্রিয়াঙ্কা মুখোপাধ্যায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন অভিজ্ঞ কন্টেন্ট প্রোডিউসার। বিগত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি সাংবাদিকতার জগতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। ২০১৪ সালে তাঁর পেশাদার জীবন শুরু এবং প্রথম দিন থেকেই তাঁর বিচরণক্ষেত্র হলো বিনোদন জগৎ। টলিউড থেকে বলিউড— বিনোদন সাংবাদিকতায় তাঁর লেখনী ও অভিজ্ঞতা পাঠকদের কাছে অত্যন্ত সমাদৃত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১২ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে প্রিয়াঙ্কা প্রথম ৫ বছর টেলিভিশন বা অডিও-ভিস্যুয়াল মাধ্যমে কাজ করেছেন। ২০১৯ সালে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা-র যাত্রার শুরু থেকেই তিনি এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। এখানেই তাঁর ডিজিটাল সাংবাদিকতার (Digital Journalism) হাতেখড়ি। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে বিনোদন সংক্রান্ত খবর, ফিচার এবং ইন-ডেপথ স্টোরি তৈরিতে তিনি বিশেষ পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে প্রিয়াঙ্কা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: পেশাগতভাবে বিনোদন সাংবাদিক হলেও প্রিয়াঙ্কার হৃদয়ের এক বড় অংশ জুড়ে রয়েছে ক্রীড়া জগত। সব ধরণের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বইয়ের পাতায় ডুবে থেকে। এছাড়া অজানাকে জানতে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ানো তাঁর অন্যতম নেশা।Read More