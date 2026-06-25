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    Abhishek Girlfriend: ডোনার সঙ্গে সত্যি কি প্রেম করছেন অভিষেক? গোলাপে মুড়লেন সুন্দরীকে, এল জোয়ার ভাঁটা নায়কের সাফাইও

    Abhishek Girlfriend: ডোনা দেবনাথের সাথে প্রেমের গুঞ্জনকে ‘বাজে কথা’ বলে উড়িয়ে দিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করলেন অভিনেতা অভিষেক বীর শর্মা। কিন্তু ভিডিয়ো বলছে অন্য কথা।

    Jun 25, 2026, 10:31:08 IST
    By Priyanka Mukherjee
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    বাংলা ছোটপর্দার জনপ্রিয় অভিনেতা অভিষেক বীর শর্মা (Abhishek Veer Sharma) এবং ‘ডান্স বাংলা ডান্স’ খ্যাত জনপ্রিয় নৃত্যশিল্পী ডোনা দেবনাথ (Dona Debnath)-এর সম্পর্ক নিয়ে বিগত কিছুদিন ধরেই উত্তাল সোশ্যাল মিডিয়া। সম্প্রতি ডোনার জন্মদিনে অভিষেকের দেওয়া একগুচ্ছ লাল গোলাপ, সূর্যমুখী ফুল এবং চকোলেট-সহ উপহারের পাহাড় দেখে তাঁদের প্রেম একপ্রকার ‘জলের মতো পরিষ্কার’ বলে ধরে নিয়েছিলেন ভক্তরা। এমনকি রাত দুপুরে ভিডিও কলেও ডোনার সাথে পাওয়া গিয়েছিল তাঁকে। সেখানে তাঁদের এক্সপ্রেশন দেখে যে কেউ বলে দেবে, এটা নিছক বন্ধুত্ব নয়। আর সেই ভিডিয়ো সোশ্যালে পোস্ট করেছেন স্বয়ং ডোনা।

    ডোনার সঙ্গে সত্যি কি প্রেম করছেন অভিষেক? গোলাপে মুড়লেন সুন্দরীকে, এল সাফাইও
    ডোনার সঙ্গে সত্যি কি প্রেম করছেন অভিষেক? গোলাপে মুড়লেন সুন্দরীকে, এল সাফাইও

    তবে এই প্রেমের গুঞ্জন দাবানলের মতো ছড়াতেই আর চুপ করে থাকতে পারলেন না ‘জোয়ার ভাঁটা’ খ্যাত অভিনেতা। সোশ্যাল মিডিয়ায় এই চর্চাকে ‘আবর্জনা’ বা ‘বাজে কথা’ বলে উড়িয়ে দিয়ে নিজের রিলেশনশিপ স্ট্যাটাস নিয়ে এক বিস্ফোরক সাফাই দিলেন অভিষেক।

    ‘গোলাপ দেওয়া মানেই প্রেম নয়, ওটা একটা বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ’

    নিজের সম্পর্ক নিয়ে তৈরি হওয়া জল্পনায় চরম ক্ষোভ প্রকাশ করে সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি কড়া পোস্ট করেছেন অভিষেক। ট্রোলার এবং অতি-উৎসাহী ভক্তদের একহাত নিয়ে তিনি লিখেছেন, ‘আমার রিলেশনশিপ স্ট্যাটাস নিয়ে আমি প্রচুর পোস্ট দেখতে পাচ্ছি। কারও জন্মদিনে গোলাপ দেওয়া বা উপহার পাঠানো মানেই এই নয় যে তারা একে অপরের প্রেমে পাগল! এটা একটা সাধারণ বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণও হতে পারে। দয়া করে আপনারা যে সমস্ত আবর্জনা রটানো শুরু করেছেন, সেগুলো বন্ধ করুন। প্লিজ!’

    ‘আমি সিঙ্গেল আছি এবং ভবিষ্যতেও তাই থাকতে চাই’

    ডোনার নামও নিজের পোস্টে নেননি অভিষেক। তবে তাঁকে ভালো বন্ধু দাবি করেছেন ইঙ্গিতে। পাশাপাশি বর্তমানে তিনি যে কোনও প্রেমের সম্পর্কে জড়াতে নেন না, তাও স্পষ্ট করে দিয়েছেন অভিনেতা। নিজের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার কথা জানিয়ে অভিষেক সাফ কথা উগরে দিয়ে বলেন—'আমি সিঙ্গেল আছি এবং আগামী ভবিষ্যতেও এভাবেই সিঙ্গেল থাকতে চাই'।

    যে ভিডিওটি ঘিরে বিতর্কের সূত্রপাত

    এত বিতর্কের মূলে রয়েছে ডোনা দেবনাথের জন্মদিনের একটি বিশেষ ভিডিও। ডান্স বাংলা ডান্সের এই প্রাক্তন প্রতিযোগী নিজের জন্মদিনের সেলিব্রেশনের একটি ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেন। সেখানে দেখা যায় রাত বারোটা বাজতেই ভিডিও কলে ডোনাকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন ‘মিস্টার এ’ (পড়ুন অভিষেক)। শুধু তাই নয়, ডোনার ঘর আলো করে রেখেছিল অভিষেকের পাঠানো উপহারের ডালা— যার মধ্যে ছিল লাল গোলাপ থেকে শুরু করে চকোলেটের বাক্স, ব্লু-বেরি চিজ কেক। এই ভিডিও দেখেই জুটির ভক্তরা ধরে নেন যে দুজনে চুটিয়ে প্রেম করছেন। কিন্তু অভিষেকের এই সাম্প্রতিকতম পোস্টের পর স্পষ্ট হয়ে গেল যে এই সম্পর্ককে তিনি স্রেফ বন্ধুত্বের ঊর্ধ্বে আর কোনও নাম দিতে নারাজ। তবে নিন্দকরা বলছেন, ‘বাব্বা বন্ধুর জন্য এত্ত কিচ্ছু, আমারও এমন বন্ধু চাই’।

    • Priyanka Mukherjee
      ABOUT THE AUTHOR
      Priyanka Mukherjee

      প্রিয়াঙ্কা মুখোপাধ্যায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন অভিজ্ঞ কন্টেন্ট প্রোডিউসার। বিগত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি সাংবাদিকতার জগতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। ২০১৪ সালে তাঁর পেশাদার জীবন শুরু এবং প্রথম দিন থেকেই তাঁর বিচরণক্ষেত্র হলো বিনোদন জগৎ। টলিউড থেকে বলিউড— বিনোদন সাংবাদিকতায় তাঁর লেখনী ও অভিজ্ঞতা পাঠকদের কাছে অত্যন্ত সমাদৃত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১২ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে প্রিয়াঙ্কা প্রথম ৫ বছর টেলিভিশন বা অডিও-ভিস্যুয়াল মাধ্যমে কাজ করেছেন। ২০১৯ সালে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা-র যাত্রার শুরু থেকেই তিনি এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। এখানেই তাঁর ডিজিটাল সাংবাদিকতার (Digital Journalism) হাতেখড়ি। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে বিনোদন সংক্রান্ত খবর, ফিচার এবং ইন-ডেপথ স্টোরি তৈরিতে তিনি বিশেষ পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে প্রিয়াঙ্কা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: পেশাগতভাবে বিনোদন সাংবাদিক হলেও প্রিয়াঙ্কার হৃদয়ের এক বড় অংশ জুড়ে রয়েছে ক্রীড়া জগত। সব ধরণের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বইয়ের পাতায় ডুবে থেকে। এছাড়া অজানাকে জানতে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ানো তাঁর অন্যতম নেশা।Read More

    Home/Entertainment/Abhishek Girlfriend: ডোনার সঙ্গে সত্যি কি প্রেম করছেন অভিষেক? গোলাপে মুড়লেন সুন্দরীকে, এল জোয়ার ভাঁটা নায়কের সাফাইও
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