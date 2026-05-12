    Junaid Khan: ‘বাবার বেশি মন খারাপ…’, জুনায়েদের কথায় ‘এক দিন’ ফ্লপ হতে হতাশায় ভুগছেন আমির?

    Junaid Khan: আমির খানের ছেলে জুনায়েদের প্রথম সিনেমা 'এক দিন' ফ্লপ হওয়ার পর তিনি ততটা চিন্তিত নন, যতটা তাঁর বাবা আমির খান। জুনায়েদ বলেছেন যে তিনি সিনেমার ব্যর্থতাকে ব্যক্তিগতভাবে নেন।

    May 12, 2026, 20:34:59 IST
    By Swati Das Banerjee
    Junaid Khan: আমির খানের ছেলে জুনায়েদ খানের সিনেমা 'এক দিন' বক্স অফিসে শোচনীয়ভাবে ফ্লপ হয়েছে। এই সিনেমায় সাঁই পল্লবীও অভিনয় করেছেন। ছবিটি ১ মে মুক্তি পেয়েছিল। প্রথম দিন এটি মাত্র ১.১৫ কোটি টাকা আয় করে। ধীরে ধীরে দর্শক আরও কমে যায়। জুনায়েদ 'এক দিন'-এর ব্যর্থতা স্বীকার করেছেন, যদিও তাঁর বাবা এবং প্রযোজক আমির খান চিন্তিত।

    ‘এক দিন’ ফ্লপ হতে হতাশায় ভুগছেন জুনায়েদ

    ভিকি লালওয়ানির সঙ্গে একটি সাক্ষাৎকারে জুনায়েদ বলেন, 'হ্যাঁ, সিনেমাটি ভালো চলেনি। আমাদের অনেক আশা ছিল কিন্তু আমার মনে হয় এটি ভালো লাগেনি। এমনটা মাঝে মাঝে হয়। এটি এমন একটি সিনেমা যা আমার সত্যিই ভালো লেগেছে এবং এটি করে আমি আনন্দ পেয়েছি। অনেকে সিনেমাটি পছন্দ করেছেন কিন্তু আমার মনে হয় বেশিরভাগ মানুষই এটি পছন্দ করেননি। এমনটা মাঝে মাঝে হয়েই থাকে।'

    জুনায়েদকে তাঁর বাবা আমির খানের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা করায় জুনায়েদ বলেন, 'উনি এখনও দুঃখিত। এত বছর পরেও এবং এত ফ্লপ ছবি দেখার পরেও, তিনি এখনও এই সব নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়েন। এমন হলে উনি নিজেকে ব্যস্ত রাখেন এবং তারপর আবার সেই একই কাজ করতে শুরু করেন। উনি কোনও সিনেমার ব্যর্থতাকে খুব ব্যক্তিগতভাবে নেন, বিশেষ করে যদি ওঁর সিনেমাটি পছন্দ হয়।'

    'এক দিন' সিনেমার বাজেট ১৮ থেকে ২৫ কোটি টাকা। যদিও এর কোনও অফিসিয়াল তথ্য নেই। সিনেমাটি বিশ্বব্যাপী মোট ৫.৪৪ কোটি টাকা আয় করেছে। সিনেমাটি আমির খান প্রোডাকশনের ব্যানারে তৈরি। প্রযোজক আমির খান, মনসুর খান এবং অপর্ণা পুরোহিত।

    'এক দিন'-এর গল্প

    সিনেমায় জুনায়েদের নাম দীনেশ। তিনি একজন আইআইটি পেশাদার। তাঁর সহকর্মী মীরা (সই পল্লবী) তাঁর ভালো লাগে। তিনি তাঁকে মনের কথা বলতে পারেন না। অফিসের একটি ট্রিপ জাপানে যায়। জুনায়েদ ভাবেন, যদি তিনি সই-এর সঙ্গে একদিন কাটানোর সুযোগ পেতেন। গল্পে মোড় আসে যখন মীরার এমন একটি রোগ হয় যার কারণে তিনি একদিনের জন্য তাঁর স্মৃতিশক্তি হারিয়ে ফেলেন। সুস্থ হওয়ার পরেও তাঁর কিছু মনে থাকে না।

