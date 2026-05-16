Kailash Kher: প্রেমানন্দ মহারাজের আশ্রমে কৈলাশ, গেয়ে শোনালেন ভজনও

Kailash Kher: প্রেমানন্দ মহারাজের আশ্রমে কৈলাশ, গেয়ে শোনালেন ভজনও
Kailash Kher: বিখ্যাত বলিউড গায়ক কৈলাশ খের সম্প্রতি পরমানন্দ মহারাজের দরবারে গিয়েছিলেন। সেখানে তিনি পরমানন্দ মহারাজের সামনে গান গেয়ে শোনান এবং ভক্তিভাবে মগ্ন হয়ে যান।
Kailash Kher: বলিউডের অনেক সেলিব্রিটি প্রায়শই আধ্যাত্মিক গুরু ও সাধু পরমানন্দ মহারাজের কাছে তাঁদের আশীর্বাদ পেতে যান। সম্প্রতি, বিখ্যাত বলিউড গায়ক কৈলাশ খেরও পরমানন্দ মহারাজের দরবারে পৌঁছেছিলেন। কৈলাশ খের পরমানন্দ মহারাজের সামনে তাঁর শিল্প প্রদর্শন করেন এবং তাঁর অন্যতম জনপ্রিয় ভজন ‘বাম লহেরি’ গেয়ে শোনান। কৈলাশ খেরকে তাঁর নিজের গানে মগ্ন হয়ে নাচতেও দেখা যায়। এই ভিডিয়ো 'ভজন মার্গ' ইউটিউব চ্যানেলের একটি ভিডিও পোস্ট করা হয়েছে।
পরমানন্দ মহারাজের সাথে কৈলাশ খের
অনেক বলিউড সেলিব্রিটি পরমানন্দ মহারাজের সাথে দেখা করতে বৃন্দাবন যান। কৈলাশ খেরও পরমানন্দ মহারাজের সাথে দেখা করতে পৌঁছেছিলেন। গায়ক পরমানন্দ মহারাজকে ময়ূরের পালক দিয়ে তৈরি একটি বড় মালা উপহার দেন। এরপর কৈলাশ খের সাধুর আশীর্বাদ গ্রহণ করেন।
শিবের ভজনে মগ্ন কৈলাশ খের
আশীর্বাদ গ্রহণের পর কৈলাশ খের মহারাজের সামনে তাঁর প্রতিভার প্রদর্শন করেন। তিনি তাঁর সবচেয়ে জনপ্রিয় ভজনগুলির মধ্যে একটি 'বাম লহেরি' পরমানন্দ মহারাজকে গেয়ে শোনান। ভক্তির মগ্ন কৈলাশ খের, পরমানন্দ মহারাজের সামনে তাঁর নিজের ভজনে নাচতেও দেখা যায়।
পরমানন্দ মহারাজকে ভজন কৈলাশ খের যখন ভজন গাইছিলেন, তখন পরমানন্দ মহারাজ খুব মনোযোগ দিয়ে শুনছিলেন। পরমানন্দ মহারাজের মুখে হাসি ছিল। অন্যদিকে, পরমানন্দ মহারাজের দরবার থেকে যাওয়ার সময় কৈলাশ খের তাঁকে বলেন যে তিনি যাওয়ার আগে আরও দুটি লাইন গাইতে চান। এরপর কৈলাশ খের ভক্ত মীরাকে নিয়ে লেখা একটি ভজন শোনান।
পরমানন্দ মহারাজ কৈলাশ খেরের প্রশংসা করলেন
ভজন শোনার পর পরমানন্দ মহারাজ কৈলাশ খেরকে বলেন যে তাঁর কণ্ঠস্বর খুবই সুন্দর। পরমানন্দ মহারাজের কাছ থেকে নিজের প্রশংসা শুনে কৈলাশ খের বেশ আনন্দিত হন।
'ভজন মার্গ' চ্যানেলের এই ভিডিওটিতে অনেক ব্যবহারকারী প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন। একজন ব্যবহারকারী লিখেছেন, ‘আজকের দিনে কৈলাশ খেরের মতো কোনও সুফি গায়ক নেই।’ অন্য একজন ব্যবহারকারী লিখেছেন, ‘কৈলাশ খেরের গান শুনলেই মহাদেবের স্মরণ হয়।’
কৈলাশ খেরের সম্পর্কে
ভজন ‘বাম লহেরি’ কৈলাশ খের এবং তাঁর ব্যান্ড 'কৈলাসা' দ্বারা গাওয়া একটি বিখ্যাত শিব ভজন। এই ভজনটি ২০০৭ সালে মুক্তি পেয়েছিল।