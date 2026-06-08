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    Kajal Aggarwal: ‘ভারত আগে কখনও দেখেনি…’, ‘রামায়ণ' ছবির অংশ হতে পেরে খুশি ‘মন্দোদরী’ কাজল

    Kajal Aggarwal: নিতেশ তিওয়ারির রামায়ণে কাজল আগরওয়াল মন্দোদরীর ভূমিকায় অভিনয় করছেন। তিনি প্রোডাকশনের প্রশংসা করেছেন এবং বলেছেন যে একজন অভিনেত্রী হিসেবে তিনি হয়তো এর আগে এমন ছবিতে কাজ করেননি।

    Jun 8, 2026, 21:47:04 IST
    By Swati Das Banerjee
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    Kajal Aggarwal: নিতেশ তিওয়ারির অত্যন্ত প্রতীক্ষিত ছবি ‘রামায়ণ’ নিয়ে দর্শকদের মধ্যে উন্মাদনা রয়েছে। ছবিতে রণবীর কাপূর রামের ভূমিকায় অভিনয় করছেন। রাবণের ভূমিকায় আছেন যশ এবং কাজল আগরওয়াল তার স্ত্রী মন্দোদরীর ভূমিকায় রয়েছেন। তিনি একটি সাক্ষাৎকারের সময় এই ছবির ব্যাপক প্রশংসা করেছেন। কাজল আগরওয়াল বলেন, 'এই ছবিতে অভিনয় করার অভিজ্ঞতা খুব আলাদা ছিল কারণ এটি একটি টেকনিক্যালি সুপারিয়র প্রোডাকশন। এটি এমন কিছু যা ভারত আগে কখনো দেখেনি। একজন অভিনেত্রী হিসেবে এটি হয়তো প্রথমবারের মতো আমি এমন কিছু করছি। এটি ভারতের গল্প এবং আমাদের হৃদয়ের কাছে।’

    ‘রামায়ণ' ছবির অংশ হতে পেরে খুশি কাজল আগরওয়াল
    ‘রামায়ণ' ছবির অংশ হতে পেরে খুশি কাজল আগরওয়াল

    রামায়ণ ছবিতে সানি দেওল হনুমানের ভূমিকায় আছেন। লারা দত্ত কৈকেয়ীর ভূমিকায় রয়েছেন। মন্থারার ভূমিকায় শিবা চাড্ডা অভিনয় করছেন। সাই পল্লবী সীতার ভূমিকায় রয়েছেন। রবি দুবে লক্ষ্মণের ভূমিকায় আছেন, অরুণ গোভিল দশরথের ভূমিকায়, ইন্দিরা কৃষ্ণন কৌশল্যার ভূমিকায়, রাকুলপ্রীত শূর্পণখার ভূমিকায়। সিনেমাটি এই বছর দীপাবলিতে মুক্তি পাচ্ছে।

    টিজার নিয়ে নেতিবাচক মন্তব্য

    ‘রামায়ণ’ মেগা বাজেটে তৈরি হচ্ছে। তবে এপ্রিল মাসে এর টিজার প্রকাশ পায় যা দর্শকদের বিশেষভাবে পছন্দ হয়নি। এতে রামের ঝলক দেখা গিয়েছিল। অন্যদিকে রাবণের ভূমিকায় যশ পিছন থেকে দেখা দিয়েছিলেন। মানুষ যেখানে যশের ভূমিকায় উত্তেজিত, সেখানে অনেকেই রণবীরের বয়স নিয়ে নেতিবাচক মন্তব্য করেছেন।

    ‘রামায়ণ’ দুটি পার্টে তৈরি হচ্ছে। এই সিনেমার প্রযোজক নমিত মালহোত্রা কিছু সাক্ষাৎকারে দাবি করেছেন যে ছবির মোট বাজেট ৪০০০ কোটি টাকার আশেপাশে পৌঁছাবে। উল্লেখ্য, ছবির পরিচালক নিতেশ তিওয়ারি। তার ছবি ‘দঙ্গল’ বিশ্বব্যাপী ২০০০ কোটি টাকা আয় করেছে।

    Home/Entertainment/Kajal Aggarwal: ‘ভারত আগে কখনও দেখেনি…’, ‘রামায়ণ' ছবির অংশ হতে পেরে খুশি ‘মন্দোদরী’ কাজল
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