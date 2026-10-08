এআই-নির্মিত অশ্লীল বিষয়বস্তু সরানোর দাবি নিয়ে কোর্টের দারস্থ কঙ্গনা, জারি সমন

অভিনেত্রী ও সংসদ সদস্য কঙ্গনা রানাওয়াত ইন্টারনেট থেকে তাঁর সম্পর্কে তৈরি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) দ্বারা নির্মিত কিছু অশ্লীল বিষয়বস্তু অপসারণের দাবিতে দিল্লি হাইকোর্টে আবেদন করেছেন। অভিনেত্রীর অভিযোগ, এই বিষয়বস্তুগুলো তাঁর ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করে এবং তাঁর ব্যক্তিত্বের অধিকার লঙ্ঘন করে।
অভিনেত্রী ও সংসদ সদস্য কঙ্গনা রানাওয়াত ইন্টারনেট থেকে তাঁর সম্পর্কে তৈরি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) দ্বারা নির্মিত কিছু অশ্লীল বিষয়বস্তু অপসারণের দাবিতে দিল্লি হাইকোর্টে আবেদন করেছেন। অভিনেত্রীর অভিযোগ, এই বিষয়বস্তুগুলো তাঁর ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করে এবং তাঁর ব্যক্তিত্বের অধিকার লঙ্ঘন করে।
মান্ডির বিজেপি সাংসদ কঙ্গনা বৃহস্পতিবার হাইকোর্টে আবেদন করেছেন। তাঁর আইনজীবী যৌন ও অশ্লীল বিষয়বস্তু, ভুয়া খবর, এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা দ্বারা তৈরি বিষয়বস্তুর অস্তিত্ব নিয়ে আপত্তি জানিয়েছেন, যেগুলোতে ভুলভাবে এই অভিনেত্রী-রাজনীতিবিদের বক্তব্য প্রচার করা হচ্ছে।
কঙ্গনার আইনি দল জোর দিয়ে বলেছে যে, তারা কেবল অশ্লীল এবং কথিত ভুয়ো অনলাইন কন্টেন্টের বিরুদ্ধে প্রতিকার চাইছেন, তাকে নিয়ে তৈরি মিমের বিরুদ্ধে নয়। আইনজীবী বলেন, যদিও মিম এবং অন্যান্য আপত্তিকর ব্যঙ্গাত্মক কন্টেন্টও রয়েছে, তবে এই পর্যায়ে তিনি সেগুলোর বিরুদ্ধে প্রতিকারের জন্য চাপ দিচ্ছেন না।
কঙ্গনার আবেদনের শুনানি শেষে বিচারপতি বিকাশ মহাজন তাঁর ব্যক্তিত্বের অধিকার রক্ষার দাবিতে করা মামলার বিবাদী পক্ষদের সমন জারি করেছেন। পিটিআই-এর এক প্রতিবেদন অনুযায়ী, আদালত এই বিষয়ে একটি অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ দেবে বলে ইঙ্গিত দিয়েছে।
একই শুনানিতে আদালত আরও জানায় যে, তেলেগু অভিনেতা বিজয় দেবেরাকোন্ডার দায়ের করা একটি পৃথক ব্যক্তিত্বের অধিকার সংক্রান্ত মামলার বিষয়ে সমন জারি করার পাশাপাশি আদালত সেটির ওপর একটি অন্তর্বর্তীকালীন আদেশও দেবে। বিজয়ের আইনজীবী অভিযোগ করেছিলেন যে, তৃতীয় পক্ষ বিভিন্ন উপায়ে এই চলচ্চিত্র তারকার ব্যক্তিত্বের অননুমোদিত বাণিজ্যিক শোষণ করেছে, যার মধ্যে তাঁর ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্য সম্বলিত পণ্য বিক্রিও অন্তর্ভুক্ত। অভিনেতার দল আরও জানায় যে, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) দ্বারা তৈরি সোশ্যাল পোস্ট, ছদ্মবেশ ধারণের ঘটনা, মিথ্যা অনুমোদন এবং অশ্লীল ভাষার ব্যবহারও ছিল।
নিজের ব্যক্তিত্বের অধিকার রক্ষা করতে এবং তাকে নিয়ে তৈরি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার (এআই) কন্টেন্ট সরিয়ে ফেলার দাবিতে আদালতে যাওয়া প্রথম তারকা নন কঙ্গনা। গত কয়েক মাসে, অনেক অভিনেতা-অভিনেত্রীসহ বেশ কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি তাদের ব্যক্তিত্ব ও প্রচারের অধিকার রক্ষার জন্য হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন।
এঁদের মধ্যে রয়েছেন ঐশ্বর্য রাই বচ্চন , অভিষেক বচ্চন, সলমন খান এবং অভিনেতা ও অন্ধ্রপ্রদেশের উপ-মুখ্যমন্ত্রী পবন কল্যাণ। আর্ট অফ লিভিং-এর প্রতিষ্ঠাতা শ্রী শ্রী রবি শঙ্কর, পডকাস্টার রাজ শামানী এবং ক্রিকেটার অভিষেক শর্মাও তাঁদের ব্যক্তিত্বের অধিকার রক্ষার জন্য হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন।