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    ‘ডন ৩’ বিতর্কে রণবীরের ব্যান প্রসঙ্গে এবার মুখ খুললেন কঙ্গনা! ‘আমাকে সবাই ব্যান করেছে…’, যা বললেন নায়িকা

    ‘ডন ৩’ থেকে রণবীর সিংয়ের সরে দাঁড়ানোর খবর নিয়ে বিতর্ক ক্রমশই জোরালো হচ্ছে, এবং ফেডারেশন অফ ওয়েস্টার্ন ইন্ডিয়া সিনে এমপ্লয়িজ (FWICE) অভিনেতার বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান বজায় রেখেছে। এই বিতর্কের মাঝে কঙ্গনা রানাওয়াতও এবার বিষয়টি নিয়ে নিজের মতামত জানিয়েছেন।

    Jun 3, 2026, 09:00:50 IST
    By Sayani Rana
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    ‘ডন ৩’ থেকে রণবীর সিংয়ের সরে দাঁড়ানোর খবর নিয়ে বিতর্ক ক্রমশই জোরালো হচ্ছে, এবং ফেডারেশন অফ ওয়েস্টার্ন ইন্ডিয়া সিনে এমপ্লয়িজ (FWICE) অভিনেতার বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান বজায় রেখেছে। এই বিতর্কের মাঝে কঙ্গনা রানাওয়াতও এবার বিষয়টি নিয়ে নিজের মতামত জানিয়েছেন।

    ‘ডন ৩’ বিতর্কে রণবীরের ব্যান প্রসঙ্গে এবার মুখ খুললেন কঙ্গনা!
    ‘ডন ৩’ বিতর্কে রণবীরের ব্যান প্রসঙ্গে এবার মুখ খুললেন কঙ্গনা!

    মঙ্গলবার তাঁর আসন্ন ছবি ‘ভারত ভাগ্য বিধাতা’-র ট্রেলার লঞ্চ অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে কঙ্গনা এই বিষয়টি নিয়ে কথা বলেছেন। রণবীরের ব্যান বিষয়ে তিনি বলেন, ‘আমাকে জিজ্ঞাসা করছেন, আমাকে সবাই ব্যান করেছে! আমি বলতে চাই যে বাস্তব জ্ঞান যখন বাড়ে, শত্রুও বাড়ে। শত্রু ছাড়া আপনার বাস্তব জ্ঞান অসম্ভব। তাই, রণবীর সিংয়ের ভাবা উচিত যে এত শত্রু থাকাটা কতটা হাস্যকর! তো, এটা ভালো... জীবনে এগিয়ে যেতে গেলে অনেক বাধার সম্মুখীন হতে হয়। আমার ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। আজ আমি ভালো আছি, এবং শেষ পর্যন্ত সব কিছু ঠিক হয়ে যাবে।’

    'ডন' ফ্র্যাঞ্চাইজি, যা মূলত শাহরুখ খানকে নিয়ে 'ডন' (২০০৬) এবং 'ডন ২' (২০১১) দিয়ে নতুন করে শুরু হয়েছিল, ২০২৩ সালে তৃতীয় ছবির আনুষ্ঠানিক ঘোষণার পর রণবীর সিংকে প্রধান চরিত্রে নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার কথা ছিল। তবে, ২০২৫ সালের ডিসেম্বরে খবর আসে যে আদিত্য ধর পরিচালিত 'ধুরন্ধর'-এর সাফল্যের পর রণবীর এই প্রজেক্ট থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন। জানা যায়, এই ঘটনার জেরেই অভিনেতা এবং ছবিটির প্রযোজক এক্সেল এন্টারটেইনমেন্টের ফারহান আখতার ও রিতেশ সিধওয়ানির মধ্যে মতপার্থক্য তৈরি হয়।

    গত মাসে এই বিবাদ আরও তীব্র হয়, যখন ফারহান এফডব্লিউআইসিই (FWICE)-এর কাছে অভিযোগ করেন যে, প্রকল্পটি থেকে রণবীরের হঠাৎ সরে যাওয়ার ফলে প্রায় ৪০ কোটি টাকার আর্থিক ক্ষতি হয়েছে । প্রায় একই সময়ে, এমন জল্পনাও ছড়িয়ে পড়েছিল যে ‘ডন ৩’-তে রণবীরের বিকল্প হিসেবে হৃতিক রোশনকে ভাবা হচ্ছে।

    পরবর্তীতে, এই বিষয়ে ফারহানের অভিযোগ পাওয়ার পর এফডব্লিউআইসিই রণবীরের বিরুদ্ধে ব্যানের নির্দেশ জারি করে।

    এর জবাবে রণবীরের মুখপাত্র তাঁর পক্ষ থেকে একটি আনুষ্ঠানিক বিবৃতি প্রকাশ করেছেন। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ‘রণবীর সিং চলচ্চিত্র জগৎ এবং ‘ডন’ ফ্র্যাঞ্চাইজির সঙ্গে যুক্ত সকলের প্রতি সর্বোচ্চ শ্রদ্ধা পোষণ করেন। ‘ডন ৩’-কে ঘিরে সাম্প্রতিক ঘটনাবলীতে তিনি সচেতনভাবে নীরব থেকেছেন, কারণ তিনি বিশ্বাস করেন যে পেশাগত আলোচনা এবং ব্যক্তিগত সম্পর্ক মর্যাদা, পরিপক্কতা ও পারস্পরিক শ্রদ্ধার সঙ্গেই সবচেয়ে ভালোভাবে সামলানো যায়।’ বিবৃতিতে আরও স্পষ্ট করা হয়েছে যে, এই বিষয়ে অভিনেতা আর কোনও অতিরিক্ত মন্তব্য করতে চান না।

    Home/Entertainment/‘ডন ৩’ বিতর্কে রণবীরের ব্যান প্রসঙ্গে এবার মুখ খুললেন কঙ্গনা! ‘আমাকে সবাই ব্যান করেছে…’, যা বললেন নায়িকা
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