Karan Johar: 'সব সময় এক নম্বর...', ডেভিড ধাওয়ানের অবসরের সিদ্ধান্ত শুনে আবেগঘন করণ
Karan Johar: একটা সময় নিজের সিনেমার মাধ্যমে দর্শকদের হাসিয়েছেন ডেভিড ধাওয়ান। কিন্তু ৭৪ বছর বয়সী এই চলচ্চিত্র নির্মাতা এবার সিনেমা জগত থেকে নিজের অবসরের কথা ঘোষণা করেন। বরুণ ধাওয়ান অভিনীত ‘হ্যায় জওয়ানি তো ইশক হোনা হে’ ছবিটি হতে চলেছে ডেভিড ধাওয়ানের শেষ পরিচালিত ছবি। এই খবরটি শুনে সকলের পাশাপাশি পরিচালক করণ জোহর আবেগঘন হয়ে পড়েন।
শনিবার পিভিআর আইনক্স চলচ্চিত্র নির্মাতা ডেভিড ধাওয়ানের শেষ পরিচালিত ছবিকে সম্মান জানাতে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। সেখানে ডেভিড ধাওয়ান, বরুণ ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন করণ জোহর। রবিবার ইনস্টাগ্রামে সেই অনুষ্ঠানে ডেভিড ধাওয়ানের সঙ্গে তাঁর কথোপকথনের প্রসঙ্গ তুলে ধরেন করণ জোহর।
ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে পোস্ট করে করণ লেখেন, ‘গতকাল আমি ডেভিডজি আমায় বললেন এটি তাঁর শেষ ছবি হতে চলেছে। এই কথা শুনে আমার মনে মিশ্র প্রতিক্রিয়া হয়েছে। উনি এমন একজন চলচ্চিত্র নির্মাতা যিনি সিনেমার একটি সম্পূর্ণ নতুন ধারা তৈরি করেছিলেন, ওঁর পরিচালিত ছবি মানেই বিনোদন।’
চলচ্চিত্র নির্মাতা আরও লেখেন, ‘আমি জানি উনি চলচ্চিত্র জগতকে কতটা ভালোবাসেন। ওঁকে দেখে সবাই অনুপ্রাণিত হয়েছে। আমরা সবাই ওঁকে সম্মান করি, ভালোবাসি। এর কোনও বিরোধিতা হতে পারে না। আপনার পরিচালিত শেষ ছবির জন্য আপনাকে অনেক শুভকামনা। আপনি সবসময় এক নম্বর।’
ডেভিড ধাওয়ান সম্পর্কে আরও তথ্য
ডেভিড ধাওয়ানকে বলিউডের কমেডি ঘরানার অন্যতম সফল পরিচালক হিসেবে গণ্য করা হয়। বস্তুত, তাঁকে প্রায়শই ‘কমেডির রাজা’ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। তাঁর ৪৩ বছরেরও বেশি দীর্ঘ কর্মজীবনে অমিতাভ বচ্চন, সলমন খান , গোবিন্দা , অক্ষয় কুমার, তাপসী পান্নু, করিশ্মা কাপুর , মাধুরী দীক্ষিত সহ বহু সফল অভিনেতা তাঁর সঙ্গে কাজ করেছেন। তাঁর চলচ্চিত্রগুলি কিছু সেরা অন-স্ক্রিন জুটিও তৈরি করেছে, যেমন ‘বড়ে মিয়াঁ ছোটে মিয়াঁ’ থেকে অমিতাভ বচ্চন-গোবিন্দা, ‘হাসিনা মান যায়েগি’ থেকে সঞ্জয় দত্ত-গোবিন্দা এবং ‘মুঝসে শাদী করোগি’ থেকে অক্ষয় কুমার-সলমন খান।
বছরের পর বছর ধরে, তার অনেক কমেডি চলচ্চিত্র কাল্ট স্ট্যাটাস অর্জন করেছে। তিনি রাজা বাবু, কুলি নং ১, মিস্টার অ্যান্ড মিসেস খিলাড়ি, হিরো নং ১, হাসিনা মান যায়েগি, মুজসে শাদি করোগি, ম্যায়নে পেয়ার কিয়ুন কিয়া এবং পার্টনারের মতো চলচ্চিত্র নির্মাণের জন্য পরিচিত।
হ্যায় জওয়ানি তো ইশক হোনা হ্যায় সম্পর্কে
৬ বছরের বিরতির পর ‘হ্যায় জাওয়ানি তো ইশক হোনা হ্যায়’ সিনেমার মাধ্যমে ডেভিড পরিচালনায় ফিরছেন। এই সিনেমার মাধ্যমে বরুণ ও ডেভিডের চতুর্থ যৌথ কাজ সম্পন্ন হলো। বরুণ ছাড়াও এই ছবিতে প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছেন মৃণাল ঠাকুর ও পূজা হেগড়ে। এছাড়া গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে রয়েছেন মৌনি রায়, রাকেশ বেদী, রাজেশ কুমার, মনীশ পল এবং অন্যান্যরা। টিপস ফিল্মস-এর ব্যানারে ছবিটি প্রযোজনা করেছেন রমেশ তৌরানি এবং সহ-প্রযোজনা করেছেন ম্যাক্সিমিলিয়ান ফিল্মস-এর গৌরব বোস। আগামী ৫ জুন ছবিটি প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাওয়ার কথা রয়েছে।