    Peddi: খুশিকে বাদ দিয়ে নেওয়া হয় জাহ্নবীকে, কেন এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন ‘পেড্ডি’র পরিচালক?

    Peddi: আগামী ৪ জুন বড় পর্দায় মুক্তি পেতে চলেছে বুচি বাবু সানা পরিচালিত রামচরণ ও জাহ্নবী কাপুর অভিনীত পেড্ডি। এই ছবিতে অচিআম্মার চরিত্রে অভিনয় করবেন জাহ্নবী। তবে অনেকেই জানেন না যে এই ছবিতে অভিনয় করার কথা ছিল খুশি কাপুরের। কিন্তু বিশেষ একটি কারণে খুশিকে বাদ দিয়ে দেওয়া হয়।

    May 16, 2026, 21:05:23 IST
    By Swati Das Banerjee
    Peddi: আগামী ৪ জুন বড় পর্দায় মুক্তি পেতে চলেছে বুচি বাবু সানা পরিচালিত রামচরণ ও জাহ্নবী কাপুর অভিনীত ‘পেড্ডি’। এই ছবিতে অচিআম্মার চরিত্রে অভিনয় করবেন জাহ্নবী। তবে অনেকেই জানেন না যে এই ছবিতে অভিনয় করার কথা ছিল খুশি কাপুরের। কিন্তু বিশেষ একটি কারণে খুশিকে বাদ দিয়ে দেওয়া হয়।

    খুশিকে বাদ দিয়ে নেওয়া হয় জাহ্নবীকে, কেন এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন ‘পেড্ডি’র পরিচালক?
    খুশিকে বাদ দিয়ে নেওয়া হয় জাহ্নবীকে, কেন এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন 'পেড্ডি'র পরিচালক?

    কেন বাদ দিয়ে দেওয়া হয় খুশিকে?

    সম্প্রতি এম৯কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে পরিচালক জানান, তিনি খুশিকে প্রথম ছবির জন্য প্রস্তাব দিয়েছিলেন কিন্তু খুশির মনে হয়েছিল যে তিনি এই চরিত্রের জন্য অনেকটাই ছোট। পরে খুশিকে বাদ দিয়ে জাহ্নবীকে চরিত্রের জন্য বেছে নেওয়া হয়। যদিও এতে আমার ভীষণ খারাপ লেগেছিল কারণ এক বোনকে বাদ দিয়ে অন্য বোনকে বেছে নিতে হয়েছিল আমাকে।

    পরিচালক আরও বলেন, ‘আমি সেই সময় দুজনকেই ব্যাখ্যা দিয়েছিলাম যে কেন খুশিকে বাদ দিয়ে আমি জাহ্নবীকে নিলাম। সিনেমার জন্য মাঝে মাঝে এমন কাজ করতে হয় আপনাকে, যেটা আপনি করতে চান না। যদিও ওঁরা কিছু মনে করেননি।’

    পেড্ডি সম্পর্কে

    'পেড্ডি' হলো বুচি রচিত ও পরিচালিত একটি স্পোর্টস অ্যাকশন ড্রামা, যা 'উপ্পেনা' (২০২১)-এর পর তাঁর দ্বিতীয় চলচ্চিত্র। এতে অভিনয় করেছেন রাম, জাহ্নবী, শিব রাজকুমার, জগপতি বাবু এবং দিব্যেন্দু। চলচ্চিত্রটি বৃদ্ধি সিনেমাসের ব্যানারে ভেঙ্কটা সতীশ কিলারু প্রযোজনা করেছেন এবং আইভি এন্টারটেইনমেন্টের ব্যানারে ঈশান সাক্সেনা সহ-প্রযোজনা করেছেন। এটি পরিবেশন করছেন মৈত্রী মুভি মেকার্স এবং সুকুমার রাইটিংস।

    চলচ্চিত্রটির ট্রেলার ১৮ মে মুক্তি পাবে। ‘পেড্ডি’-র প্রচারমূলক সামগ্রী থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, ছবিটিতে দুটি খেলাকে তুলে ধরা হবে: ক্রিকেট এবং ঐতিহ্যবাহী কুস্তি (পেহেলওয়ানি/কুস্তি)। ১৯৮০-এর দশকের গ্রামীণ অন্ধ্রপ্রদেশের প্রেক্ষাপটে নির্মিত এই চলচ্চিত্রটি নিয়ে প্রত্যাশা অনেক বেশি, কারণ এর মুক্তি দুবার স্থগিত করা হয়েছিল।

    সম্প্রতি, বুচি এবং রাম হায়দরাবাদে গাড়ি চালানোর সময় ‘পেড্ডি’-র জন্য একটি প্রচারমূলক ভিডিওর শুটিং করেছেন। ভিডিওতে নির্মাতা বলেন, ‘এই ছবির মাধ্যমে আপনারা আমাকে অনেক সুন্দর স্মৃতি দিয়েছেন। আমরা মনপ্রাণ দিয়ে এর ওপর কাজ করেছি। মূল মনোযোগ সবসময় গল্পের ওপরই ছিল। চরণ স্যার একজন তারকা নায়ক, কিন্তু তিনি এই গল্পের ওপর কাজ করার জন্য সে সবকিছু একপাশে সরিয়ে রেখেছিলেন।’

