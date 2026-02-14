গোবিন্দার নামে সুনীতার করা পরকীয়ার অভিযোগ কি সত্যি? ‘অধিকার…’, মুখ খুললেন ভাগ্নে কৃষ্ণা

গোবিন্দার নামে সুনীতার করা পরকীয়ার অভিযোগ কি সত্যি? ‘অধিকার…’, মুখ খুললেন ভাগ্নে কৃষ্ণা
বলিউড অভিনেতা গোবিন্দা এবং তাঁর স্ত্রী সুনীতা আহুজা বেশ কিছুদিন ধরেই চর্চায় রয়েছেন। সুনীতা আহুজা তাঁর স্বামীর বিরুদ্ধে পরকীয়ার অভিযোগ এনেছিলেন। গোবিন্দা তার ব্যাখ্যাও দিয়েছিলেন। ভাগ্নে কৃষ্ণা এবার তাঁর মামা গোবিন্দার বিরুদ্ধে প্রতারণার অভিযোগ সম্পর্কে মুখ খুললেন। এই বিষয়ে কথা বলতে গিয়ে কৃষ্ণা বলেন যে এটা সুনীতা এবং গোবিন্দার ব্যক্তিগত বিষয়।
টাইমস অফ ইন্ডিয়াকে দেওয়া এক একান্ত সাক্ষাৎকারে কৃষ্ণা জানান যে, সুনীতার তাঁর মামার সম্পর্কে কথা বলার অধিকার রয়েছে। কারণ তিনি তাঁর স্ত্রী। তিনি আরও জানান যে, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কেউ কী কথা বলতে পারে? এটা তাঁদের ব্যক্তিগত বিষয়।
কৃষ্ণা বললেন, ‘মামি সুনীতার কথা বলার পূর্ণ অধিকার রয়েছে। কারণ তিনি তাঁর স্ত্রী। কেউ কি তাঁদের মধ্যে কথা বলতে পারেন? এটা তাঁদের ব্যক্তিগত বিষয়। তিনি তাঁর স্ত্রী এবং গোবিন্দা আমাদের কিংবদন্তি। তাঁরও মতামত প্রকাশ করার অধিকার রয়েছে। আমি ওঁদের মধ্যে কোনও বিষয়ে মন্তব্য করতে চাই না।’
কৃষ্ণা আরও বলেন, ‘আমি ওই পরিবারের মানুষ এবং আমি ওঁদের দু’জনকেই সম্মান করি এবং ওঁদের যত্ন নিই। আমি খবরে অনেক কিছু দেখি, কিন্তু আমি জানি না এর কতটা সত্য। যদি তিনি খারাপ থাকেন তাহলে তার এমনটা অনুভব করার সম্পূর্ণ অধিকার রয়েছে। এটা নিয়ে কথা বলার সম্পূর্ণ অধিকার রয়েছে।'
বর্তমানে কৃষ্ণ অভিষেককে কালারস টিভির রিয়েলিটি শো ‘লাফটার শেফস’ -এ দেখা যাচ্ছে। কৃষ্ণ লাফটার শেফস সম্পর্কেও কথা বলতে গিয়ে বলেন যে ‘লাফটার শেফস’-এর পুরো কাস্ট তাঁর সঙ্গে ভাইয়ের মতো আচরণ করে। তাঁর কথায়, ‘কেউ কখনও আমার সঙ্গে অভদ্র ভাবে কথা বলেনি। কখনও কখনও আমার রসিকতা এবং টিজিং ওঁদের খারাপ লাগে, কিন্তু ওঁরা কখনও অভিযোগ করেনি। ওঁরা সৃজনশীল দলের কাছে অভিযোগ করতে পারে, কিন্তু ওঁরা কখনও আমার নামে অভিযোগ করেনি। ওঁরা আমার খুব যত্ন নেয় এবং আমাকে খুব ভালোবাসে।’
