পরিচালক মিটিংয়ের ডেকে বিকিনি পরতে বলেছিল মাদালসাকে! সেই ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতা প্রসঙ্গে মুখ খুললেন অভিনেত্রী

পরিচালক মিটিংয়ের ডেকে বিকিনি পরতে বলেছিল মাদালসাকে! সেই ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতা প্রসঙ্গে মুখ খুললেন অভিনেত্রী
অভিনেত্রী মাদালসা শর্মা মুম্বইয়ে কাস্টিং কাউচ প্রসঙ্গে একটি চাঞ্চল্যকর ঘটনা তুলে ধরেছেন। 'দ্য মেল ফেমিনিস্ট' পডকাস্টকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি জানান যে, একজন পরিচালক তাঁকে একটি সিনেমার ব্যাপারে মিটিংয়ের জন্য ডেকেছিলেন এবং তাঁর সামনে বিকিনি পরতে বলেছিলেন। তবে অভিনেত্রী দ্রুত পরিস্থিতি সামাল দেন এবং নিজের অবস্থানে স্পষ্ট করে দেন।
মাদালসা জানান, এক পরিচালক তাঁর সামনে কী এক অদ্ভুত অনুরোধ করেছিলেন। তিনি বলেন, ‘একজন অত্যন্ত নামকরা চলচ্চিত্র নির্মাতা আমাকে একটি মিটিংয়ের জন্য ডেকেছিলেন। তখন আমার বয়স ছিল প্রায় ১৯। তিনি আমাকে বলেছিলেন যে তিনি এমন একজন মেয়ে খুঁজছেন যে বিকিনি পরতে স্বচ্ছন্দ। সত্যি বলতে, আমি মনে মনে ভাবলাম যে এটা কোনও বড় ব্যাপার নয়... তাই আমি রাজি হয়ে গেলাম, কিন্তু তারপর আমি গল্পটা বুঝতে চাইলাম। গল্পে এর কোনও যৌক্তিকতা আছে কি না, নাকি এটার কোনও ভিন্ন উদ্দেশ্য রয়েছে? যদিও আমার বয়স ছিল ১৯, কিন্তু আমি যথেষ্ট বুদ্ধিমতী ছিলাম।’
তিনি আরও বলেন, ‘পরিচালক বললেন যে তিনি দেখতে চান আমি বিকিনি পরতে পারি কি না। তিনি বললেন, ‘আমি তোমার শারীরিক ভাষা দেখতে চাই,’ যে ক্যামেরার সামনে এটা পরতে আমি স্বচ্ছন্দ বোধ করব কি না। আমি বললাম, ‘দুঃখিত, আমি পেশায় একজন অভিনেত্রী এবং যদি বিকিনি দৃশ্যের প্রয়োজন হয়, বা সেটা শাড়ি হোক বা লেহেঙ্গা, যা-ই হোক না কেন, আমি ক্যামেরার সামনে তা পরতে প্রস্তুত এবং আমি স্বচ্ছন্দ বোধ করব, কারণ এটা আমার কাজেরই একটি অংশ। কিন্তু আপনার সামনে তা পরা আমার কাজের অংশ নয়! তাই আপনি যদি প্রতিভার ওপর বিশ্বাস রেখে আমাকে সুযোগ দিতে চান, তবে দিতে পারেন, আর যদি না দেন, তবে আমি জানি দরজা কোন দিকে!’ এরপর তিনি সেই পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসেন।