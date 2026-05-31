Madhuri Dixit: ‘দেবদাস’-এর শ্যুটিংয়ের সময় প্রেগন্যান্ট ছিলেন মাধুরী? সত্যিটা জানালেন নায়িকা নিজেই

Madhuri Dixit: মাধুরী দীক্ষিত কোরিওগ্রাফার সরোজ খানের সাথে অনেক কাজ করেছেন। উভয়ের যুগলবন্দী অনেক হিট গান উপহার দিয়েছে দর্শকদের। কিছু সপ্তাহ আগে সরোজ খানের সহযোগী রুবিনা খান দাবি করেছিলেন যে মাধুরী ‘ডোলা রে ডোলা’ গানের সময় গর্ভবতী ছিলেন।
এই প্রসঙ্গে মাধুরী বলেন, 'এরিনের জন্ম ২০০৩ সালে হয়েছে, তাই একটু গণনা করুন।' উল্লেখ্য, এরিন নেনে, তার বড় পুত্রের জন্ম ২০০৩ সালে হয়েছে এবং সে এখন ২৩ বছর বয়সী। ছোট ছেলের জন্ম ২০০৫ সালে। অন্যদিকে, ‘দেবদাস’ জুলাই ২০০২ সালে মুক্তি পেয়েছিল।
মাধুরী বলেন, 'আমি সেসময় অনেক ভ্রমণ করছিলাম। আমি শুটিং করতে আসতাম এবং আবার চলে যেতাম। আমার সব শুট রাতের বেলা হয়েছিল। তাই আমার জন্য এটি খুবই কঠিন অভিজ্ঞতা ছিল।'
মাধুরী দীক্ষিত ১৯৯৯ সালে শ্রীরাম নেনের সাথে বিয়ে করার পর আমেরিকার ডেনভারে চলে গিয়েছিলেন, যেখানে নেনে হার্ট সার্জন ছিলেন। বিয়ের পর যখন তিনি কাজ শুরু করেন, তখন তিনি মুম্বই এবং ডেনভারের মধ্যে যাতায়াত করতেন। দেবদাস ছিল তাঁর শেষ ছবি, পুত্র আরিন এবং রায়ান নেনের জন্মের আগে। অনেক বছর পর আবার তিনি ফিরে আসেন বলিউডে।
দেবদাসের চরিত্রটিতে শাহরুখ খান অভিনয় করেছিলেন,পারোর চরিত্রে ঐশ্বর্য রাই বচ্চন এবং মাধুরীর চরিত্রটি ছিল চন্দ্রমুখী। ছবিতে মাধুরী এবং ঐশ্বর্যর সাথে একটি গানও ছিল ‘ডোলা রে ডোলা’, যা বেশ হিট হয়েছিল। এই গানটি কম্পোজ করেছিলেন ইসমাইল দারবার। আর লেখক ছিলেন নুসরত বাদর এবং গেয়েছেন কবিতা কৃষ্ণমূর্তি, শ্রেয়া ঘোষাল এবং কে কে।