Manoj Bajpayee: ‘হুমকিও দেওয়া হয়…’, 'ঘুষখোর পণ্ডিত' সিরিজ বিতর্ক নিয়ে মুখ খুললেন মনোজ বাজপেয়ী

Manoj Bajpayee: মনোজ বাজপেয়ী তার আসন্ন ওয়েব সিরিজ 'ঘুষখোর পণ্ডিত' এর নাম নিয়ে বিতর্ক সম্পর্কে এবার মুখ খুলেছেন। তিনি জানান, সেই সময়ে তাকে হুমকির সম্মুখীন হতে হয়েছে, কিন্তু তিনি বিনা ভয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন।
Manoj Bajpayee: নেটফ্লিক্স যখন ২০২৬ সালের তাদের আসন্ন ওয়েব সিরিজের তালিকা ঘোষণা করেছিল, তখন সেখানে মনোজ বাজপেয়ীর সিরিজ 'ঘুষখোর পণ্ডিত' এর নামও অন্তর্ভুক্ত ছিল। নেটফ্লিক্সের ঘোষণা করার পরই মনোজ বাজপেয়ীর সিরিজের নাম নিয়ে বিক্ষোভ শুরু হয়। বলা হয় যে সিরিজের শিরোনাম ব্রাহ্মণ সমাজের অনুভূতিতে আঘাত করেছে।
সিরিজের শিরোনামে বিক্ষোভের পর নির্মাতারা দুঃখ প্রকাশ করেন। এরপর তাঁরা দিল্লি হাইকোর্টে বলেন যে তাঁরা তাঁদের সিরিজের নাম পরিবর্তন করবেন। এবার এই বিতর্ক নিয়ে মুখ খুললেন অভিনেতা মনোজ বাজপেয়ী।
'ঘুষখোর পণ্ডিত' নিয়ে মনোজ বাজপেয়ী কী বলেছেন?
নিউজ এজেন্সি পিটিআই এর সঙ্গে বিশেষ সাক্ষাৎকারে মনোজ বাজপেয়ী বলেন যে যখন সিরিজের নাম নিয়ে বিতর্ক চলছিল, তখন তিনি হুমকির সম্মুখীন হয়েছিলেন। তিনি জানান, তিনি সেই হুমকির মাঝেও বিনা ভয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। মনোজ বাজপেয়ী বলেন যে সিরিজের শিরোনাম পরিবর্তন করা এত বড় ব্যাপার নয়। আমরা সৃজনশীল মানুষ, আমরা ১০টি নতুন শিরোনাম তৈরি করতে পারি।
মনোজ বাজপেয়ী বলেন, 'আমরা এটা আশা করিনি। কিন্তু যখন এটা ঘটল, আমরা দুই দিনের মধ্যে দুঃখ প্রকাশ করেছি। যদি কোনো কিছু কাউকে এতটা খারাপ লাগে, তাহলে আমরা সৃজনশীল মানুষ, আমরা আমাদের পন্থাগুলো ঠিক করার জন্য প্রস্তুত আছি। আমি মনে করি, সিরিজের শিরোনাম পরিবর্তন করা এত বড় ব্যাপার নয়, আমরা সৃজনশীল মানুষ, আমরা ১০টি নতুন শিরোনাম তৈরি করতে পারি, এবং সেগুলোও ততটাই উত্তেজনাপূর্ণ হবে।'
মনোজ বাজপেয়ী বলেন, 'আমি আপনাকে জানিয়ে দিচ্ছি, যখন আমাকে হুমকি দেওয়া হচ্ছিল, আমি বিনা ভয়ে সেই সময়ে অবিরত ভ্রমণ করছিলাম। যখন মানুষ আপনাকে ট্রোল করে, গালি দেয় এবং আপনার পরিবারকে বিতর্কে টেনে নিয়ে আসে, তখন তাদের জন্য আমার দুঃখ হয়। সিনেমা অন্য বিষয়ে। কিন্তু আমি মনে করি সোশ্যাল মিডিয়ায় মানুষদের মধ্যে ধৈর্য নেই, তারা পুরো বিষয় জানার আগেই নিজেদের মতামত জানাতে তৎপর থাকে। আমি তাদের মধ্যে একজন যারা শেখার আগ্রহ রাখি। আমি একজন শিক্ষিত মানুষ, এবং না আমার উদ্দেশ্য আছে এবং না আমি তাদের সঙ্গে, যাদের মধ্যে ধৈর্য নেই, বিতর্কে আমার শক্তি বা সময় নষ্ট করতে চাই।