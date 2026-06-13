এই অভিনেতা দুটি মেগা ও একটি ছবি থেকে বাদ পড়েছিলেন, পরে তিনি চারটি জাতীয় পুরস্কার পান! জানেন কে তিনি?

এই অভিনেতা দুটি মেগা ও একটি ছবি থেকে বাদ পড়েছিলেন, পরে তিনি চারটি জাতীয় পুরস্কার পান! জানেন কে তিনি?
এখানে যে অভিনেতার কথা বলা হচ্ছে, তিনি শুধু ছবিতে কাজ করেননি, টিভি শোতেও নিজের ছাপ রেখেছেন। এই অভিনেতা দুটি মেগা ও একটি ছবি থেকে বাদ পড়েছিলেন, পরে তিনি চারটি জাতীয় পুরস্কার পান!
এখানে যে অভিনেতার কথা বলা হচ্ছে, তিনি শুধু ছবিতে কাজ করেননি, টিভি শোতেও নিজের ছাপ রেখেছেন। এই অভিনেতার জীবনে এমন একটা সময় ছিল যখন তাঁকে একদিনেই তিনটি প্রজেক্ট থেকে বরখাস্ত করা হয়েছিল। হতাশ না হয়ে তিনি ভেবেছিলেন যে, যারা তাঁকে বরখাস্ত করেছে তাঁরা পরে এর জন্য অনুশোচনা করবে। এই অভিনেতার অভিনয় এতটাই চিত্তাকর্ষক ছিল যে তিনি পরবর্তীতে চারটি জাতীয় পুরস্কার জিতেছিলেন।
যে অভিনেতার কথা বলা হচ্ছে তিনি হলেন মনোজ বাজপেয়ী। তিনি বিহারের বাসিন্দা। ১৯৯৪ সালে তিনি অভিনয়ে প্রথম সুযোগ পান। তবে, প্রথম সুযোগেই তিনি কোনও বড় ভূমিকা পাননি। তাঁর প্রথম চলচ্চিত্র ছিল গোবিন্দ নিহালানির 'দ্রোহকাল' (১৯৯৪)। সেই একই বছর তিনি শেখর কাপুরের 'ব্যান্ডিট কুইন' নামে আরেকটি চলচ্চিত্রে কাজ করার সুযোগ পান। এই ছবিতে মনোজ বাজপেয়ী দস্যু মানসিংহের চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন। ছবিটিতে তাঁর কোনও সংলাপ ছিল না।
চলচ্চিত্রের পাশাপাশি মনোজ বাজপেয়ী টেলিভিশন শোতেও উপস্থিত হতেন। তাঁকে 'কলাকার, ইমতিহান' (দূরদর্শন) এবং 'স্বাভিমান' (দূরদর্শন)-এর মতো শোতে দেখা গিয়েছে। নিজের সংগ্রামের দিনগুলোর কথা স্মরণ করে মনোজ 'শেখর টুনাইট' অনুষ্ঠানে একটি ঘটনা শেয়ার করেন। তিনি জানান যে, তাঁর জীবনে এমন একটি সময় এসেছিল যখন একদিনেই তাঁকে তিনটি প্রজেক্ট থেকে বাদ দেওয়া হয়েছিল।
মনোজ বাজপেয়ী শেখর সুমনকে বলেছিলেন যে, একটি সিরিয়ালে তাঁর প্রধান চরিত্র, অন্য একটি সিরিয়ালে দ্বিতীয় প্রধান চরিত্র এবং একটি কর্পোরেট চলচ্চিত্রে প্রধান চরিত্র ছিল, কিন্তু সেদিনটা এতটাই খারাপ ছিল যে তাঁকে তিনটি প্রোজেক্ট থেকেই বাদ দেওয়া হয়েছিল।
মনোজ বাজপেয়ী বলেন, 'আমি শ্যুটিং করতে গিয়েছিলাম, প্রথম টেক শেষ হয়ে গিয়েছিল, আর হঠাৎ করে পরিচালক ও সহকারী পরিচালক একটি ঘরে ঢুকে গেলেন। পরে, সহকারী পরিচালক বেরিয়ে এসে বললেন, 'এদিকে এসো।' তিনি আমাকে কস্টিউম রুমে নিয়ে গেলেন এবং আমার পোশাক পরতে বললেন, এই বলে যে কিছু একটা ঠিক লাগছে না। যদি অন্য কিছু মনে হয়, আমরা তোমাকে জানাব। আমি আমার পোশাক আর ব্যাগটা নিলাম। যখন আমি বাইরে এলাম, তখন স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল যে শ্যুটিং বন্ধ হয়ে গিয়েছে এবং পুরো ইউনিট বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। আমার সব সহ-অভিনেতারাও বাইরে ছিলেন। ব্যাপারটা খুবই হৃদয়বিদারক ছিল। আমি অপমানিত বোধ করেছিলাম, কিন্তু কাঁদিনি।'
মনোজ বাজপেয়ী জানান, তিনি ঘটনাস্থল থেকে বেরিয়ে এসে একটি ট্রেনে উঠেছিলেন। ফেরার পথে তাঁর মনে হয়েছিল যে এটা একটা কর্পোরেট চলচ্চিত্র, এবং এর শ্যুটিং নিশ্চয়ই কোথাও চলছে। তাঁর গিয়ে তা দেখা উচিত। তিনি সেখানে পৌঁছে পরিচালক ভিক্টরের (তখন সহকারী পরিচালক) সঙ্গে দেখা করেন। যিনি যশ রাজ ফিল্মসের জন্য বেশ কয়েকটি ছবি বানিয়েছিলেন। ভিক্টর তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন তিনি সেখানে কী করছেন। অভিনেতা জানান যে, তিনি কেবল কাজ পর্যবেক্ষণ করতে এসেছেন এবং প্রতি দুই বা তিন ঘণ্টা পর পর সেটে তাঁর প্রয়োজন হবে। এরপর ভিক্টর তাঁকে তাঁর অনুষ্ঠানের শ্যুটিং সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। অভিনেতা জানান যে তাঁকে অনুষ্ঠানটি থেকে বরখাস্ত করা হয়েছে। কিছুটা দ্বিধার সঙ্গে ভিক্টর তাঁকে জানালেন যে চলচ্চিত্রটিতে অন্য একজনকে নেওয়া হয়েছে।
মনোজ বাজপেয়ী হয়তো একদিনে তিনটি প্রজেক্ট হারিয়েছেন, কিন্তু তিনি তাঁর অভিনয় দক্ষতা প্রমাণ করেছেন। 'সত্য' ছবির মাধ্যমে তিনি বড় সুযোগ পান। মনোজ বাজপেয়ী এবং তাঁর অভিনয় এতটাই ভালোবাসা পেয়েছিল যে এই অভিনেতা চারটি জাতীয় পুরস্কার জেতেন। 'সত্য' ছবির জন্য তিনি শ্রেষ্ঠ পার্শ্ব অভিনেতা হিসেবে জাতীয় পুরস্কার পান। এরপর পিঞ্জার-এর জন্য তিনি বিশেষ জুরি জাতীয় পুরস্কার লাভ করেন। ২০২০ সালে ভোঁসলে' ছবির জন্য তিনি তাঁর তৃতীয় এবং 'গুলমোহর-এর জন্য চতুর্থ জাতীয় পুরস্কার পান।