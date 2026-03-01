'লেজেন্ড বোধহয় এমনই হন...', মাঝ আকাশে সৌরভের কর্মকাণ্ড দেখে মুগ্ধ মিমি

সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়, যিনি শুধুমাত্র বাংলার নন গোটা বিশ্বের কাছে খুব পরিচিত একটি নাম। শুধুমাত্র যারা ক্রিকেট ভালোবাসেন তারা নন, গোটা ভারতবর্ষের মানুষ এই ক্রিকেট তারকার ভক্ত। কিন্তু এবার মাঝ আকাশে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় এমন কী করলেন, যা দেখে মুগ্ধ হলেন মিমি চক্রবর্তী।
সম্প্রতি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে একটি ছবি পোস্ট করেন মিমি, যেখানে জানলার ধারে বসে থাকতে দেখা যায় মিমিকে। মিমির পাশে হাসিমুখে ছবি তুলছেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। কিন্তু মাঝ আকাশে এমন কি হল যার জন্য এতটা আপ্লুত হয়ে পড়লেন নায়িকা?
ছবি পোস্ট করে মিমি লেখেন, ‘গতকাল রাতে বিমানের শেষ রো শুধুমাত্র ফাঁকা ছিল। কিন্তু তাতেই আমরা রাজি হয়ে গিয়েছিলাম কারণ আমাদের বাড়ি পৌঁছতে হত। কিন্তু তারপর এই মানুষটি যিনি বিজনেস ক্লাস ছেড়ে আমাদের সঙ্গে যোগ দিলেন এবং ছবি তুললেন।’
মিমি আরও লেখেন, ‘শুধুমাত্র আমাদের সঙ্গে নয়, যারা যারা ওঁর সঙ্গে ছবি তুলতে এসেছিলেন তাদের প্রত্যেকের সঙ্গে তিনি ছবি তুললেন এবং কিছু প্রশ্নের উত্তর দিলেন। এই পৃথিবীতে যেখানে নকল মানুষের ভরে গিয়েছে সেখানে ওঁর আচরণ সত্যি মন ছুঁয়ে গিয়েছে। লেজেন্ডরা বোধহয় এমনই হন।’
প্রসঙ্গত, এই মুহূর্তে ইডেনে চলতে থাকা খেলায় দর্শক হিসাবে অংশগ্রহণ করেছেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। গ্যালারি থেকে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে ছবি পোস্ট করতে দেখা যায় অন্যতম পরিচালক সৃজিত মুখোপাধ্যায়কে।
মহারাজের সঙ্গে ছবি পোস্ট করে সৃজিত লেখেন, ‘ইডেন গার্ডেনে কলকাতার রাজকুমারের সঙ্গে।’ এই প্রসঙ্গে বলে রাখা ভালো, খুব সম্প্রতি বড় পর্দায় আসছে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের বায়োপিক। নাম ভূমিকায় অভিনয় করবেন রাজকুমার রাও। গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করবেন অপরাজিতা আঢ্য এবং বোমান ইরানি।