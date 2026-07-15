পাঞ্জাবি চলচ্চিত্র জগতে অভিষেক হতে চলেছে নওয়াজউদ্দিনের, বিপরীতে থাকবেন কে?

তবে এই প্রথমবার নয়। এর আগে তেলেগু ছবি ‘সৈন্ধব’ এবং তামিল ছবি ‘পেট্টা’ সিনেমায় অভিনয় করেছেন তিনি। রজনীকান্তের পাশাপাশি তিনি অভিনয় করেছিলেন খলনায়কের চরিত্রে। এছাড়াও ‘তুম্বাড ২’ ছবিতেও অভিনয় করার কথা নওয়াজুদ্দিন সিদ্দিকীর।
অন্যদিকে, সোনম বাজওয়া ২০১৩ সালে পাঞ্জাবি চলচ্চিত্র 'বেস্ট অফ লাক' দিয়ে তার অভিনয় জীবন শুরু করেন এবং এরপর 'সরদারজি ২', 'সুপার সিং' সহ আরও অনেক ছবিতে অভিনয় করেন। এই বছরের শুরুতে তিনি 'হাউসফুল ৫', 'বাঘি ৪', 'এক দিওয়ানে কি দিওয়ানিয়াত' এবং 'বর্ডার ২'-এর মতো হিন্দি ছবিতে কাজ করার সুযোগ পান।