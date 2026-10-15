সফলভাবে হয়েছে অপারেশন, কবে বাড়ি ফিরবেন নুসরত?

কিছুদিন আগেই বালিতে দুর্ঘটনার শিকার হন অভিনেত্রী নুসরত ভারুচা। শুনতে পাওয়া যায়, তিনি এতটাই জোরে চোট পান যে মেরুদন্ডে অপারেশন করতে হবে। অবশেষে সেই সফলভাবে অস্ত্রোপচার হয়েছে অভিনেত্রীর মেরুদন্ডে। তিনি এখন ধীরে ধীরে সুস্থ হওয়ার পথে। কবে তিনি ফিরবেন বাড়ি?
কিছুদিন আগেই বালিতে দুর্ঘটনার শিকার হন অভিনেত্রী নুসরত ভারুচা। শুনতে পাওয়া যায়, তিনি এতটাই জোরে চোট পান যে মেরুদন্ডে অপারেশন করতে হবে। অবশেষে সেই সফলভাবে অস্ত্রোপচার হয়েছে অভিনেত্রীর মেরুদন্ডে। তিনি এখন ধীরে ধীরে সুস্থ হওয়ার পথে। কবে তিনি ফিরবেন বাড়ি?
বিবৃতিতে কী বলা হয়েছে?
১৫ অক্টোবর এই খবরটি জানিয়ে তার টিম জানিয়েছে, ‘দুর্ভাগ্যজনক দুর্ঘটনার পর একটি কঠিন ও চ্যালেঞ্জিং সময় পার করে নুশরাত ভারুচার মেরুদণ্ডের অস্ত্রোপচার সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। আমরা স্বস্তির সাথে জানাচ্ছি যে, অস্ত্রোপচারটি সফল হয়েছে এবং তাকে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।’
বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, ‘নুসরত অবশেষে বাড়িতে ফিরেছেন এবং যত্ন ও আরামের মাঝে থেকে আরোগ্য লাভের গুরুত্বপূর্ণ যাত্রা শুরু করেছেন। যদিও সম্পূর্ণ সুস্থ হতে সময় লাগবে, তিনি আশাবাদী এবং আরোগ্য লাভ ও শক্তি ফিরে পাওয়ার দিকে মনোযোগ দিচ্ছেন। এই কঠিন সময়ে তার প্রতি দেখানো অপরিসীম ভালোবাসা, উদ্বেগ, প্রার্থনা এবং শুভকামনার জন্য আমরা আন্তরিকভাবে সবাইকে ধন্যবাদ জানাই।’
দুর্ঘটনা প্রসঙ্গে
দুর্ঘটনার পর উন্নত চিকিৎসার জন্য তাকে প্রথমে ইন্দোনেশিয়ার একটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয় এবং পরে এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে করে মুম্বাই নিয়ে আসা হয়। হাসপাতালের পোশাক পরা, নাকে নল এবং হাতে আইভি ড্রিপ লাগানো অবস্থায় স্ট্রেচারে করে মুম্বই পৌঁছানোর ভিডিও অনলাইনে ছড়িয়ে পড়লে ভক্তরা তার স্বাস্থ্য নিয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন।
তবে এই প্রথমবার নয়, ২০১৩ সালে ‘আকেলি’ ছবির শুটিং চলাকালীন তিনি ভীষণভাবে আহত হয়েছিলেন। তখনও বেশ কিছুদিন বিশ্রামে থাকতে হয়েছিল তাঁকে। এরপর ‘ছোরি ২’ শুটিংয়ের সময়ও মুখে চোটে লেগেছিল তাঁর। ২০২১ সালে ‘লভ রঞ্জন’-এর শুটিং চলাকালীনও তিনি শারীরিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসার পর তিনি সুস্থ হয়ে কাজে ফেরেন।
নুসরাত ভারুচ্চার আসন্ন প্রজেক্ট
দুর্ঘটনার আগে নুসরতের হাতে বেশ কয়েকটি প্রজেক্ট ছিল। তাঁকে সর্বশেষ নেটফ্লিক্সের ছবি ‘উফফ ইয়ে সিয়াপা’-তে দেখা গিয়েছিল, যেটি একটি নির্বাক কমেডি থ্রিলার এবং এতে সোহম শাহ ও নোরা ফাতেহিও অভিনয় করেছেন। ছবিটি ২০২৫ সালের ৩১ অক্টোবর নেটফ্লিক্সে মুক্তি পায়।